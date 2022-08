ROKOVO 2022. Istražite blago Gradskog muzeja Virovitica po cijeni od 10 kuna

Na Rokovo 2022. iskoristite priliku i posjetite Gradski muzej Virovitica koji je za posjetitelje pripremio simboličnu cijenu ulaznice po cijeni od 10 kuna, u trodnevnoj akciji pod nazivom “Muzej za 10”.

Svi oni koji još nisu vidjeli postav Drveno doba, prošli kroz interaktivnu povijest Virovitice, fotografirali se u kostimu grofice Pejačević i zavirili u šumu, obrtničku radionicu i staru seosku sobu, imaju to prilike učiniti još danas (nedjelja) i sutra (ponedjeljak) do 14 do 21 sat, po cijeni od 10 kuna. Ulaznica za odraslu osobu inače iznosi 40 kuna, dok je obiteljska 70 kuna.

Kako kaže ravnateljica Muzeja Mihaela Kulej, cijena karte tijekom Rokova odnosi se na jednu odraslu osobu, dok će djeci do 15 godina ulaz biti besplatan.

-Dođite i otkrijte koje sve priče i blago čuva naš muzej, a ako prilikom obilaska trebate informaciju ili pomoć, djelatnici Gradskog muzeja Virovitica bit će vam na raspolaganju – pozvala je sve zainteresirane M. Kulej.