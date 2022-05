Virovitička tvrtka Brana godišnje proizvede milijun kilograma voća i povrća: U Pepelanama ‘niknuo’ novi i moderan voćnjak jabuka i šljiva

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak danas (četvrtak) je posjetio tvrtku Brana gdje je obišao proces proizvodnje povrća u Virovitici, odnosno plastenike, a nakon toga i voćnjak na ulazu u mjesto Pepelana u općini Suhopolje.

Tom prilikom, Majdak je istaknuo kako mu je uvijek drago vratiti se u Virovitičko-podravsku županiju i gledati kako napreduju projekti u čijem je osmišljavanju i sam sudjelovao, budući da je bio pročelnik za poljoprivredu VPŽ. Također, očitovao se na COVID krizu, razdoblje inflacije i rusku agresiju na Ukrajinu, odnosno kako to sve utječe na poljoprivredu i što Ministarstvo poduzima u vezi toga.

-Ministarstvo poljoprivrede konstantno daje podršku svim poljoprivrednim sektorima, naglasak je naravno na stočarstvu jer je ono okosnica poljoprivredne proizvodnje, ali i sektor voća i povrća izuzetno nam je bitan. Naši proizvođači imaju tendenciju porasta izvoza što je dobra orijentacija i tu ćemo im dodatno pomoći s potporama, ali i kroz program ruralnog razvoja koji ove godine završava, međutim, svoj plan nastavljamo od 2023. godine gdje ćemo u idućem petogodišnjem razdoblju na raspolaganju imati 3,6 milijarde eura. U idućem periodu cilj je pospješiti i aktivaciju mlade radne snage kroz povećane potpore mladim poljoprivrednicima na razini Republike Hrvatske, a isto tako cilj nam je i okrupnjavanje poljoprivrednih površina i tu kao odličan primjer ističem Virovitičko-podravsku županiju i Grad Viroviticu koji su donijeli svoj program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, odnosno program u kojem su poljoprivredne površine u državnom vlasništvu usmjerili prema proizvođačima i omogućili nove izmjene i dopune na razini Hrvatske – između ostalog, rekao je Majdak.

Obilasku se pridružio i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, koji kontroliranu proizvodnju hrane, kakva je u plastenicima tvrtke Brana, smatra budućnošću hrvatske proizvodnje.

-Plastenici tvrtke Brana su prvi veliki plastenici na području grada Virovitice, riječ je o kontroliranoj proizvodnji hrane, što je zasigurno budućnost proizvodnje u Hrvatskoj. Smatram da se s ratarskih moramo prebaciti na intenzivne kulture, stoga je Grad Virovitica u idućem periodu kroz program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem za tu namjenu predvidio otprilike 300 hektara, a čeka se još suglasnost od strane Ministarstva poljoprivrede. Rat u Ukrajini prouzročio je, između ostalog, enormni rast cijena hrane, proizvođači su se našli u nezavidnoj poziciji, ali mi u Hrvatskoj i dalje se moramo boriti i težiti kvaliteti proizvoda i ekološkoj, odnosno zdravijoj proizvodnji. Grad Virovitica i dalje će pomagati svojim poljoprivrednicima na razne načine, kao i tvrtkama, jer cilj je, u konačnici, smanjiti nezaposlenost, povećati plaće i tako motivirati ljude da ostanu na području grada, županije, ali i Republike Hrvatske – rekao je Kirin.

Tvrtka Brana godišnje proizvede milijun kilograma voća i povrća. S kooperantima se to penje na 6,5 od čega čak 35 posto izvoze. Već ove godine, proizveli su milijun kilograma, a turistička sezona, kad se “najviše jede”, još nije ni počela. U virovitičkim plastenicima radi 20 vrijednih djelatnika…

Voditelj Poljoprivrednog sektora tvrtke Brana Ivan Obrovac istaknuo je kako su putem mjere “Rekonstrukcija i obnova poljoprivrednih potencijala” izgradili potpuno novi i moderni voćnjak, odnosno 5 i pol hektara novog nasada jabuke i šljive, s kojima sada imaju površinu od 17,5 hektara.

-Stari nasadi bili su oštećeni uslijed raznih elementarnih nepogoda, stoga smo se prijavili na navedeni natječaj, prošli i tako pristupili novoj investiciji prošle godine krajem listopada i u nepunih osam mjeseci izgradili sve ovo. Dakle od jednog potpuno uništenog i bezvrijednog nasada jabuka napravili smo novi, moderan voćnjak na kojeg smo danas izuzetno ponosni. Za dobavu sadnog materijala koristili smo hrvatskog proizvođača, a ovdje se nalaze sve moderne sorte kao što su Fuji, Gala i Crveni delišes koje se na tržištu sve više traže i s kojima se može postići puno bolja cijena od one koja je trenutno prisutna u našoj ponudi. Uz ovaj voćnjak, mimo ove investicije, odnosno mjere, posadili smo šest hektara šljiva jer i tu vidimo svoj potencijal. Godišnje plasiramo na tržište 300 do 400 tona šljiva te tako želimo imati vlastitu proizvodnju šljiva kako bi bili još bolji za naše partnere koji od nas to otkupljuju. Investicija voćnjaka je vrijedna oko dva milijuna kuna, od čega je 1,7 milijuna bilo sufinancirano kroz mjeru, a ostalo je iz vlastitih sredstava. U šljivu je uloženo još dodatnih pola milijuna kuna – rekao je Obrovac i naglasio kako bi prinos iz spomenutih voćnjaka u punom rodu trebao biti minimalno 70 tona jabuke po hektaru, zato što je riječ o visoko prinosnim sadnicama.

Poljoprivrednike kroz razne programe podržava i Virovitičko-podravska županija, koja cijeni svaku investiciju u poljoprivredi te, kako kaže županijski pročelnik Bojan Mijok, voljeli bi da u ovoj županiji ima više tvrtki i primjera kao što je virovitička Brana.

-Ova investicija jako puno znači za Virovitičko-podravsku županiju, kao i svaka druga investicija u poljoprivredu, pogotovo u radno-intenzivne kulture kao što su voćarstvo i povrtlarstvo. Mi ovdje pričamo o tvrtki koja djeluje u više sektora, koja ima više od 30 hektara dugotrajnih rasada i više od 10 hektara povrtlarstva. Tvrtka Brana prodaje šest i pol tisuća tona svojih poljoprivrednih proizvoda, a oko 35 posto izvoze, dakle govorimo o velikim i lijepim podacima i želimo da u našoj županiji ima više ovakvih primjera. Mi kao Županija uvijek ćemo podržavati ovakve ideje i projekte, kao i naše redovite programe koje provodimo kroz sustave navodnjavanja i kroz subvencioniranje proljetno/jesenske sjetve. Ono što me strašno rastužuje je činjenica da uz sve ove napore naših poljoprivrednika, koji su vrijedni i imaju znanje za proizvodnju, naši proizvodi na tržištu ne postižu cijenu koju bi zapravo trebali postizati. Cijene su snižene i nadam se da će se to u budućnosti promijeniti. Ovim putem apeliram i na Ministarstvo da donese neke interventne mjere koje će pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima. Posebno tu naglašavam naše radno-intenzivne kulture, stočarstvo, voćarstvo i povrtlarstvo – zaključio je B. Mijok.

(www.icv.hr, vpz.hr, foto: M. Rođak)