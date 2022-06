“Izložba pitomačkih umjetnika” u povodu 5. Dana Petra Preradovića u općini Preko

Dani Petra Preradovića, koje su prije pet godina zajednički pokrenuli POU Dom na žalu i Općina Preko, ugostit će 1. srpnja umjetnike iz Petrova rodnoga kraja i označiti ujedno početak ljetne sezone u galeriji Doma na žalu, piše portal Naši Školji.

Suradnja POU Dom na žalu s Interpretacijskim centrom Kuća Petra Preradovića u Grabovnici pokraj Pitomače počela je prošloga ljeta, kada je u Malom Lukoranu snimljen promotivni video ”Preradović i Pavica” – uprizorenje dijela života Petra Preradovića koji je proveo u Zadru i u Malom Lukoranu u ljetnikovcu obitelji De Ponte.

Ove godine Interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića i Likovni klub Duga iz Pitomače predstavit će se u Preku izložbom 25 umjetnika. Bit će to, kao što je u najavi izložbe napisao pjesnik i glazbenik Rajko Stilinović, „25 svijeća na rođendanskoj torti petih Dana Petra Preradovića“.

„Izložba pitomačkih umjetnika dolazi u zavičaj Petrove ljubavi i Petrova nadahnuća, donoseći dašak zore koja je danom postala upravo tu u njedru zemlje dalmatinske.“

Pitomački umjetnici, od onih kojima je umjetnost poziv i zvanje, preko onih kojima je to hobi temeljen na daru i stečenim vještinama, do onih čiji fotoaparat vidi dublje od očiju, predstavit će 25 djela koristeći se tehnikama likovnog izražaja od ulja na platnu, akvarela, ulja na staklu do niske kombiniranih tehnika likovne umjetnosti, najavljuje Stilinović.

Otvorenje “Izložbe pitomačkih umjetnika” bit će u petak, 1. srpnja, u 20 sati, u POU Dom na žalu u Preku.

Izložbu organiziraju POU Dom na žalu, Interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića, Centar za kulturu Drago Britvić Pitomača, Općina Preko i Općina Pitomača.

(nasiskolji.hr)