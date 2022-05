3. ŽNL ISTOK ‘Hat-trick’ Gorana Kizivata odlučio prvaka? Orešac poražen u Gornjem Miholjcu: Plavi autogolom Zorana Maina u završnici ‘srušili’ Meljane

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 12. kola 3. ŽNL Istok.

Do druge ovosezonske pobjede stigli su nogometaši Miholjca koji su na svom terenu slavili s 3:1 protiv Orešca. Nakon prvih 45 minuta mreže su mirovala, a pogodaka nije bilo sve do 65. minute. Goran Kizivat doveo je domaći sastav u prednost, izjednačio je Roberto Lukinić, a pobjednika je odlučio Kizivat s dva nova pogotka u 75. i 86. minuti.

Zahvaljujući porazu Orešca, Plavi iz Jugovog Polja učvrstili su se na vodećoj poziciji pobjedom u Donjim Meljanima. S dva zgoditka Dominika Kralja i jednim pogotkom Nikole Repinca gosti su do 69. minute vodili 3:0, a tada se budi domaća momčad. Domagoj Varga prvo je smanjio na 3:1, Alen Marović u 74. pogađa za 3:2, dok su do potpunog povratka u utakmicu Meljani stigli u 80. minuti drugim golom Varge. Izgledalo je kako će Plavi nakon velikog vodstva ipak ostati bez tri boda, no autogolom Zorana Maina klub iz Jugovog Polja mogao je proslaviti veliku pobjedu koja ih je još više približila naslovu prvaka.

U posljednjem susretu kola Slavonac je na svom terenu u novakima ‘torpedirao’ Kozice s 9:0. Po dva zgoditka postigli su Vedran Hrgović, Ivan Mađarić i Alen Nikolaus, dok su po pogodak dodali Toni Nikolaus, Josip Puškarić i Dražen Ponjević. Dodajmo kako je utakmica prekinuta u 85. minuti budući da Kozice nisu imale dovoljan broj igrača za nastavak utakmice.

