2. ŽNL ISTOK Josipovački Dinamo remizirao u Novoj Šarovki: DOŠK pobjedom protiv Munje osigurao naslov prvaka

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 17. kola 2. ŽNL Istok.

Što se naslova prvaka tiče, sve je riješeno. Nogometaši DOŠK-a slavili su na svom terenu protiv Munje iz Velikog Rastovca s dva gola Luke Zemana te po jednim pogotkom Borisa Cabicara, Patrika Marenića, Antonia Gubeljaka i Ivana Banića, dok je josipovački Dinamo remizirao u Novoj Šarovki kod Standarda bez pogodaka.

Bakićkoj Mladosti pripast će posljednje mjesto na tablici budući da su poraženi na svom terenu od Zrinskog. Doveo je Luka Puškarić domaću momčad u vodstvo u 20. minuti, izjednačio je Ivan Hamaček deset minuta kasnije, a novu prednost Mladosti osigurao je Ivan Sraka u 38. minuti. Do novog izjednačenja došlo je na otvaranju drugog poluvremena, strijelac je iz kaznenog udarca bio Antonio Prpić, Tomislav Kurtić doveo je Zrinski do prve prednosti na utakmici u 53. minuti, Mladost se vratila autogolom Leonarda Marinkovića, međutim pitanje pobjednika riješio je Dario Petrović šest minuta prije kraja. Mogla je Mladost doći do boda u posljednjim trenucima susreta, no nisu uspjeli realizirati kazneni udarac.

Golovima Mihaela Tomaševića i Darka Barišića Grabić je upisao tri boda na svom terenu protiv Ćeralija, dok je Krčevina zgoditkom Marija Colarića slavila protiv čađavačke Mladosti.



(www.icv.hr, mra)