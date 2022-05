3. ŽNL ZAPAD Aršanj pred brojnim navijačima proslavio naslov prvaka: U Koriji gledatelji vidjeli tri pogotka, ali još više crvenih kartona

Proteklog vikenda odigrane su posljednje ovosezonske utakmice 3. ŽNL Zapad.

Nogometaši Aršanja naslov prvaka proslavili su u Virovitici, a sezonu su zaključili porazom od No Limti Tvina što nije umanjilo slavlje. Poveli su gosti preko Hrvoja Filipovića u 18. minuti, izjednačio je Tomislav Filipović u 35., a to je ujedno bio rezultat prvog poluvremena. Dino Arapinac pobrinuo se za novo vodstvo Aršanja, izjednačio je Luka Grbac, s dva nova zgodtika Tomislava Filipovića No Limit Tvin je poveo s dva gola razlike, dok je konačan rezultat postavio Theo Filipović. Dodajmo kako je domaća momčad do pobjede došla s igračem manje budući da je na otvaranju drugog poluvremena isključen Damir Filipović.

Dvanaest pogodaka vidjeli su gledatelji u Dugom Selu gdje je Sloga slavila protiv Turnašice. Tri zgodtika za domaćina postigao je Ronald Jagica, po dva su upisali Igor Prajo i Luka Podnar, a po jednog Ivan Vojvodić i Andrija Mioković. Strijelci za Turnašicu bili su Josip Padović, Dubravko Jakupec i Saša Štefanić, a gosti su utakmicu završili s 10 igrača budući da je u 26. minuti igru zbog crvenog kartona morao napustiti Bernard Blažinčić.

Otrovanec je slavio u ogledu protiv Brane, a s nova tri boda došli su do sedmog mjesta. Marko Bugarinović i Marko Živko s dva su pogotka u razmaku od dvije minute, od 22. do 24., doveli domaću momčad do predosti od 2:0. Početkom drugog poluvremena Živko je svojim drugim zgoditkom povisio na 3:0, a do kraja su rezultat smanjili Dragutin Rak i Josip Kolovica.

U posljednjoj utakmici kola Omladinac je upisao sigurnu pobjedu protiv Stare Brezovice u utakmici s tri pogotka i pet isključenja. Marko Korenički, Antonio Štefanec i Josip Barusić pogodili su mrežu gostiju za konačnih 3:0, dok je u isključenjima bolja bila Stara Brezovica s ukupnih 3:2. Crvene kartone kod gostiju su zaradili Pavao Djak te Stjepan i Josip Brođanac, a kod Omladinca Stjepan Čičak i Josip Barusić.

18. kolo:

Sloga (DS) – Turnašica 9:3

Otrovanec – Brana 3:2

No Limit Tvin – Aršanj 5:2

Omladinac – Stara Brezovica 3:0

