Slatinska HVIDR-a svečano obilježila 30. obljetnicu osnutka

Svečano obilježavanje 30. obljetnice osnutka Udruge Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Slatina započelo je jučer (petak) odavanjem počasti svim poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima kod spomen obilježja u Parku 136. slatinske brigade.

Polaganjem cvijeća i upaljenih lampiona počast su odali predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata predvođeni predsjednikom Udruge roditelja poginulih branitelja Slatina-Orahovica Tomom Grahovcem, predsjednikom Odbora za hrvatske branitelje VPŽ i predsjednikom ZUiČ HVIDR-a VPŽ Matom Bubašem, te predsjednikom slatinske Udruge HVIDR-a Nenadom Križićem. Potom su počast odali glavni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Ivica Akmadža u pratnji Marine Kraljić iz Područnog odjela Virovitica, zatim voditelj Područnog odjela za poslove obrane Osijek pri Ministarstvu obrane Dalibor Bajči, zamjenik načelnika Policijske postaje Slatina Ivan Birkić, te na kraju gradonačelnik Slatine Denis Ostrošić i njegov zamjenik Ilija Nikolić, zajedno s načelnicima općina Robertom Grabarom (Mikleuš), Tomislavom Bračunom (Nova Bukovica) i Predragom Filićem (Voćin).

Svečanost je nastavljena u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini gdje je dobrodošlicu brojnim uzvanicima zaželio predsjednik Udruge HVIDR-a Slatina Nenad Križić, koji se osvrnuo na rad ove itekako aktivne udruge u proteklih 30 godina počevši od njenog osnutka, 2. srpnja 1992. godine.

– Poteškoće s administracijom i ostvarivanje prava brojnih ranjenih hrvatskih branitelja, pripadnika Hrvatske vojske i policije u Domovinskom ratu, bile su razlog za pokretanje inicijative za osnivanje Udruge hrvatskih vojnih invalida iz Domovinskog rata. Poteškoće su se prije svega odnosile na liječenje, skrb, psiho-socijalnu pomoć, kao i nereguliran zakon o tada novoj kategoriji u društvu koja se na žalost pojavila uz poginule hrvatske branitelje- istaknuo je Križić, te je, prisjetivši se svih onih koji su sudjelovali u inicijativi za osnivanje slatinske HVIDR-e na čelu s Vladom Međumurcem, a potom i osnivača iste na čelu s prvim izabranim predsjednikom Josipom Kurucem, ukratko prošao ratni put 64. samostalnog bataljuna i 136. slatinske brigade s naglaskom na skrb pripadnika postrojbi i stradalnika Domovinskog rata.

Križić je istaknuo kako je udruga radila u kontinuitetu svih ovih godina, te je, spomenuvši se svih onih koji su obnašali dužnost predsjednika i potpredsjednika, ukratko prošao kroz brojne aktivnosti i projekte.

– Kroz svoj rad Udruga HVIDR-a je mnogima pomogla pri rješavanju osobnih statusa, dodjele činova, umirovljenja, stambenog zbrinjavanja, reguliranja zapošljavanja…, a kao udruga zajedno s hrvatskim ratnim vojnim invalidima bila je većinom kreator prvog Zakona o hrvatskim braniteljima iz 1993. godine- istaknuo je Križić te je, izrazivši ponos na rad Udruge HVIDR-a Slatina, iskoristio prigodu i zahvalio se svima koji su tada podržali osnutak iste, ali i svima koji su tijekom proteklih 30 godina na bilo koji način pomagali njezin rad, te doprinijeli podizanju njezinog ugleda i položaja, kao i sudjelovali u aktivnostima na zaštiti digniteta Domovinskog rata.

Nije se zahvalio samo riječima već i brojnim zahvalnicama, a njih su, 94 zaslužnih, uz predsjednika slatinske HVIDR-e Nenada Križića, uručili slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić, njegov zamjenik i potpredsjednik HVIDR-e Slatina Ilija Nikolić, predsjednik Odbora za hrvatske branitelje VPŽ i predsjednik ZUiČ HVIDR-a VPŽ Mato Bubaš, župnik Župe bl. Ivana Merza Slatina preč. Nikola Jušić i saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić.

U prigodi ove jubilarne obljetnice predsjednik Udruge HVIDR-a Slatina Nenad Križić na kraju je uputio čestitke svim njezinim članovima kojih je trenutačno uz četiri počasna člana, ukupno 151, budući da vrijeme čini svoje te je uslijed posljedica razvoja bolesti od stradavanja, a osobito u proteklih nekoliko godina od pojave korone, veliki dio članova na žalost preminuo.

Posebnu je zahvalu uputio članovima udruge koji su intenzivno angažirani u svim aktivnostima koje slatinska HVIDR-a provodi na području grada Slatine i pet susjednih općina, Čađavice, Sopja, Nove Bukovice, Mikleuša i Voćina, kao i cijele Virovitičko-podravske županije, istaknuvši kako su aktivnosti uglavnom usmjerene ka očuvanju istine o Domovinskom ratu, te kroz različite projekte i tribine čuvanju uspomene na sve poginule hrvatske branitelje i žrtve Domovinskog rata s posebnim naglaskom na žrtve Voćina, Četekovca, Čojluga i Balinaca.

