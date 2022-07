Josip Major iz Bankovaca u općini Zdenci pravi je primjer kako se svojim rukama i ogromnim trudom može živjeti s blagodatima Slavonije iako je problema sve više:

Kada uđeš u dvorište Majorovih u Bankovcima, malom mjestu u općini Zdenci, doista ostaneš bez daha jer se dvorištu i imanju zapravo ne vidi kraja, a rukavi cijele obitelji su zasukani od ranih jutarnjih sati budući da posla ima napretek. Naime, OPG Major i njegov vlasnik Josip Major posjeduju 400 goveda, 37 konja i 50 ovaca, a tu su još kokoši, šest vjernih pasa čuvara i puno drugih životinja, a uz to sve još i 212 hektara zemlje, od čega 50 hektara pašnjaka, 25 hektara djeteline, odnosno djeletinsko-travne smjese, a ostalo je obradiva površina na kojoj su ječam, zob, žito, kukuruz i soja. OPG Major sve je napravilo svojim rukama i sredstvima bez kune pomoći bilo koga.

– Sve smo sami napravili, nismo imali pomoć ni IPARDA ni SAPARDA ni iz nikakvih mjera, sve ovo je rezultat našeg rada. Cijela obitelj uža i šira, ustaje u 4 ujutro i radi se do ponoći, dakle rade svih mojih petero djece i zet kao šesti, svi smo tu i radi tko što treba. Dakle prvo što radimo u 4 ujutro je mužnja krava što rade uglavnom kćerke, ostala goveda hranim ja i evo prošlo je preko 30 godina da ih nitko osim mene nije nahranio, to uvijek uzimam na sebe, a zet hrani ostalu stoku. U ovom poslu moraš biti sve i ekonomist i veterinar, da tako kažem i knjigovođa, a vremena su sve teža– započinje Josip koji najviše vremena provodi s kravama, a od ukupno 400 goveda, 60 ih je muznih krava, no proizvodnja mlijeka ide sve teže zbog niske otkupne cijene.

– Svi su se parametri cijena naših proizvoda danas raspali i jednostavno je stanje jako teško i neodrživo. Na primjer, mi smo prošle godine za jedno utovljeno june mogli kupiti tri palete ureje, a ove godine ne možemo kupiti niti jednu, zatim jedan konj ako ga prodamo vrijedio je 25 tona kana, a ove godine vrijedi samo 5 tona. Posebna je priča cijena otkupa mlijeka, za litru danas dobijemo 3,10 kuna što je sramotno. Recimo, kilogram kruha danas košta od 8 do 15 kuna, a mi za taj kilogram moramo dati 5 ili 6 kilograma žita. Rekli su litra mlijeka će biti litra plavog dizela ili litra lože, a litra plavog dizela je 9,50 kuna, a mi za mlijeko dobijemo tih jadnih 3,10 kuna. Tako da je teško i ne znam dokle ćemo izdržati, razmišljam kako dalje, mislim kako su krave spremne za odstrel do jeseni ako se stanje ne promijeni, za početak ćemo ih pustiti van na pašu, sada imamo oko 70 krava s teletom, i nešto od toga ćemo biti prisiljeni prodati– priča Josip Major, a o uzrocima ovakvog stanja u poljoprivredi i stočarstvu kaže.

-Znam da su veliki poremećaji, dogodio se taj rat u Ukrajini no cijene gnojiva su otišle gore još prošle godine. Mi smo kan kupovali u proljeće po 130 kuna, urea je bila 260 kuna, ”petnajstica” 240, a danas je kan skoro 700, ”petnajstica” je 800, a urea 1100 kuna i to više nema pameti. Kada uzmete u obzir da je trošim 30 tisuća litara plavog dizela za moju proizvodnju u ratarstvu i stočarstvu i lani je to koštalo 100 tisuća kuna, a danas je to 300 tisuća i pitam se odakle to namaknuti. Iskreno nikada nisam mislio da s toliko rada i truda moraš razmišljati hoćeš li opstati ili propasti? Bilo je teških vremena, ali nikada ovako– kaže ogorčeni Josip Major te tvrdi kako ga najviše zabrinjava budućnost njegove djece i obitelji koja je kompletna te radi i živi od poljoprivrede i stočarstva.

– Ja sam polako na kraju radnog vijeka, imam 62 godine, ali svi moji su tu, njima treba osigurati budućnost. Imamo sada problem i sa zakupom zemljišta za koje ugovor s ovoliko stoke potpisujem na samo godinu ili dvije dana. Od 212 hektara koje radim, mojih je 50-ak, a ostalo je u zakupu, Puno sam toga uložio, imam 12 traktora, kombajna, strojeva, štale sam sve sam nazidao i sada ispada da je sve bezvrijedno. Ja sam ostao jedini na području općine pa mogu reći i šire koji se bavi mužnjom krava i proizvodnjom mlijeka, ostali su odustali i ne vidim zapravo izlaz. Uz sve to još nas je zadesila i ova suša, kiše nema , a polja vape za vodom. Žita, zobi i ječma još i imamo, ali kukuruz ili soja će nastradati, ako bude 50% roda ove godine bit će dobro– kaže Major.

Druga strana priče su konji, 37 grla ima kod Majorovih, a o njima posebno brine Josipova kćer Tena koja ima veliku želju jednog dana otvoriti konjički klub.

– Konji su od pamtivijeka na našem imanju, ja sam nekada i orao s konjima uz pomoć jednobraznog i dvobraznog pluga, oni su nama ovdje jednostavno životinje za dušu. Danas imamo 37 konja, hladnokrvnjaka najviše, imamo i nešto ”amerikanaca”, tri Quartera i nešto Noniusa, imamo jednu kobilu englesku galoperku i jednostavno s njima uživamo. Kćerka Tena ih najviše voli, ona ih jaše, održava i ima želju otvoriti taj klub s rekreativnim jahanjem, već ima svoj OPG i evo sada je prošla na jednom natječaju, no vidjet ćemo, jer uzgoj konja je iznimno skup i zahtjevan. Tena, ako i prodajemo konja, jedino ga želi dati za rasplod ili daljnji uzgoj i ništa drugo. Volio bih da sve uspijemo spasiti jer želim da moja djeca ostanu na slavonskoj i hrvatskoj zemlji, pa zar je to puno?!– zaključuje Josip Major.

(www.icv.hr, vg)