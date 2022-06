Promovirana Monografija ”50 godina Puhačkog orkestra DVD-a Orahovica” autora Miroslava Gazde

U višenamjenskoj dvorani u Orahovici održana je promocija monografije ”50 godina Puhačkog orkestra DVD-a” Orahovica autora Miroslava Gazde. Promociji su nazočili izaslanik gradonačelnika Orahovice Saše Ristera, Ivica Podboj, predsjednik i dopredsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić i Mario Hornung, pročelnica Puhačkog orkestra Katarina Vanek te sadašnji i nekadašnji glazbenici ovoga orkestra.

U uvodu je nazočne pozdravio urednik knjige Vladimir Grgurić naglasivši kako je knjiga plod jedno i pol godišnjeg rada grupe ljudi koja je uložila ogroman trud skupljajući stari materijal, zapise, fotografije i druge podatke kako bi skupa ugledalo svjetlo dana u jednim koricama. Pročelnica Puhačkog orkestra Katarina Vanek i sama suradnica na knjizi, izrazila je veliko zadovoljstvo i zahvalnost pokretačima ideje o stvaraju ove monografije.

– Hvala autoru i uredniku na ideji, hvala svima koji su se uključili u pripremu ove knjige jer ovo nama koji smo danas u orkestru jako puno znači, a sigurna sam i svima koji su sve ove godine bili dio ovo predivnog glazbenog kolektiva– rekla je Vanek. O knjizi je prvo pričao dugogodišnji pročelnik i autor osvrta u monografiji idr. Željko Hocenski, a potom se obratio autor Miroslav Gazda koji je i jedan od osnivača orkestra.

– Ova monografija je povijesni dokument, jedno svjedočanstvo koja čuva prekrasne trenutke jednog od najznačajnijih glazbenih kolektiva u povijesti Orahovice. Hvala svima koji su utkali i najmanji dio u stvaranje ove knjige koja pokazuje kako je postati glazbenik, što jednom mladom čovjeku znači i definitivno kada jednom zasviraš u orkestru to u sebi nosiš cijeli život. Posebno hvala dr. Željku Hocenskom na izrazito vrijednom materijalu koji smo koristili kao i jednom od osnivača i čovjeku koji jedini ostao svih 50 godina u našem orkestru Zlatku Tomšiću, glazbenici Marleni Brstilo-Čičković, uredniku Vladimiru Grguriću, pročelnici Katarini Vanek te lektorici profesorici Renati Čeč. Ovo je knjiga za sve, a posebno za one mlade generacije da vide što znači biti dio orahovačkog puhačkog orkestra– rekao je između ostalog Gazda. DVD Orahovica je iznimno ponosa na svoj orkestar, a pokazali su to predsjednik i dopredsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić i Mario Hornung koji su na promociju došli u svečanim vatrogasnim odorama.

– Meni je danas srce puno, 50 godina ovaj Puhački orkestar je dio nas, naš ponos i zaštitni znak. Naše društvo definitivno ne bi bilo jednako bez ovih sjajnih glazbenika i ljudi koji nas vatrogasce čine još boljim i jačim. Mogu remo reći hvala vam od srca dragi glazbenici što ste dio naše vatrogasne obitelji– rekao je Pezić.

Na kraju je tim koji je stvarao knjigu pohvalio u ime Grada Orahovice i gradonačelnika Saše Ristera, gradski vijećnik Ivica Podboj.

– Teško je bilo što reći nakon svega što smo čuli večeras. Puhački orkestar DVD-a je veliko bogatstvo ovoga grada i cijele županije i zaslužuje zlatnim slovima biti upisan u povijest Orahovice. Grad je orkestru uvijek bio partner, suradnik i prijatelj jer znamo koliko nam on znači, nas svakoj su našoj manifestaciji, njihovi zvuci uvijek uljepšavaju gradske događaje i priredbe i zato vjerujem da ćemo još puno godina zajedno uveseljavati naše sugrađane– zaključio je Podboj.

(www.icv.hr, vg)