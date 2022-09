3. ŽNL Alen Fučkar i Vedran Hrgović ‘raspucani’ u pobjedama svojih momčadi: Omladinac i Miholjac vodeći nakon uvodna dva kola

Proteklog vikenda odigrane su utakmice drugog kola u 3. županijskim nogometnim ligama.

3. ŽNL ZAPAD

Nova tri boda upisali su nogometaši Omladinca iz Korije koji su na svom terenu u drugom kolu dočekali Slogu iz Dugog Sela. Poveli su domaći nogometaši već nakon tri minute igre zgoditkom Vedrana Grubića, a za konačnih 2:0 pobrinuo se Josip Barusić u 31. minuti susreta. Dodajmo kako je Sloga od 54. minute igrala s igračem manje, isključen je Tomislav Kovačević zbog dva žuta kartona, a iz istog razloga igru je morao napustiti i Vedran Grubić sedam minuta prije kraja.

Nogometaši Napretka vratili su se na Staro Selo nakon ‘pauze’, no do prvih bodova ipak nisu uspjeli doći. Bolja od domaće momčadi bila je Bušetina 1947. Michael Fučkar pogodio je za prednost gostiju u 13. minuti, četiri minute kasnije izjednačio je Mario Zagorac iz kaznenog udarca, dok je Leon Široki matirao Kristijana Dubića u 29. za prednost Bušetine na poluvremenu. Pogodaka nije bilo sve do 73. minute kada je Marcelo Munjeković povisio prednost gostiju na 3:1, deset minuta kasnije Zagorac je svojim drugim pogotkom iz kaznenog udarca utakmicu odveo u rezultatsku neizvjesnost, a istu je zaključio Fučkar, također svojim drugim pogotkom, tri minute prije kraja kada je pogodio za konačnih 4:2.

Raspucan je u drugom kolu bio Alen Fučkar koji je postigao četiri pogotka u pobjedi ŠN Graničar Bušetine protiv Stare Brezovice, iako su gosti stigli do prednosti od 2:0 nakon svega sedam minuta igre preko Ivana Viljevca i Stjepana Brođanca. Fučkar je smanjio na 2:1 u 36. iz kaznenog udarca, a na isti je način uzvratio Predrag Mikić četiri minute kasnije za 3:1. S dva ‘brza’ pogotka, u 61. i 64. minuti, Fučkar je izjednačio na 3:3, utakmicu je u potpunosti okrenuo u 77. minuti, a konačnih 5:3 postavio je Mateo Fučkar u 88. minuti iz kaznenog udarca. Rezultat je za goste mogao biti povoljniji, no kazneni udarac u 89. minuti nije uspio realizirati Predrag Mikić. Dodajmo i kako je domaća momčad završila utakmicu s 10 igrača budući da je zbog kartona isključen Saša Ivanešić u 82. minuti.

Nakon uvjerljivog poraza u prvom kolu, tri boda su upisali nogometaši Kladara u utakmici protiv bačevačke Brane. Domaću momčad u prednost je doveo Toni Džanić u petoj, a isti je igrač postavio konačnih 2:0 u 60. minuti utakmice.

Rezultati 2. kola: Kladare – Brana Bačevac 2:0, Napredak Rušani – Bušetina 1947. 2:4, ŠN Graničar Bušetina iz Okrugljače – Stara Brezovica 5:3, Omladinac Korija – Sloga Dugo Selo Lukačko 2:0.

3. ŽNL ISTOK

Drugu pobjedu u dva uvodna kola upisala je momčad Miholjca koja je gostovala kod Vaške. Dejan Janže doveo je domaći sastav u prednost u 5. minuti, izjednačio je Goran Kizivat u 18. iz kaznenog udarca, dok je za novu prednost domaćina pogodio Janže. Preokret susreta dogodio se u razdoblju od 63. do 67. minute kada je Kizivat s dva nova pogotka donio prvu prednost Miholjcu, a za konačnih 4:2 pobrinuo se Ivan Mlinarić u 81. minuti.

Uvjerljivu pobjedu na krilima Vedrana Hrgovića, koji je postigao četiri pogotka, ostvario je Slavonac iz Novaka na gostovanju u Meljanima. Uz Hrgovića u strijelce su se upisali i Ivan Mađarić, koji je postigao dva, te Dražen Ponjević i Andrej Bajt koji su postigli po zgoditak. Jedini strijelac za Meljane bio je Dinko Pandur, a dodajmo kako je domaća momčad utakmicu odigrala s osam igrača.

Rezultati 2. kola: Vaška – Miholjac 2:4, Meljani – Slavonac 1:8

(www.icv.hr, mra)