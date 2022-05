Predstavljamo izvođače CMC festivala: Lidija Bačić Lille, Fatmir Sulejmani, Kornelija, Cecilija, Mile Perkov i Igor Cukrov

Lidija Bačić Lille će na vodičkoj pozornici predstaviti “Mucho loco”, a također i zablistati u punom “Sjaju” u duetu s Fatmirom Sulejmanijem

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha sa Žanamari i hita “Stop”, Lidija Bačić Lile vraća se na CMC festival. Lille će ovog puta zaluditi vodičku publiku novom pjesmom “Mucho loco” za koju je glazbu napisao Branimir Mihaljević, stihove Fayo, a za aranžman su se zajednički pobrinuli Branimir i Marko Mihaljević.



“Najbolja stvar kod CMC festivala je dobra zabava među nama kolegama pjevačima koje će sigurno opet biti. ‘Mucho loco’ je prava ljetna pjesma za ples i opuštanje, a ‘Sjaj’ je jedna moćna power pop pjesma i bit će to odlična kombinacija na ovogodišnjem festivalu. Dođite u što većem broju da se zabavimo“, rekla je o pjesmama Lidija Bačić Lille i pozvala publiku da dođe u Vodice 10. i 11. lipnja.



Osim s “Mucho loco”, Lille će i s Fatmirom Sulejmanijem zablistati izvedbom pjesme “Sjaj”! Fatmiru je možda ovo tek prvi put na CMC festivalu, ali u društvu prave Dalmatinke zasigurno će biti razloga za veselje i dobru izvedbu na pozornici.



“S obzirom da ja preferiram festivalski žanr, jako mi je drago da sam došao na taj nivo da budem dio festivala. Najveći ‘krivac’ za suradnju je Fayo, a mi smo vidjeli da naši glasovi zajedno lijepo zvuče i da ih je publika dobro prihvatila. Prvi korak u suradnji je bio CMC festival i mislim da je to super za nas“, opisao je suradnju Fatmir Sulejmani.

Glazbu za fantastični singl “Sjaj” napisao je prošlogodišnji sudionik CMC festivala, Amir Kazić Leo, a za stihove je zaslužan Fayo. Aranžman pjesme rezultat je suradnje Arela Češljara i Mehe Radovića. Dva dana festivala znači i dva dana borbe s morem, suncem, soli i hrpom zanimljivog društva, a Fatmir će se sigurno dobro pripremiti za svoj dolazak u Vodice kako bi oduševio publiku i stekao nove simpatije u Hrvatskoj.

Dino Petrić ponovno će izmamiti plesne pokrete vodičke publike pjesmom “Dalmatinsko srce”

Dalmatinski slavuj Dino Petrić ponovno stiže u Vodice. Nakon prošlogodišnjeg singla “Desi se” ostavio je publiku žednu nastavka.



Dino će ove godine opjevati “Dalmatinsko srce” koje će vodičkoj publici sigurno zatitrati kad uživo čuje tu glazbenu poslasticu. On publiku oduševljava svojim vokalom i energijom, a u Vodicama neće biti ništa drugačije. Glazbu potpisuje Raay, stihove Nenad Ninčević, dok su aranžman u suradnji napravili Raay music i Krešmir Tomec.



“Za mene CMC festival predstavlja najveći festival zabavne glazbe u Hrvatskoj, puno velikih imena, mogućih suradnji i prijateljstava. Pjesma ‘Dalmatinsko srce’ priča moju priču, priču odlaska s otoka Hvara za snom koji sam imao već kao dijete i o ostvarenju tog sna. Tu priču smo napravili kao ljubavnu priču da približimo ljudima tu sliku. U Vodice dolazim s puno, puno dobre volje i energije“, uzbuđeno je ispričao Dino i najavio sjajan nastup.

Ovog ljeta osim na CMC festivalu u Vodicama, Dina Petrića očekuju i druge koncertne obaveze kojima se nakon dvije pandemsijke godine izrazito veseli.

Kornelija će pjesmom “Briga me za sve” oraspoložiti cijelu vodičku rivu

Mlada nada, talent i snaga, sve je to Kornelija koja ove godine po prvi puta dolazi na CMC festival gdje će nastupiti samo nekoliko dana prije proslave 17. rođendana! Ona time staje uz bok najvećim imenima domaće i regionalne glazbene scene.



