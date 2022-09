2. ŽNL U skupini Zapad Aršanj i Sveti Đurađ nastavili stopostotan učinak, u skupini Istok nova sezona startala visokim pobjedama Zrinskog, Munje i Standarda

Nakon prvog ovosezonskog kola 2. županijske lige Istok, na prvo mjesto smjestili su se nogometaši Standarda koji su s 11:2 slavili protiv Ćeralija. Poveo je Standard pogotkom Zdenka Lončareka u četvrtoj minuti, a isti je igrač povisio na 2:0 u 15. minuti iz kaznenog udarca. Uz dva pogotka zaostatka Ćeralije su se našle u još većim problemima pet minuta kasnije budući da je zbog dva žuta kartona igru morao napustiti David Palić, a to je domaćem sastavu otvorilo put do uvjerljive pobjede. Do kraja susreta Lončarek je postigao još tri pogotka, Kristijan Kokorić dva se puta upisao u listu strijelaca, dok su po zgoditak postigli Tin Tušek, Toni Makar, Danijel Benko i Mario Nukić. Strijelci za Ćeralije bili su Luka Nikolić i Kristijan Djordjević.

Do sigurna tri boda stigla je i Munja koja je s 9:0 bila bolja od bakićke Mladosti. Trostruki strijelac bio je Josip Vida, Zvonimir Mesinger, Ante Rosan, Petar Majetić, Matija Stjepanović i Mateo Bošnjak postigli su gol, dok je preostali zgoditak bio autogol Matea Sojke.

Šest minuta bilo je dovoljno Danijelu Podmanickom da dovede Zrinski u prednost u utakmici protiv novih drugoligaša, Plavih iz Jugovog Polja. Tomislav Kurtić povisio je na 2:0 u 39. minuti iz kaznenog udarca, dok je Dominik Kralj smanjio na 2:1 u 44. minuti. U nastavak utakmice također bolje ulaze domaćini koji su prednost povećali u 48. minuti preko Podmanickog, iz novog kaznenog udarca pogodak za 4:1 postigao je Kurtić, Podmanicki je kompletirao ‘hat-trick’ u 76. minuti, u istoj minuti na 5:2 smanjuje Krunoslav Klepač, dok je konačnih 6:2 postavio Dražen Huber dvije minute prije kraja. Plavi su kraj utakmice dočekali s igračem manje budući da je u 80. minuti isključen Gabrijel Palčić zbog dvije javne opomene.

Josipovački Dinamo slavio je na svom terenu protiv Grabića iako su od 15. minute igrali s igračem manje kada je isključen Marin Ivček. Željko Lukanić bio je strijelac prvog domaćeg pogotka u 9. minuti, Darijo Gracek poentirao je u 31. minuti, dok je Denis Bejuk smanjio tri minute kasnije. Na otvaranju drugog poluvremena dva pogotka prednosti Dinamu vraća Milenko Beneš, Antonijo Kušen postigao je i četvrti domaći pogodak, dok je konačan rezultat postavio Josip Dugaja u 89. minuti.

Do bodova je stigla i čađavačka Mladost koja je s 4:1 slavila protiv Krčevine u gostima. Dario Car bio je precizan u 40. minuti za 0:1, ali se na odmor ipak odlazi u egalu. Strijelac za 1:1 bio je Milorad Šipka. Prednost na stranu gostiju vratio je Livio Brozović u 53. minuti, deset minuta kasnije iz kaznenog udarca precizan je bio Mario Car, a za konačnih 4:1 pobrinuo se Andrej Rešetar.

Rezultati prvog kola 2. ŽNL Istok: Standard Nova Šarovka – Ćeralije 11:2, Zrinski Nova Bukovica – Plavi Jugovo Polje 6:2, Munja Veliki Rastovac – Mladost Bakić 9:0, Dinamo Josipovo – Grabić 4:2, Krčevina Čađavački Lug – Mladost 1930 Čađavica 1:4.

Klubovi 2. županijske lige Zapad došli su do drugog kola. Nakon 180 odigranih minuta na prvom mjestu nalazi se Aršanj s maksimalnih šest bodova, a isti učinak ima i momčad Svetog Đurađa koja se nalazi na drugom mjestu.

Aršanj iz Sedlarice došao je do pobjede u Virovitici, gdje je na terenu Sportskog centra TVIN s 4:1 svladao No Limit TVIN. Domaća momčad povela je pogotkom Benjamina Širokog u 12. minuti. Izjednačio je Hrvoje Filipović u 35. minuti. U drugom dijelu Aršanj je s tri zgoditka došao do uvjerljive pobjede. Strijelci su bili Marko Filipović u 50. te Hrvoje Filipović u 61. i 87. minuti.

Momčad trenera Mihaela Timera gostovala je u Špišić Bukovici. Domaći nogometaši poveli su pogotkom Darija Papića u 20. minuti, a izjednačio je Dalibor Ladović u 31. minuti. U drugom dijelu bolji gosti postižu još dva zgoditka. Prvo je domaćeg vratara u 78. minuti svladao njegov suigrač Ivan Arapinac, a konačnih 3:1 postavio je Youssef Ali Abdelrahman Fawzy u 80. minuti susreta.

U izjednačenoj utakmici Podgorje je došlo do minimalne 1:0 pobjede nad Dravom iz Terezinog Polja. Jedini zgoditak postigao je Ivan Vukšić u 62. minuti. Interesantno je da je vratar Martin Špoljarić od 60. minute bio igrač, a na vrata je stao pričuvni vratar Tomislav Topolovčan.

Croatia iz Grabrovnice svladala je s 2:0 Turnašicu. Prvi pogodak postigao je Silvio Balić iz igre u 50. minuti, a drugi Andreo Dergez osam minuta kasnije iz kaznenog udarca.

Mladost je u Vukosavljevici povela u susretu s Gradinom u četvrtoj minuti autogolom gostujućeg vratara Darija Sitara. Poravnao je Franjo Blažičević u 22. minuti, a pobjedu Mladosti donio je Franjo Trupina svojim pogotkom u 59. minuti.

Milanovački Sokol postepeno kompletira svoje igračke redove, što se vidi i na rezultatu. U susretu na svom travnjaku s Podravcem iz Dinjevca poveo je zgoditkom Josipa Lanšćaka u 15. minuti. Izjednačio je David Blatarić sedam minuta kasnije. Ante Mikulić u 32. i Ivan Biondić u 45. minuti dovode Sokole do prednosti od 3:1. U drugom dijelu domaća momčad postigla je još dva pogotka. Gostujuću mrežu pogodili su Mihael Martelo u 51. i Josip Lanšćak u 54. minuti za konačnih 5:1.

Rezultati drugog kola 2. ŽNL Zapad: No Limit TVIN – Aršanj Sedlarica 1:4, Sokol Milanovac – Podravec Dinjevac 5:1, Croatia Grabrovnica – Turnašica 2:0, Mladost Vukosavljevica – Gradina 2:1, Podgorje – Drava Terezino Polje 1:0, Bilogora 1947. Špišić Bukovica – Sveti Đurađ 1:3.

(www.icv.hr, mra, mš)