GODINU DANA NA MJESTU GRADONAČELNIKA K. Kašuba: U Našicama se provode povijesni projekti

Prošlo je godinu dana otkako je upravljanje Našicama preuzeo novi gradonačelnik Krešimir Kašuba. Bio je to povod za razgovor i analizu svega onoga što je učinjeno u prvoj godini mandata.

Kakvu ste viziju ove funkcije imali onog trena kada ste došli na vlast, a kakva je ona danas?

Prije svega moram reći da je godina dana stvarno proletjela i da se puno toga promijenilo. Upoznao sam što zapravo znači ‘izvršna vlast’, koliko je to odgovornosti i međuovisnosti u donošenju odluka i njihovom provođenju. Bio sam upoznat s politikom i kao predsjednik Gradskog vijeća. No ovaj je posao nešto potpuno drugačije. Iskreno, bilo je puno lakše biti ‘samo veterinar’, imati usku stručnost i svoj posao koji držite u malom prstu. Ovo je potpuno drugačiji posao, to je najkompliciraniji posao koji sam ikad radio i koji sam mogao zamisliti da postoji. No to je ujedno i izazov i poticaj. Ali isto tako, ako me pitate, jesam li nešto strategijski drugačije vidio prije godinu dana, reći ću: ne, sve ono što smo govorili u predizbornoj kampanji je ostalo i provodi se.

U posljednjih sedam godina u Našice je stiglo oko pola milijarde kuna, putem ulaganja u komunalnu i drugu infrastrukturu. Koje projekte izdvajate kao najvažnije za ovo razdoblje?

Više sam puta rekao da je riječ o ulaganjima koja su povijesna i koja mijenjaju vizuru naših Našica i okolice. Ono što je najvažnije je da uz njihovu pomoć mijenjamo temeljnu kvalitetu života u našem gradu, a u trendu s jednom visokom europskom razinom. Najveća ulaganja odnose se na komunalnu infrastrukturu – izgradnju prometnica, biciklističkih staza, nogostupa, javne rasvjete. Tu je naša zaobilaznica koja se gradi, kao i Aglomeracija vrijedna 208 milijuna kuna i koja je pred završetkom. Ovo ulaganje u našu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu omogućit će nam 99 posto izgrađenosti vodovodne mreže sa rekonstrukcijama starih cjevovoda, što je standard kojem oduvijek težimo. Pogotovo nam je važan magistralni cjevovod koji je godišnje jednom znao pucati i cijeli grad je pritom ostajao bez vode, problem koji će s ovim projektom biti riješen.

Uz standard, riješit ćemo i ekološko, pa i pitanje šteta. Kvalitetnijim sustavom vodovodne i kanalizacijske mreže spriječit ćemo zagađivanje podzemnih voda te smanjiti probleme na mikrolokacijama koje se događaju zbog odvodnje. Bolji standard nam je važan i zbog demografskih mjera. Ne želimo samo svim našim sugrađankama i sugrađanima omogućiti što bolje uvjete života i rada, već i svima koji su iz objektivnih razloga morali napustiti našu sredinu omogućiti poticajne uvjete i sigurnost za povratak.

Kad govorite o demografskim mjerama, primjer ste grada koji izvrsno surađuje s gradskim i privatnim vrtićima, kako bi roditelji za svako dijete uspjeli dobiti mjesto u ovoj ustanovi. Kakvi su rezultati te suradnje?

Rekao bih da su jako dobri i da su to prepoznali i sami roditelji. Sretni smo što imamo ‘slatke muke’ – prošle upisne godine naš Dječji vrtić Zvončić imao je osam posto više djece, iako smo prije godinu i pol otvorili novi vrtić u prigradskom naselju Jelisavac sa nove dvije skupine, oko 40 djece.

Kako nismo imali dovoljno kapaciteta za sve zainteresirane, kao Grad postigli smo suradnju s privatnim vrtićima Bubamarom i Potočnicom. Omogućili smo tako roditeljima da za isti iznos kao i u gradskom vrtiću (500 kuna mjesečno) mogu ostvariti cjelodnevni boravak za svoje dijete u vrtiću, odnosno poludnevni (290 kuna). Ostatak od ukupnog iznosa između 1500 i 1700 kuna, podmiruje Grad Našice za sve roditelje.

No, to je zasad kratkoročno rješenje. Kako dugoročno planirate riješiti to pitanje?

Mi smo već i prije krenuli u rješavanje te problematike, pa smo projektirali dva nova vrtića. Jedan je u Našičkom Markovcu, vrijedan oko 7 milijuna kuna, koji smo nominirali na sredstva EU. S druge strane, budući da je velika potreba za jaslicama, imamo gotov projekt jaslica vrijedan oko 20 milijuna kuna za koji je dokumentacija spremna i čekamo ocjenjivanje. Optimist sam pa tako u sljedećih par godina očekujemo da ćemo to i realizirati.

