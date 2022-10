2. ŽNL Matej Vinak riješio gradski derbi u Podgorju, Drava u derbiju kola bolja od Aršanja: Matota i Podmanicki ‘srušili’ Grabić, golijade u preostalim susretima 8. kola skupine Istok

Prvu utakmicu devetog kola skupine Zapad u subotu, 22. listopada na terenu Sportskog centra TVIN odigrali su No Limit TVIN i Mladost iz Vukosavljevice. Bio je to okršaj ‘mladosti’ protiv ‘iskustva’. Na kraju, favorizirana Mladost izgubila je rezultatom 3:2. Domaću momčad u prednost je doveo Theo Filipović trećoj minuti. Na 1:1 poravnao je Josip Kovač u 16. minuti, ali je deset minuta kasnije Zdenko Slipčević ponovno doveo No Limit u prednost. Krajem utakmice postignuta su još dva pogotka. Prvo je Josip Đurđević u 82. minuti povećao prednost domaćih na 3:1, da bi konačnih 3:2 postavio Ronaldo Meszeš pet minuta prije kraja.

Derbi kola odigran je u Terezinom Polju, gdje je Drava ugostila Aršanj iz Sedlarice. Damaća momčad zgodicima Dejana Mioljevića u 32. i Nikole Zalovića u 40. minuti povela je 2:0. U sudačkoj nadoknadi utakmice postignuta su još dva pogotka. Prvo je Sandi Ivanović smanjio na 2:1, da bi konačnih 3:1 postavio Luka Paulović.

Vodeći Sokol iz Milanovca već na samom početku utakmice u Turnašici pokazao je svoju snagu. Nakon 27 minuta igre bilo je 4:0. Prvo je domaću mrežu pogodio Hrvoje Javorović u 13. minuti, a zatim je trostruki strijelac bio Ivan Biondić (16′, 18′ i 27′). Raspoloženi Biondić, zbog ozljede, teren je morao napustiti u 31. minuti susreta. Prednost lidera na 5:0 povećao je Ante Mikulić u 50. minuti. Dvije minute kasnije, zbog sukoba su sucem, isključeni su domaći igrač Saša Štefanić i fizioterapeut Dubravko Abramović. Posljednji gostujući pogodak na utakmici postiže Gabrijel Nikolić u 54. minuti, a konačnih 6:1 postavlja domaći igrač Željko Kajić dvije minute prije kraja utakmice.

Croatia je na svom terenu u Grabrovnici zgodicima u drugom dijelu pobijedila Bilogoru 1947. iz Špišić Bukovice rezultatom 3:1. Domaću momčad u prednost su doveli Emanuel Živko u 56. i Neven Janči u 62. minuti. Na 2:1 smanjio je Stipo Djak u 73. minuti. Konačnih 3:1 postavio je Antonio Kosina tri minute prije kraja utakmice.

Gradina je minimalnom pobjedom nad Podravcem iz Dinjevca u Kladarama došla do tri boda, s kojima je napustila posljednje mjesto na tablici. Jedini pogodak postigao je Ante Gradinjan u 44. minuti susreta. U 62. minuti domaću klupu morao je napustiti trener Željko Janeš, zbog verbalnih sukoba sa sucem Josipom Špoljarićem.

U vječitom derbiju dva susjeda Sveti Đurađ pobijedio je na gostovanju Podgorje s minimalnih 1:0. Jedini pogodak postigao je Matej Vinak u 61. minuti susreta. Dvjestotinjak gledatelja vidjelo je izjednačenu, tvrdu utakmicu koja nije obilovala šansama za pogotke. Za razliku od prethodnih derbija ovih momčadi, glavni sudac Vlado Lukac ovog puta nije pokazao niti jedan karton.

Rezultati 9. kola: No Limit TVIN – Mladost 3:2, Turnašica – Sokol 1:6, Drava – Aršanj 3:1, Podravec – Gradina 0:1, Podgorje – Sveti Đurađ 0:1, Croatia – Bilogora 1947. 3:1.

Nakon što su Plavi iz Jugovog Polja u jedinoj subotnjoj utakmici slavili protiv bakićke Mladosti, a o čemu smo već pisali ranije, jučer su odigrane preostale utakmice 8. kola skupine Istok.

Slavili su i nogometaši Zrinskog iz Nove Bukovice koji su bili bolji od Grabića s 2:0. Renato Matota bio je strijelac prvog pogotka u 38. minuti, a konačnih 2:0 postavio je Daniel Podmanicki. Pobjeda domaćina mogla je biti i uvjerljivija, no nisu realizirali kazneni udarac u 56. minuti.

Munja je bila raspucana protiv čađavačke Mladosti 1930. Petar Mejetić i Josip Vida bili su trostruki strijelci na utakmici, dok su po zgoditak upisali Danijel Bosak i Zvonimir Mesinger za uvjerljivih 8:0.

Identičnim rezultatom slavio je i josipovački Dinamo koji je ugostio Ćeralije. Darijo Gracek postigao je tri pogotka, Milenko Beneš dodao je dva, a po gol su postigli Vedran Gabud, Josip Gusić i Ante Džavić.

Jedinu gostujuću pobjedu u 8. kolu upisao je Standard koji je gostovao kod Krčevine. Gosti su poveli zgoditkom Zdenka Lončareka u 15. minuti, Antun Đurasek izjednačio je deset minuta kasnije iz kaznenog udarca, dok je Standard golovima Maria Nukića i Darka Tušeka osigurao dva pogotka prednosti do odlaska na odmor. U nastavku utakmice Lončarek je u dva navrata zatresao mrežu, drugi zgoditak na utakmici postigao je Nukić, a dvostruki strijelac, za konačnih 1:8, bio je Kristian Kokorić.

Rezultati 8. kola: Plavi – Mladost (B) 13:1, Zrinski – Grabić 2:0, Munja – Mladost (Č) 8:0, Dinamo – Ćeralije 8:0, Krčevina – Standard 1:8.