Čestitke članovima slatinske HVIDR-e na 30. obljetnici uputili su i gradonačelnik Slatine Denis Ostrošić, predsjednik Odbora za hrvatske branitelje VPŽ i predsjednik ZUiČ HVIDR-a VPŽ Mato Bubaš, glavni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Ivica Akmadža, te saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić.

– Ono što ste dali prije 30 godina u Domovinskom ratu je nešto neprocjenjivo. Ono što je bitno danas je da tijekom ovih 30 godina postojanje i aktivnost vaše udruge ovdje u Slatini i prigradskim naseljima, a i šire, nije samo simbolično, jer ona je doista aktivna, bitna i u proteklih nekoliko godina sve aktivnija, koliko sam imao čast kao gradonačelnik surađivati s vama na raznim projektima- istaknuo je gradonačelnik Ostrošić zahvalivši se na svemu što su učinili za grad Slatinu u proteklih i što će učiniti u idućih 30 godina.

– Meni je bila izuzetna čast biti predsjednik ove udruge i biti jedan među vama. Ono što krasi HVIDR-u Slatina oduvijek to je ona ljudskost, to je poštovanje između nas, to su rane iz Domovinskog rata koje nas vežu, to je ono što vjerujem da neće nikada nestati između nas. Svi smo bili prvi, a ovdje vidim sve vas koji ste dragovoljno uzeli pušku i krenuli u obranu naše Hrvatske. Na žalost, mnoga su naša braća dala svoje živote i utkala ih u temelje ove države, a njihovi roditelji pate i danas, stoga uvijek moramo na njih držati sjećanje, jer ako mi kroz naše udruge nećemo, nitko neće. Zato budimo ustrajni, budimo hrabri, budimo ljudi prije svega- istaknuo je Bubaš ujedno prenijevši čestitke župana Virovitičko podravske županije Igora Androvića kao njegov izaslanik.

Dodao je kako je u suradnji s virovitičko-podravskim županom dogovoreno da se iduće godine pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije organizira prijevoz u tri pravca, odnosno za obilježavanje obljetnice “Bljesak” u Okučanima, VRO “Oluja” u Kninu i obljetnice “Bitke za Vukovar”.

– Ono što mi je posebno drago je što se HVIDR-a Slatina trudi i radi zajedno sa svim članovima na brojnim projektima. U ime Ministarstva hrvatskih branitelja i ministra Tome Medveda čestitam vam na ovoj obljetnici. Iznimno smo zahvalni na vašem dosadašnjem kvalitetnom radu, stoga će vam Ministarstvo hrvatskih branitelja uvijek pružiti podršku. Kako je svojedobno govorio vaš predsjednik Križić dok je obnašao dužnost pomoćnika ministra stoji i danas – naša vrata su vam uvijek otvorena i stojimo vam na dispoziciji- istaknuo je glavni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Ivica Akmadža.

– HVIDR-a kao jedna od respektabilnih udruga koja okuplja stvarne invalide i stradalnike Domovinskog rata, poslije poginulih hrvatskih branitelja, jedini su svjedoci događaja koji jasno sa svojim ranama svjedoče kako se vodio Domovinski, oslobodilački rat- rekao je Đakić te podsjetio da na području Virovitičko-podravske županije ima preko 1786 registriranih invalida Domovinskog rata.

– To je ogroman broj koji iziskuje dužnu brigu i skrb. Mi smo svjesni da je preko 230 poginulih hrvatskih branitelja i stotinu civila ubijenih na području naše županije. Mi kao organizacija puno puta iskačemo kao ti koji želimo istinu o Domovinskom ratu prije svega dokumentirati, ukoričiti i staviti Domovinski rat na pijedestal domovine kako se ne bi događaji zaboravili, ali i kako se ne bi ponovili. Mi smo ti koji svjedoče o događajima, govoreći o njima, pišući knjige, snimajući filmove ili prikupljajući materijal, svaki na svoj osebujan način doprinosimo da se određene stvari rasvijetle i da ne budu zaboravljene. HVIDR-a je sa svojih 130 udruga u Republici Hrvatskoj respektabilna udruga koja od samih početaka 1992. godine djeluje, radi, stvara, brigu vodi o svojim članovima i njihovim obiteljima te pomaže svim braniteljima bez obzira na pripadnost udruzi, pomaže roditeljima i obiteljima poginulih i jednako tako sudjeluje u otkrivanju zločinaca i njihovih nedjela- zaključio je Đakić.

Svečani dio obilježavanja 30. obljetnice osnutka slatinske HVIDR-e završio je himnom HVIDR-e RH, a potom je druženje nastavljeno uz prigodni domjenak u restoranu Stari podrum u Slatini.

(www.icv.hr, adf, mf, foto: D. Fišli)