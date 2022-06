Našička tržnica u samom vrhu: Certifikate za domaću proizvodnju dobio čak 31 OPG

Srijeda je dan našičke tržnice, a današnja je bilo i svečano za OPG-ove, proizvođače i prodavače na tržnici i to isključivo za one domaćeg proizvoda. Naime, tvrtka Našički park organizirala je podjelu certifikata OPG-ovima koji rade isključivo domaću proizvodnju i taj domaći proizvod izlažu i prodaju na tržnici.

– Ove godine po četvrti puta za redom, sada već mogu reći tradicionalno, uručujemo certifikate našim OPG-ovima koji su informacija našim kupcima da su to proizvodi isključivo iz domaće proizvodnje. Povjerenstvo je obišlo kompletnu tržnicu, sve analiziralo i donijelo odluku kojim OPG-ovima idu certifikati i mi sada možemo za njih jamčiti da su domaći proizvođači. Ovime želimo pomoći i prodavačima da se istakne njihov trud i rad te posebno kvaliteta njihovog proizvoda. Ove godine uručili smo 31 certifikat, od čega su čak četiri nova i mogu reći da se svake godine broj povećava što govori i o uvjetima na našoj tržnici jer mi se trudimo maksimalno im u svemu pomoći. Zahvaljujem Gradu Našicama i gradonačelniku Krešimiru Kašubi koji nam pomažu i evo ovo je velika stvar što je gradonačelnik došao i osobno im uručio te certifikate jer time i on i Grad prepoznaju kvalitetu domaćeg našičkog i proizvoda ovoga kraja, a isto tako zahvaljujem i Osječko-baranjskoj županiji koja se uključila u ovu priču podjele te Udruzi hrvatskih tržnica koja sve i pokreće vezano uz certifikate i podržava nas – rekao je direktor Našičkog parka Hrvoje Žiha.

Certifikate je uručio gradonačelnik Krešimir Kašuba čestitajući svim OPG-ovima što ustraju na domaćoj proizvodnji.

– Posebno je lijepo vidjeti domaće proizvođače koji prodaju isključivo ono što sami uzgoje i to je velika vrijednost naše tržnice i grada jer znamo kako je domaći proizvod najveće kvalitete. Našička tržnica je u samom vrhu Hrvatske po broju certificiranih OPG-ova u odnosu na ukupan broj izlagača na tržnici i to je velika stvar za nas kao Grad i to je jedan sjajan put razvoja malih proizvođača koje mi znatno i konstantno pomažemo jer oni su naša kvaliteta i veliki promotor. Posebno mi je drago da na našoj tržnici ima dosta domaćih proizvođača iz drugih gradova kao što su Orahovica, Donji Miholjac ili Slatina. I sami proizvođači su rekli da su uvjeti na našoj tržnici iznad prosjeka naše okoline, odnosno okolnih gradova što itekako godi čuti. Mi kontinuirano ulažemo u tržnicu, naravno nismo do kraja zadovoljni, ali u skladu s našim mogućnostima ustrajat ćemo na još većem i boljem uređenju te još više podizati uvjete jer tržnica u Našicama ima dugu tradiciju i ono što je najvažnije, Našičani i Našičanke su navikli na nju i od izuzetne im je važnosti – zaključio je Kašuba.

Jelena Vučinić iz Orahovice već dugi niz godina redovan je izlagač na našičkoj tržnici i ona je ove godine dobila certifikat.

– Našička tržnica doista ima odlične uvjete i konstantno nam je sve na usluzi i pomoći i na nju dolazi veliki broj ljudi iz svih krajeva. Hvala gradonačelniku što nas je osobno obišao i to je znak da je Gradu stalo do nas koji uzgajamo domaći proizvod – rekla je Vučinić.

