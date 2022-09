U sklopu Europskog tjedna sporta ŽRK 1234 Virovitica provodi projekt “Rukomet za sve”

U sklopu Europskog tjedna sporta ŽRK 1234 Virovitica, u suradnji s RK Viro-Viroviticom i uz pomoć Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, provodi projekt “Rukomet za sve”.

– Kroz projekt “Europski tjedan sporta – Rukomet za sve” želimo djevojčicama stvoriti dodatnu mogućnost da se okušaju u ovom predivnom sportu. Potrebno je samo napraviti prvi korak, a ovime im to omogućujemo- poručili su iz ŽRK 1234 Virovitice.

Što se aktivnosti tiče, od 26. do 30. rujna otvorena su vrata za sve koji se žele pridružiti, a termini su podijeljeni po dobnim kategorijama.

– djevojčice rođene 2008./2009. – utorak, četvrtak i petak od 19 do 20:30 sati (IBM)

– djevojčice rođene 2010./2011. – srijeda i petak od 19 do 20:30 sati (IBM)

– djevojčice rođene 2012./2013. – utorak od 19 do 20:30 sati (IBM, dodatni termin u SD Tehničke škole ponedjeljkom i četvrtkom od 19 do 20 sati)

– djevojčice 2014./2015. – ponedjeljak, srijeda i petak od 19 do 20 sati (VIROEXPO)

– djevojčice rođene 2016. i mlađe – srijeda i petak od 19 do 20 sati (VIROEXPO)

– Uz naše trenere, stručnjake u svojim dobnim kategorijama, proći će se osnove rukometa i naravno, upoznati svoje vršnjakinje koji će vam pomoći da zavolite ovaj sport baš kao i oni.

Također, naši će treneri, u suradnji s RK Viro Virovitica i OŠ Ivane Brlić Mažuranić, voditi satove tjelesne i zdravstvene kulture svim nižim razredima (1.-4.). Na ovim trening satovima djeca će se upoznati s rukometom, ali i trenerima, i dobiti uvid u to kako rukometni treninzi izgledaju. Vjerujemo da će mnogi prepoznati sebe kao buduće rukometašice/rukometaše- dodali su iz ŽRK 1234 Virovitice.

