Foto natječaj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica “Tvoj virovitički svemir”

Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica poziva sve ljubitelje knjiga, čitatelje i fotografe da se odazovu na natječaj za najbolju fotografiju na temu “Tvoj virovitički svemir”.

PRAVILA SUDJELOVANJA

– Na natječaj se mogu uključiti svi fotografi amateri od 10 do 25 godina, sa samo jednom fotografijom.

– Kroz jednu fotografiju ispričaj priču što za tebe znači Tvoj virovitički svemir. Da li je to svemirsko prostranstvo, neotkriveni svjetovi i galaksije, zvijezde, planeti, tvoja soba, šuma, planina ili samo baš ”tvoj” svemir.

– Budi kreativan i uključi maštu!

– Fotografije šalji u digitalnom obliku putem obrasca https://forms.gle/YCHXimRZHBNoMXku8.

– Natječaj traje od 01. 07. 2022. do 31. 07. 2022.

– Prispjele fotografije na natječaj ocijenit će žiri iz redova knjižničara Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica.

– Najkreativniji, najmaštovitiji i najiskreniji u prikazu osvojit će nagradu, književni poklon iznenađenja 13. 08. 2022.

(Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica)