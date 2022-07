Promjena na bankomatima krajem godine: Trajat će mjesec dana

Andrej Plenković predsjeda sjednicom Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj. Na sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura govorio je i šef HNB-a Boris Vujčić, piše index.hr.

Vujčić je rekao da će se na svim bankomatima, neovisno o tome čijoj banci pripada, euri moći isplatiti bez posebne naknade između 15.12.2022. i 15.1.2023.

– Bankomate treba prilagoditi za isplatu eura. Dio bankomata će do 31.12., a pogotovo za vrijeme božićnog šopinga, biti opskrbljen sa kunama. Većina bankomata će biti pripremljena za eure od 1.1., ali će dio ostati s kunama. Od 15.1. očekujemo da svi bankomati imaju euro. Između 15.12. i 15.1. odlučili smo da se neće naplaćivati naknade za korištenje bankomata druge banke za klijente banke, tako da će moći koristiti bilo koji bankomat. To je pogotovo važno za manje sredine gdje nema puno bankomata. Primjerice, dođete u šoping-centar i vidite sedam bankomata različitih banaka. Pitanje je koliko je i to efikasno i na tome se radi. Hrvatska je jedna od zemalja koja ima najviše bankomata po osobi u Europi- rekao je.

(www.index.hr, foto: ilustracija)