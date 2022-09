Sladojevčani i Čačinčani preko Virovitičana izborili plasman u finale Županijskog nogometnog kupa u konkurenciji juniora

U srijedu, 21. rujna odigrani su susreti poluzavršnice Županijskog nogometnog kupa u konkurenciji juniora.

Na terenu Sportskog centra TVIN u Virovitici odigrana je utakmica u kojoj su se sastali No Limit TVIN i Slavonija iz Sladojevaca. U izjednačenom susretu, u kojem je u prvom dijelu svaka od momčadi propustila po nekoliko prilika za zgoditak, nekoliko minuta prije odlaska na odmor gosti su pogodili vratnicu, a u posljednjoj minuti prvog dijela Mateo Novaković iskoristio je pogrešku domaće obrane i svladao vratara Matka Juga za prednost Sladojevčana 1:0.

U drugi dio igrači No Limita krenuli su odlučnije ne bi li došli do poravnanja rezultata, a gosti su prijetili iz ubojitih kontri. Iz jednog takvog kontranapada u 53. minuti Gabriel Hodak pogodio je za 2:0. Do kraja utakmice tempo igre je pao, jer se na igračima osjetilo da su u proteklih sedam dana odigrali četiri, odnosno tri utakmice u raznim konkurencijama i natjecanjima. Na kraju su gosti, bakljama i pjesmom, proslavili zasluženi plasman u finale.

U Čačincima su snage odmjerili domaća Mladost i momčad Virovitice, koja je nastupila pretežno s igračima kadetskog uzrasta. Domaći su prepustili terensku inicijativu gostima iz Virovitice, a napadali su uglavnom iz kontri. U 30. minuti Noa Pleše dovodi Mladost u prednost od 1:0. Rezultat se nije mijenjao do posljednje minute utakmice, kad je Jure Kasumović poravnao na 1:1. Ubrzo je sudac Mario Lončar odsvirao kraj, a pobjednik je odlučen nakon jedanaesteraca. U udarcima s bijele točke domaći igrači bili su puno uspješniji te su svladali Viroviticu ukupnim rezultatom 5:2.

Termin i mjesto odigravanja finalne utakmice bit će određen naknadno.

Rezultati:

No Limit TVIN – Slavonija Sladojevci 0:2

Mladost Čačinci – Virovitica 1:1 – jedanaesterci 4:1

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)