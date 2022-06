Obilježen početak radova na Obiteljskom centru, ministar Piletić: “Virovitica i VPŽ su, kada je riječ o projektima, korak ispred svih”

U Virovitici je danas obilježen početak radova na novom Obiteljskom centru. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 5,5 milijuna kuna koji se u stopostotnom iznosu financira sredstvima Europske unije.

Novi prostor bit će kvalitetna baza za sva važna društvena i obiteljska pitanja na koja će korisnici moći dobiti besplatan savjet i potrebnu pomoć. Ukratko, radi se o nizu potrebnih i važnih usluga savjetovanja, psihosocijalnog savjetovanja, obiteljske medijacije, psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja… Tu su i brojne druge razvojne i preventivne aktivnosti namijenjene djeci, mladima, obiteljima i ostalim članovima obitelji.

Radove na izgradnji novog Centra obavljat će Slavić – Inženjering d.o.o., a za stručni nadzor zadužen je CIP d.o.o.

Marija Bajan Prokl, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Virovitica, koji je nositelj projekta, istaknula je važnost suradnje u pružanju kvalitetnih socijalnih usluga.

– Imamo iskustva, znamo raditi, imamo stručan kadar i uspijevamo odoljeti izazovima u kojem se nalazi cijelo društvo. Ovom svečanošću smo pokazali upravo kako treba djelovati i funkcionirati jedan obiteljski centar. Treba nam uključenost svih aktera od regionalne, lokalne zajednice, treba nam uključenost svih institucija i svih građana da bi smo dobili one rezultate koje želimo. Sretni smo i nadamo se da će ova zgrada opravdati sve ono što smo do sada u nju uložili – naglasila je Bajan Prokl.

Buduća zgrada Obiteljskog centra sadržavat će suvremeni prostor za individualni i grupni rad, dvorane za stručna predavanja i sve drugo potrebno za pružanje prijeko potrebne pomoći osjetljivim skupinama ljudi. Prostor u Strossmayerovoj ulici Centru za socijalnu skrb darovao je Grad Virovitica, koji je ujedno i partner na projektu.

– Što možemo danas, ne ostavljamo za sutra. Ovim projektom još jednom pokazujemo da nam u fokusu nisu samo komunalni projekti, već i projekti iz socijalne domene kroz koje pomažemo najpotrebitijima. Stoga čestitam Razvojnoj agenciji VTA i ravnateljici Mariji na ideji i planu za ovaj projekt. Iako ovaj Obiteljski centar gledam kao simbol nečega gdje bih volio da korisnika bude što manje, činjenica je da je on u našem društvu neizostavan. Danas kada govorimo o Obiteljskom centru i uslugama koje će on pružati, on pokazuje da grad Virovitica kao društveno i socijalno osjetljiv grad prema svojim najranjivijim skupinama – rekao je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

Novi Obiteljski centar svoja će vrata otvoriti sljedeće godine i pružati usluge za cijelu Virovitičko-podravsku županiju.

– Obiteljski centar će ovdje pružati podršku i pomoć onim najranjivijim osobama u našem društvu, obiteljima, djeci. Kako je i rekao gradonačelnik Kirin, projekti jesu i ceste i aglomeracije, ali mislim da nema većih projekata od onih koji se tiču ljudi. Upravo te usluge koje će davati Obiteljski centar sigurno da su još jedna od demografskih mjera kojima potičemo ostanak mladih na području i grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije, uz sve one ostale projekte koje radimo. Čestitam Centru za socijalnu skrb na još jednom projektu, na još jednoj mogućnosti da iskoriste europske fondove i hvala svima koji su sudjelovali u projektu, posebice Gradu Virovitici na još jednom partnerstvu i darovanju zemljišta – rekao je Andrović.

