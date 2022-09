3. NL SJEVER Marin Zdelar Papukov čovjek odluke: Teška, ali slatka pobjeda Orahovčana pred punim tribinama u susretu s Koprivnicom

Nogometaši Papuka Osječko 1664 uspješno su prošli kroz 3. prvenstveno kolo 3. NL Sjever. Naime, na svom su terenu svladali vrlo dobru momčad Koprivnice s minimalnih 1:0, a jedini pogodak postigao je Marin Zdelar u 25. minuti susreta. No, krenimo redom…

Prvi dio prvog dijela Papuk je dominirao, lopta je odlično išla od noge do noge, no nikako da završi u gostujućoj mreži. Prvu prigodu imao je mladi Petar Špoljarić u 16. minuti kada je dobio loptu iskosa s desne strane, ušao u kazneni prostor no, lopta mu je malo ‘pobjegla’ što je bilo dovoljno za blok gostujuće obrane. U 20. minuti Zdelar je probio lijevu stranu, vratio povratno, ‘tuče’ Vratković, ali preko gola.

I onda 25. minuta, Vratković je na sredini odlično ‘oteo’ jednu loptu, riješio se svog čuvara i gurnuo u prazan prostor za Špoljarića koji je ponovno za korak bio prekratak, no, uspio je vrškom kopačke gurnuti loptu koju Koren šalje u korner. Ubacuje Vratković, slijedi ‘fliper’ pred vratima Ramaja i lopta dolazi do Marina Zdelara koji ju smireno s nekih desetak metara šalje u suprotni kut nemoćnog Ramaja – 1:0.

Papuk je i nakon pogotka nastavio nizati prigode, u 34. Vratković je još jednom probio sredinu, dao za Zdelara koji je s lijeva ušao u sredinu, opalio u prvi kut, Ramaj je ostao ukopan, a lopta prošla centimetar pokraj desne vratnice. S druge strane, Koprivnica je kombinirala, pokušavala kratkim pasevima izigrati obranu Papuka, ali bez uspjeha. Ipak, najveću prigodu imali su u 41. minuti kada se Šantić poigravao na nekih četdesetak metara od gola i u driblingu izgubio loptu od Brckovića koji ga potom pretrčava, gura u sredinu, slijedi udarac Mateasa Delića, no blokira odlični Stipe Čavić.

S tim se rezultatom otišlo na odmor, a u drugom dijelu Papuk je odigrao taktički, stao iza lopte u čvrsti blok i prigodu čekao iz kontre. Koprivnica je stiskala, kao u rukometu prebrojavala s jedne strane na drugu, no obrana Papuka odlično se kretala i sve blokirala, a uz stopere Šantića i Čavića na bokovima su odlično odigrali David Podboj i Zvonimir Špoljarić koji su bili neprelazni. Na kraju teška, ali slatka pobjeda momčadi Zorana Mandića.

-Što reći za ove dečke, oni su stvarno čudo. Imamo 13-14 igrača na raspolaganju, oni u srijedu istrče 120 minuta vrhunski, odnesu veliku pobjedu i onda danas ponovno 90 minuta pune trke protiv momčadi koja drži visok tempo svih 90 minuta i trkom non-stop pritišće. Stvarno kapa do poda dečkima za sve što pružaju ove sezone, jer evo, ovo nam je već sedma utakmica u proteklih 20 dana – rekao je trener Papuka Zoran Mandić.

Kao igrača utakmice izdvojio je Bornu Mimića…

-Još jednom kažem svaka čast svim dečkima i uvijek mi je najteže nekoga izdvojiti. No, Borna je i ovu utakmicu maksimalno istrčao, bilo ga je po cijelom terenu i kada je bilo najteže, on je našao dodatnu snagu, istrčao, uzeo loptu i držao je sve kako bi odmorio obranu – zaključio je Mandić.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)