Jedna od najvrjednijih braniteljskih udruga na području županije UHBL PTSP VPŽ održala godišnju skupštinu

Na čačinačkim ribnjacima svoju redovnu, godišnju i izvještajnu skupštinu održala je jedna od najvrjednijih braniteljskih udruga s područja županije, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije. Skupštini su nazočili izaslanik gradonačelnika Orahovice Saše Ristera, Tomislav Majetić, predsjednik ZUiČ HVIDR-e i Odbora za branitelje VPŽ Mato Bubaš, predsjednik reda vitezova Ružice grada Orahovica Vlado Grgić te mnoštvo predstavnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata sa šireg orahovačkog i slatinskog područja. Predsjednik udruge domaćina Miroslav Milovuković u sklopu izvješća o radu naglasio je kako je udruga u 2021. provela niz velikih projekata među kojima je istaknuo memorijalnu utrku ”Kokočak-Orahovica” i posebno projekt ”Papuk 91 – Škola u prirodi” u suradnji sa Srednjom školom ”Stjepan Ivšić” Orahovica.

– I u prošloj godini smo unatoč problemima s koronavirusom bili više nego aktivni i odradili niz projekata u cilju očuvanja uspomene na Domovinski rat i naše poginule suborce i prijatelje. Posebno se ponosimo na projekt ”Papuk 91 – Škola u prirodi” u sklopu kojeg smo učenike srdnje škole u nekoliko navrata vodili u Pakrac gdje su bili upoznati s ratnim događanjima toga područja i poznatih vojno-redarstvenim akcijama na tim terenima. Isto tako održali smo u nešto manjem obimu našu memorijalnu utrku ”Kokočak-Orahovica” za tri poginula suborca Momira Krmpotića, Milana Puhanića i Branka Jaklića, a izdvojio bih svakako i projekt koji radimo u suradnji sa županijskom HVIDR-om, a to je pomoć braniteljima slabijeg imovinskog stanja. Posebno bih istaknuo našeg dopredsjednika Sinišu Kanisa koji je ponajviše povukao u proteklom razdoblju, radio, trčao maratone i bio čovjek koji je najviše promovirao našu udrugu diljem Slavonije i Hrvatske- rekao je Milovuković te se posebno osvrnuo, kako je naglasio, na odnos institucija prema svim braniteljskim udrugama pa tako i ovoj.

– Nažalost mi koji radimo i koji konstantno nešto pokušavamo organizirati kako bi sačuvali istinu o Domovinskom ratu imamo iznimno lošu podršku institucija pa čak i nekih jedinice lokalne samouprave. Smatram da bi aktivne udruge poput naše trebale dobiti bolju podršku i da se prema nama koji smo obranili i stvorili ovu državu, ima više poštovanja– rekao je Milovuković. Nakon podnošenje ostalih izvješća predsjednik Milovuković iznio je i program rada za tekuću godinu naglasivši kako je dobar dio već odrađen, ali onaj već slijedi.

– Uskoro nastavljamo s projektom pomoći siromašnijim braniteljima, već je krenula priprema projekta memorijalne utrke kao i p projekta Škole u prirodi gdje smo dogovorili i daljnju suradnju s orahovačko srednjom školom. Još je tu niz, uvjetno rečeno, manjih projekata i zahvalio bih se svima koji su nam na bilo koji način već do sada pomogli– zaključio je Milovuković. U ime grada Orahovice izaslanik gradonačelnika Tomislav Majetić pohvalio je rad udruge te naglasio kako će uvijek imati punu podršku Grada. Predsjednik ZUiČ HVIDR-e i Odbora za branitelje VPŽ Mato Bubaš posebno je istaknuo marljivost i vrijednost ove udruge.

– Ono što je najvažnije, ovo je jedan od udruga s kojom se mi kao županijska HVIDR-a u par minuta sve dogovorim ,a to puno govori, uvijek su spremni i tu su što god zatreba. Posebno surađujemo na projekte humanitarne pomoći koju dijelimo braniteljima i obiteljima slabijeg imovinskog stanja. Moram reći ono što me kao predsjednika braniteljske udruge iznimno boli, a to je odnos svih institucija od državnih do lokalnih prema nama, to što oni traže od nas za pravdanje i to malo mizernih sredstava što dobijemo doista nije normalno, a isto tako i na svim uvjetima i detaljima koje moramo ispuniti za bilo što. No, unatoč svemu ja vas sve pozivam da ne odustajemo nego dapače da ustrajemo jer baš to je razlog da se još više borimo i organiziramo obilježavanje obljetnica naših suboraca, jer tko će ako nećemo mi?! Moramo čuvati naš sveti Domovinski rat i uspomenu na naše poginule prijatelje, a tvrdim mi smo kao braniteljska populacija koje je stvorila ovu državu ti koji bi morali imati razumijevanja i kojima bi se trebalo dati sve što je potrebno. Naravno, naglašavam takav odnos treba biti prema udrugama koje rade, one koje ne radi, neka se prebrišu i nema ih, ali mi koji sve ovo radimo i čuvamo našu povijest sigurno moramo imati jaču podršku– zaključio je Bubaš.

Na kraju skupštine Udruga domaćina uručila je knjige pojedincima kao zahvalu za pomoć u organizaciji prošlogodišnje memorijalne utrke ”Kokočak-Orahovica”.