Na važnost i ulogu rada i djelovanja obiteljskih centara u Hrvatskoj ukazala je saborska zastupnica Vesna Bedeković za vrijeme svog mandata kao tadašnja ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

– Ovo je zaista vrlo emotivan događaj zbog toga što sam za vrijeme ministarskog mandata potpisala ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za izgradnju Obiteljskog centra i jednako tako zaista sam i za vrijeme ministarskog mandata, ali onda i kasnije kao saborska zastupnica ukazivala na važnost i značaj i na ulogu obiteljskih centara. Nakon što sam upoznala i spoznala višestruke probleme s kojima se obiteljski centri susreću, shvatila sam da je nužno potrebno odvojiti tu jednu tretmansku i savjetodavnu ulogu Centra za socijalnu skrb od kontrolne uloge Obiteljskog centra. Ove smo godine donošenjem novog Zakona o socijalnoj skrbi ispravili veliku nepravdu starog Zakona iz 2014. godine kojim su obiteljski centri pripojeni Centrima za socijalnu skrb i zahvaljujem svim kolegama, saborskim zastupnicima što smo donošenjem novog Zakona zapravo osnažili obiteljsku politiku naše Hrvatske demokratske zajednice, ali i Vlade Andreja Plenkovića i dali snažan prilog o osnaživanju obitelji kao temelja hrvatskog društva – rekla je Bedeković.

Zadovoljstvo početkom radova na važnom projektu istaknuo je i izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića, saborski zastupnik Josip Đakić.

– Zadovoljstvo mi je nazočiti na počecima ovakvih radova i projekata koji nose toliku važnost. Posebice me veseli što je riječ o projektu koji se u stopostotnom iznosu sufinancira sredstvima Europske unije. Vjerujem da će novi prostor služiti djelatnicima koji će u njemu boraviti, raditi i skrbiti o našim obiteljima i o najranjivijim skupinama našeg društva. Vjerujem da će izvođači radova ispoštovati vrijeme i posao kvalitetno odraditi kako bi nagodinu ovaj Centar bio otvoren i kako bi što prije služio svojoj svrsi, očuvanju obitelji i pomoći onima u potrebi. Naravno, još je puno segmenata koje moramo doseći i u kojima moramo pomoći, postoje ideje i inicijative i u narednom razdoblju radit ćemo na tome da ih ostvarimo – rekao je Đakić.

Otvorenju radova nazočio je i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić čije je Ministarstvo osiguralo dodatna sredstva potrebna za završetak postupka Javne nabave i tako omogućilo nastavak provedbe projekta.

– Virovitica i Virovitičko-podravska županija, kada su u pitanju projekti, korak dva su ispred ostatka Hrvatske, a primjer je i ovaj projekt. Naime, Hrvatski sabor u veljači ove godine donio je izmijenjeni Zakon o socijalnoj skrbi gdje je predvidio da promijenimo sustav socijalne skrbi na način da od Centara za socijalnu skrb izdvojimo obiteljske centre kao podršku obitelji u savjetodavnom tretmanskom modelu rada. Dok će drugi tek početi s odvajanjem, u Virovitici se već gradi takav obiteljski centar. Bilo nam je zadovoljstvo uključiti se i svojim sredstvima pomoći realizaciju ovog projekta i ovdje u Virovitici pokazati kako se može kvalitetno, međuresorski surađivati. U projekt je uključeno i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao upravljačko tijelo Operativnog programa konkurentnost i kohezija odakle je većina sredstava – rekao je Piletić.

U sklopu svečanosti položen je temeljni kamen u obliku vremenske kapsule s informacijama o sudionicima projekta, a gvardijan Župe sv. Roka fra Bernard Barbarić blagoslovio je radove te sve one koji će raditi na ovom obiteljskom centru.

Svečanosti su, uz djelatnike Centra za socijalnu skrb, nazočili i zamjenik župana virovitičko-podravskog Marijo Klement, zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek-Golinac, županijski i gradski pročelnici, direktori i ravnatelji gradskih i županijskih tvrtki i institucija, predstavnici izvođača radova i nadzora i drugi.

(www.icv.hr, mp; foto: K. Toplak)