Virovitica s petardom u mreži ispratila Papuk u županijskom derbiju

U posljednjem kolu osnovnog dijela natjecanja u 3. Hrvatskoj ligi Sjever nogometaši Virovitice na terenu sportskog centra Vegeška, u županijskom derbiju, pobijedili su orahovački Papuk.

Od samog početka susreta domaća momčad imala je više od igre pritiskujući nekompletne goste prema njihovoj polovici terena. U 12. minuti Davor Sinjaković se izborio za odličnu poziciju ispred gostujućeg vratara Karla Mahačeka i rutinirano pogodio njegovu mrežu.

Jedanaest minuta kasnije dosuđen je slobodan udarac za domaću momčad. Loptu je uzeo Nikola Suvajac i neobranjivo pogodio. To je njegov 99 zgoditak postignut u dresu Virovitice.

Do kraja prvog dijela nastavilo se igrati otvoreno, ali bez promjene rezultata. U drugi dio gosti su ušli otvorenije s ciljem, da smanje domaću prednost. To je domaćim napadačima otvorilo prostor za ubojite kontre.

U dva navrata domaći vratar Krešimir Tomljanović je odlično intervenirao onemogućivši gostujućem najagilnijem igraču u napadu Marinu Vratkoviću da dođe do zgoditka.

S druge strane Luka Špljar i Antonijo pogodili su okvir gostujućih vrata. Ognjenović je odigrao odličnu utakmicu jer je bio jedan od ključnih igrača sredine terena.

Susret je prelomljen u 73. minuti. Oštro je prema gostujućim vratima zapucao Karlo Petrinić, a Mahaček je odbio loptu koju je Janko Brlas pospremio u gostujuću mrežu.

Trećim domaćim pogotkom bilo je riješeno pitanje pobjednika. Do kraja je ostalo samo pitanje koji će biti krajnji rezultat.

U samo dvije minute domaća momčad postigla je još dva pogotka. Prvo je u 85. minuti, na asistenciju Janka Brlasa, Karlo Petrinić postigao svoj osmi ovoproljetni zgoditak, a priču je završio Valentino Pintarić, koji postepeno također ulazi u golgetersku formu.

Među tristotinjak gledatelja utakmicu su gledala i oba gradonačelnika domaći Ivica Kirin i orahovački Saša Rister.

– Iskoristili smo nekompletnost gostujuće momčadi i zasluženo došli do uvjerljive pobjede. To smo planirali i do toga smo došli nastavljajući nepobjedivost na svom terenu. Pred nam sada pet ključnih utakmica u kojima do kraja moramo osigurati opstanak u ligi- susret je prokomentirao trener Virovitice Krešimir Crvenka.

Virovitičani se sada nalaze na desetoj poziciji na tablici s kojega je puno bolji pogled u doigravanje za ostanak u ligi.

Gostujuću momčad vodio je Saša Tir koji je mijenjao Ivana Vukovića kojega nije bilo zbog obiteljskih problema. Tir nije htio komentirati susret naglašavajući zasluženu pobjedu domaće momčadi.

Ovom pobjedom seniori Virovitice zaključili su odličan dan svog kluba u kojemu su sve klupske selekcije pobjede.

Virovitica – Papuk Orahovica 5:0

Igrač utakmice: Antonijo Ognjenović

(www.icv.hr, mš)