VIROEXPO 2022. U sklopu “Kušaj, spoznaj, oduševi se” održana degustacija čaja

Da čaj pozitivno djeluje na tijelo i um, danas je poznato svima, a oni koji su željeli naučiti više, ili se jednostavno opustiti i nakratko „pobjeći od stvarnosti“, sudjelovali su u vođenoj degustaciji “It’s 5 o’clock” u sklopu manifestacije „Kušaj, spoznaj, oduševi se“ jubilarnog 25. Viroexpa. Oduševljenje polaznika zavladalo je pri samom ulasku u prostoriju koju je prožimala rapsodija mirisa. Pogled na već pripremljene čajnike i posudice s ljekovitim biljem, dodatno je potaknuo želju za kušanjem. No prije toga, polaznici su pod vodstvom Nele Drače učili o povijesti, vrstama čajeva, načinu pripreme i ljekovitim svojstvima raznih vrsta čajeva.

Povijest čaja počinje prije više od 4 tisuće godina, a prema starim zapisima prva pošiljka čaja dopremljena je 1610. godine iz Japana u Nizozemsku, odakle se proširio na ostale europske zemlje. I dok se čajem izvorno smatrao napitak od biljke lat. Camellia sinensi, danas se pod riječi „čaj“ smatra napitak od raznih drugih biljaka. Tako su polaznici degustirali čaj od kamilice, mente, koprive, crnog sljeza te matičnjaka.

Degustacija je naravno započela čajem od kamilice, s obzirom na to da u Virovitičko-podravskoj županiji raste najbolja kamilica na svijetu. Naučili su kako se čaj od kamilice kao i od crnog sljeza i matičnjaka priprema 10-15, dok se od mente i koprive priprema od 5 do 8 minuta. Svi ovi čajevi imaju različita ljekovita svojstva, a ono što im je svima zajedničko je umirujuće djelovanje. Stoga ne čudi to što su polaznici s edukacije otišli opušteni i nasmijani s odlukom da će ubuduće svakodnevno napraviti stanku uz šalicu čaja.

(vpz.hr, foto: K. Toplak)