Kornelija će u Vodicama nastupiti s pjesmom “Briga me za sve”, a uz nju dolazi i jedna rijetka zanimljivost. Kod prijave na Festival, autori pjesme Ivan Zečić i Miroslav Zečić su do zadnjeg trena dvojili oko odabira naziva pjesme. Na kraju su ipak odlučili da pjesma ima dva imena te joj dodijelili dodatni naziv “Uvijek u banani”. To se naknadno pokazalo izuzetno korisnim, jer se na festivalu pojavila još jedna pjesma s istim nazivom “Briga me za sve”. Tako nešto nitko nije mogao predvidjeti, pa je prava sreća da su autori sasvim slučajno pjesmi dodijelili dva naziva. Za moderan aranžman i vrhunsku glazbenu produkciju zaslužan je ZETZ.



“Stvarno mi je velika čast biti na ovako velikom i jakom festivalu. To mi je ispunjena želja i snovi mi se ostvaruju. U pjesmi se spominje banana i nekako smo išli na to da bude pamtljivo, a takav će biti i scenski nastup. Vidimo se u Vodicama“, najavila je Kornelija.

Vodice, festival, banane… Bit će to pravi početak ljeta za Korneliju, ali i za sve poklonike dobre glazbe u Vodicama.

Cecilija će pjesmom “Galebe” na velikoj vodičkoj pozornici najaviti prekrasno ljeto

Cecilija je još jedno ime koje se rado vraća na CMC festival, a razlog je vrlo jednostavan – veseli se vodičkoj publici i zna da je ta ljubav obostrana.



Cecilija je na festivalu bila 2019., a i 2020. kada je zbog pandemije festival održan u posebnom revijalnom izdanju. Ove godine vraća se u žižu događanja s pravom ljetnom pjesmom “Galebe”, koja je nastala u tvornici hitova Nenada Ninčevića i Branimira Mihaljevića.



“Na CMC festivalu je organizacija uvijek divna i spektakularna. Meni se sviđa da uvijek ima velikih zvijezda, ali nitko ne ostane oštećen po pitanju intervjua ili svojih 5 minuta i to je ono što jako cijenim. ‘Galebe’ je jedna nova suradnja, ponosna sam na nju, prava je ljetna, plesna, lepršava i kao rođena za Vodički festival. Jedva čekam da izađem na pozornicu“, veseli se svom nastupu i rasplesanoj publici Cecilija.

“Galebe” je pjesma s Cecilijinog aktualnog, drugog albuma “Bolje da se volimo”, a za koji tjedan s njom će poletjeti i u Vodice.

Mile Perkov će u duetu s Igorom Cukrovom u Vodicama zaista biti “Svoj na svome”

Mile Perkov dobro je poznat vodičkoj publici, a “Svoj na svome” duet je s kojim će se na 14. CMC Festivalu predstaviti s prijateljem Igorom Cukrovom. Sasvim sigurno ništa nije teško kada pjevaš na domaćem terenu, ali su zato očekivanja uvijek velika.



Spot je sniman u Tribunju i Vodicama, dronom je uhvaćen divan pogled na vodički i šibenski arhipelag, a cijeli video obogaćen je i predivnim zalaskom sunca.



“CMC festival u Vodicama mi predstavlja početak iznimno duge i naporne sezone, ali kad u sezonu uđeš s ovakvim događajem, ništa ti nakon toga nije teško. Ovogodišnja pjesma nastala je prije koju godinu i iznimno mi je zadovoljstvo što ove godine ponovno s mojim velikim prijateljem Igorom Cukrovom zajedno pjevam tu pjesmu. Pjesma govori o ljubavi prema domovini i svevremenskoj poruci koju nama naši roditelji ostavljaju, a koju ćemo i mi svojoj djeci ostaviti“, najavio je suradnju i emotivan nastup Mile.

Igor Cukrov nam je dobro poznat po svom nastupu na Euroviziji gdje nas je, uz Andreu Šušnjaru, predstavljao pjesmom “Lijepa Tena”. Dvojac Perkov – Cukrov pjevali su zajedno već prije desetak godina, a sada su se odlučili predstaviti na najvećem festivalu domaće glazbe hitom “Svoj na svome”.



Pjesma je to za koju je glazbu i tekst Mile Perkov napisao sam, a za aranžman koji je upotpunio pjesmu pobrinuo se Ante Toni Lasan.



