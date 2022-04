Svi nogometni klubovi u Virovitičko–podravskoj županiji dobili komplete dresova za seniorske momčadi

Kako je ranije i najavljeno, svaki nogometni klub u Virovitičko–podravskoj županiji od Županijskog nogometnog saveza, a uz pomoć Hrvatskog nogometnog saveza, dobio je komplet dresova za seniorsku momčad. Kompleti dresova danas (petak) su u prostorijama Saveza podijeljeni predstavnicima klubova. Ukupna vrijednost nabavljenih kompleta dresova za dvadeset igrača iznosi 150.000 kuna.

-Prema najavi, svi klubovi na području županije dobili su garniture dresova. To je kontinuitet pomoći klubovima u prošlim godinama, kada su dobili lopte, pomagala za treninge i slično. To je pokazatelj odlične suradnje Hrvatskog nogometnog saveza i našeg Županijskog nogometnog saveza. To je kontinuitet koji traje godinama – naglasio je prilikom podjele član Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza i predsjednik Županijskog nogometnog saveza Đuro Bukvić.

Ovih dana bit će raspisan i javni poziv za izgradnju igrališta s umjetnom travom. Prema riječima predsjednika ŽNS VPŽ, na području županije u planu je pet igrališta s umjetnom travom.

-U idućim godinama u Hrvatskoj je u planu izgradnja 105 igrališta s umjetnom travom. Krenut ćemo s izgradnjom igrališta u svim našim centrima. Na području naše županije planiramo pet terena s umjetnom travom. U Virovitici, kao centru županije izgradit će se, na području nekadašnje vojarne, veliki teren s umjetnom travom. U dogovoru s gradonačelnikom Kirinom, Grad će izgraditi svu infrastrukturu, a Hrvatski nogometni savez će donirati umjetnu travu – zaključio je Bukvić.

Predstavnici klubova tom su prilikom izvješteni, da će od jeseni delegati na utakmicama pisati zapisnike. Poštujući volju većine klubova, bit će donesena odluka o ligama u idućoj sezoni, tako da će klubovi odlučiti da li će biti dvije ili jedinstvena 2. županijska liga.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)