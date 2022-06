KINO PITOMAČA Ovoga petka pogledajte horor „Crni telefon“

Prvi dan u srpnju provedite u Kinu Pitomača kada vas očekuje još jedan odličan naslov, horor „Crni telefon“ s početkom u 20 sati.

CRNI TELEFON

Izvorno ime: The Black Phone

Redatelj: Scott Derrickson

Žanr: horor, triler

Uloge: Ethan Hawke, James Ransone, Jeremy Davies, Madeleine McGraw, Mason Thames

Trajanje filma: 103 min

Godina: 2022.

Država: SAD

Sadržaj filma: Redatelj Scott Derrickson vraća se svojim korijenima i ponovno surađuje s Blumhouseom u novom horor trileru. Finneyja Shawa, sramežljivog, ali pametnog 13-godišnjeg dječaka, otima sadistički ubojica i zarobljuje ga u zvučno izoliranom podrumu u kojemu vrištanje nema nikakve koristi. Kada isključeni telefon na zidu počne zvoniti, Finney otkriva da može čuti glasove ubojičinih prijašnjih žrtava koje su odlučne u tome da se ono što se njima dogodilo ne dogodi i Finneyju. Ethan Hawka pamtimo po trilogiji Richarda Linklatera Before Sunrise (1995.), Before Sunset (2004.) i Before Midnight (2013.), a imali smo ga priliku gledati i u filmu Reality Bites gdje su uz njega glavne uloge imali Wynona Ryder i Ben Stiller. Sada se Hawke pridružuje postavi horor trilera Crni telefon u režiji Scotta Derricksona za Blumhouse i Universal. Scott Derikson se već dokazao kao vješt redatelj horor žanra u filmovima poput The Exorcism of Emily Rose (2005.), Sinister (2012.), Deliver Us from Evil (2014.) i Marvelovog filma Doctor Strange (2016.). Crni telefon je adaptacija novele Joe Hilla iz autorove zbirke novela pod nazivom 20th Century Ghosts. Ovaj projekt ponovo povezuje Hawkea s producentom i tvorcima hit hororca Sinister iz 2012. godine. Hawke je glumio i u filmu The Purge, još jednom hit horor filmu u produkciji Blumhousea. Rad na novom filmu počeo je u veljači u Sjevernoj Karolini. Hawke se nakon ovog projekta sprema za ulogu u Marvelovoj Moon Knight seriji, a nedavno je postigao veliki uspjeh s miniserijom The Good Lord Bird u kojoj je koautor, izvršni producent i glavni glumac i koja je dobila je priznanje Američkog filmskog instituta za najbolji televizijski program godine. Za Masona Thamesa, koji glumi Finneya Shawa ovo će biti prva filmska uloga.