Moram ovdje napomenuti i kako smo znatna sredstva u ovom periodu uložili i u energetsku obnovu našeg vrtića, novu didaktičku opremu, uređenje prostorija, uređenje dječjeg igrališta i okoliša. Također, u zadnjih godinu dana uložili smo u plaće, odnosno povećali smo plaće odgojiteljicama za deset posto. Sve su to mjere koje provodimo jer nam je jako važna demografska priča.

Razvijena ste sredina, imate bogat kulturni i društveni život, kao i povijesnu baštinu. Kako ju planirate graditi u turističkom smislu?

Naša prirodna i kulturna baština svakako se temelji na prvoj hrvatskoj i drugoj europskoj skladateljici Dori Pejačević, po kojoj ime nose i naša Osnovna škola, kao i Glazbena škola. Potom su tu naša dva dvorca, veliki i mali, koja upravo prolaze svoju rekonstrukciju i dobivaju novo ruho koje će naši sugrađani vidjeti uskoro. To je baza na kojoj radimo Strategiju razvoja grada Našica, a koja će donijeti ozbiljan 30-godišnji plan ulaganja u svim segmentima koje Grad kao jedinica lokalne samouprave pokriva.

Odgovorit ćemo na pitanja koji su nam to prirodni, kulturni, gospodarski, turistički i drugi resursi, koja nam zanimanja trebaju u narednom periodu, gdje smo u nekoj budućnosti. Strategija bi kao dokument trebala biti gotova do kraja ove godine i svima će biti javno prezentirana. Ako mogu ukratko sažeti kako vidimo našičku turističku priču, rekao bih kako ona uključuje baš sve: od folklora, preko gastronomskih ponuda, sporta, suradnje s nacionalnim manjinama, našu umjetnost te svakako gostoljubivost po kojoj je naš, Grad kulture, nadaleko poznat.

Poznati ste i kao grad sporta, a više puta naglasili ste izvrsnu suradnju s građevinskim divom NEXE-om. Što planirate na tragu te suradnje?

Imamo sportsku strategiju grada koja uključuje veliku sportsku dvoranu za četiri tisuće gledatelja, baš onakvog europskog standarda kakvog zaslužuje naš RK NEXE. Našice kao grad nema novca da sam izgradi objekt te veličine, no računamo na dosadašnju sinergiju grada, Županije, ali i pomoć države, kao i našeg sponzora kluba NEXE-a. Tu su i naši ribički prvaci, ŠRU „Šaran“ i naše Jezero Lapovac na kojem se okupljaju rekreativci i sportaši. Zajednica sportskih udruga je aktivna i angažirana i nastoji zajedno s Gradom osluškivati sve potrebe sporta ne samo u Našicama, već i svim našim prigradskim naseljima koja nas obogaćuju svojim sportskim, društvenim i kulturnim životom.

Kako vidite ravnomjeran razvoj grada i prigradskih naselja?

Ponajprije kao ulaganja u jednake uvjete – cestovnu infrastrukturu, javnu rasvjetu, nogostupe, biciklističke staze, vodovod i kanalizacijsku mrežu, pružne prijelaze i slično za svako naše naselje. Veliko ulaganje vezano uz društveni život odnosi se na multifunkcionalni centar koji ćemo graditi na prostoru IMK Slavonije, baš u prigradskom naselju Markovac Našički. Zamišljen je kao prostor za naše udruge i mjesto susreta ne samo mještana naselja, već za sve koji žive i rade na području Našica i okolice. Potom je jednako važno ulaganje u društveni život – naši mjesni odbori, kojih je 15, ukupno imaju stotinjak udruga i 20 nogometnih klubova, tamo imamo škole, vrtiće, DVD-e, mjesne domove, igrališta…

No ponajprije aktivne sugrađane koji svojim znanjem, trudom, stručnošću, talentima, a ponajprije s puno ljubavi, dobre volje i odricanja grade svoju sredinu na najljepši mogući način. Gradska uprava je ovdje da im u tome bude maksimalna podrška i iz svoje domene osigura sve što im je potrebno za rad i slobodno vrijeme. Zasad izvrsno surađujemo, na dnevnoj bazi smo u kontaktu s predstavnicima Mjesnih odbora koji najbolje znaju što se događa i kakve su potrebe u njihovim ulicama, klubovima, društvima. Dat ćemo sve od sebe da se ta suradnja nastavi i kroz vrijeme koje je pred nama, dakle, ostajemo u službi građanima. (www.icv.hr, mlo, foto: Grad Našice, M. Rođak, V. Grgurić, DV Zvončić)