Predstavljena 116. kazališna sezona osječkog HNK: U programu i premijerna izvedba “Sviraj to ponovno, Sam” u koprodukciji s virovitičkim kazalištem

Nova, 116. kazališna sezona Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, pod sloganom “Pa nek’ sam krijes na brdima” (Tin Ujević) i službeno je predstavljena na konferenciji za novinare u osječkoj kazališnoj kući. Intendantica Dražena Vrselja, uz ravnatelja Drame Miroslava Čabraju, pojasnila je kako slogan označava svjetlost u tami nakon dvije duge pandemijske godine.

U ovogodišnjem programu osječki HNK imati će šest premijernih naslova od kojih su tri dramska i tri glazbena. Od dramskih predstava premijerno će biti izvedene “Čaruga” u režiji Borisa Svrtana, “Sviraj to ponovno, Sam” u koprodukciji osječkog HNK i Kazališta Virovitica te komedija “Dva u jedan” u režiji Olje Đorđević. “Ljubavni napitak” u režiji Ozrena Prohića i opereta “Vesela udovica” (koja je posljednji put izvedena u Osijeku 2017. godine) su glazbene premijere nove sezone, kao i koncert klasične glazbe “Viva opereta”.

Ravnatelj Drame Miroslav Čabraja istaknuo je kako već traju probe za prvu ovosezonsku dramsku premijeru, Čarugu Ivana Kušana u režiji Borisa Svrtana te se osvrnuo i na koprodukciju osječkog HNK i Hrvatskog kazališta Pečuh. Produkt te suradnje, predstava Teror premijerno će se izvesti 30. rujna u Pečuhu, a već u siječnju u Osijeku.

Intendantica je najavila i pozvala na upis građanske pretplate koji započinje u ponedjeljka, 26. rujna za postojeće pretplatnike i traje sve do 3. listopada, dok će upis za nove pretplatnike trajati od 3. do 10. listopada. Vrselja je predstavila i novost u HNK u Osijeku, upis K-HNK pretplate koji traje do 10. listopada. Radi se o suradnji osječke kazališne kuće s drugim hrvatskim nacionalnim kazalištima, a zahvaljujući kojoj će u ovoj kazališnoj sezoni u osječkom HNK biti izvedeno sedam gostujućih predstava iz ostalih Hrvatskih narodnih kazališta. Na press konferenciji potvrđena je odluka donesena na Gradskom vijeću kako je Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku prešlo u sto postotno vlasništvo Grada Osijeka.

(www.icv.hr, tj, foto: HNK Osijek)