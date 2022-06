Sjednica Općinskog vijeća Čačinici: Usvojen rebalans proračuna, Općina nastavlja s poticanjem poduzetništva

Vijećnici općine Čačinci održali su redovnu 7. sjednicu tekućeg saziva. Glavna točka Dnevnog reda bila je usvajanje rebalansa proračuna, odnosno prvih Izmjena i dopune Proračuna Općine za 2022. godinu. Pročelnica Marija Vreš naglasila je kako je izmjenama i dopunama proračuna ukupan Proračun općine Čačinci planiran u iznosu 18.048.587,09 kuna.

– Prihodi i primici kao i rashodi i izdaci Općine Čačinci, u prvotnom Planu proračuna bili su planirani u iznosu 16.195.408,13 kuna. Izmjenama i dopunama proračuna prihodi su povećani za 80.249,21 kuna, a u iznosu 1.772.929,75 kuna raspoređen je višak prihoda poslovanja i višak primitaka od financijske imovine prethodne 2021. godine. Na rashodovnoj strani, ovim Izmjenama i dopunama proračuna, rashodi su smanjeni za 555.592,71 kuna, a planirano je i pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.408.771,67 kuna. Ovim izmjenama i dopunama proračuna uvršteni su neki novi prijavljeni i odobreni projekti koji će se realizirati tijekom 2022. godine, odnosno odustalo se od projekata za koje nema naznaka da će biti raspisani natječaji te neće biti realizirani u tekućoj godini, a u potpunosti je planirano i pokriće manjka iz 2021. godine u iznosu 635.841,92 kuna – rekla je Vreš.

U nastavku sjednice pred vijećnicima je bio Program poticanja poduzetništva Općine Čačinci za 2022. godinu:

– Općina planira na ovaj način poticati poduzetništvo na području naše općine kroz subvencioniranje troškova zakupa poslovnog prostora u poduzetničkom inkubatoru u Orahovici gdje mi imamo 6 stanara. Na ovaj način ćemo im zasigurno olakšati njihovu egzistenciju, posebno u ovoj fazi kada su početnici u poduzetništvu. Riječ je o našoj subvenciji za najam u inkubatoru s do 4.000 kuna po korisniku i to je najam koji kreće od druge godine boravka u istom jer kako znamo prva je besplatna. Siguran sam da je ovo potpora koja će našim poduzetnicima, bili oni obrti ili tvrtke, biti značajna, naravno to je pomoć u okvirima naših trenutnih mogućnosti, a u budućnosti će možda biti i veća. U ovom pravcu povukli smo i neke druge poteze. Naime već niz godina subvencioniramo naše obrtnike i poznato je da smo oslobodili plaćanja najma sve one koji koriste općinski prostor i to jedan naš poticaj onima koji žele započeti posao ili otvoriti obrt u Čačincima što je rezultiralo time da smo iznajmili sve naše lokale – rekao je Jurenac nakon čega su Vijećnici ovaj program i potporu stanarima inkubatora u Orahovici jednoglasno i prihvatili.

Na kraju sjednice jednoglasno je prihvaćen i prijedlog kupnje čestice uz mjesno groblje, a kako je pojasnio načelnik Jurenac, riječ je o prostoru koji će poslužiti za proširenje groblja, a s obzirom na veličinu bit će koristan i za druge namjene.

(www.icv.hr, vg, Foto: V. Grgurić)