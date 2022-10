2. ŽNL Subota rezervirana za velike derbije: Aršanj u Sedlarici domaćin Sokolu, Plavi u Jugovom Polju dočekuju Grabić

Momčadi 2. županijske nogometne lige Zapad ovog vikenda igraju utakmice sedmog kola, a sve ‘oči bit će uprte’ u derbi polusezone koji se danas (subota) u 16 sati igra u Sedlarici.

Sastaju se trećeplasirani Aršanj i vodeći Sokol iz Milanovca. U oba tabora nemaju problema s kažnjenim igračima pa se očekuju uzbudljiva utakmica, lijep nogomet i borba za svaku loptu. Gosti bi pobjedom bili već na korak do naslova jesenskog prvaka, a domaći bi trijumfom ‘zakomplicirali’ situaciju i donijeli dodatnu draž u natjecanje. Ovaj susret trebao bi privući velik broj gledatelja…

Sve ostale utakmice igraju se u nedjelju, 9. listopada u 16 sati. Drugoplasirani Sveti Đurađ gostuje kod Drave u Terezinom Polju. Obje momčadi ove jeseni igraju odlično i trebalo bi biti neizvjesno do posljednje minute. U domaćim redovima zbog kazne neće moći istrčati Elvis Klaus, a njegovi suigrači će sigurno dati sve od sebe kako bi to nadoknadili i došli do sva tri boda.

Četvrtoplasirana Mladost iz Vukosavljevice putuje u Podgorje. U redovima Mladosti neće moći zaigrati Dino Lokinger, dok u domaćem sastavu neće moći istrčati Luka Vukšić i Nikola Barčanac. Gosti će nastojati nastaviti niz uspjeha, dok će domaći nogometaši nastojati doći do druge ovosezonske pobjede i približiti se momčadima iz sredine tablice.

Susjedi na tablici, Croatia i No Limit TVIN igraju u Grabrovnici. Domaći imaju prednost u iskustvu, dok u gostujućim redovima igru nose mladi igrači, a predvodi ih iskusni trener – igrač Tomislav Filipović. U domaćim redovima neće moći zaigrati kažnjeni Matija Pavić.

Podravec iz Dinjevca, koji svoje domaće utakmice igra u Kladarama, nastojat će doći do pobjede s kojom bi se odmakao od donjeg dijela tablice. Gostujuća Bilogora 1947. iz Špišić Bukovice pokušat će se iskupiti za prošlotjedni uvjerljivi domaći poraz od Drave. Za goste, zbog tri žuta kartona, neće moći zaigrati David Pratljačić.

Derbi donjeg dijela tablice igraju Turnašica i Gradina. Domaća momčad bi se pobjedom učvrstila u sredini tablice, dok se gosti iz Gradine bore za prve ovosezonske bodove.

Parovi 7. kola: Aršanj Sedlarica – Sokol Milanovac, Drava Terezino Polje – Sveti Đurađ, Podgorje – Mladost Vukosavljevica, Croatia Grabrovnica – No Limit TVIN, Podravec Dinjevac – Bilogora 1947. Špišić Bukovica, Turnašica – Gradina.

Tko će biti na vodećoj poziciji skupine Istok nakon šest odigranih utakmica u izravnom će dvoboju odlučiti vodeći Plavi koji će u Jugovom Polju ugostiti drugoplasirani Grabić. Obje momčadi imaju po 12 osvojenih bodova, dok su današnji (subota) domaćini na prvom mjestu zahvaljujući nešto boljoj gol razlici. Susret je na rasporedu u 16 sati, a sve ostale utakmice igraju se u nedjelju, 9. listopada u isto vrijeme.

Na trećem mjestu nalazi se josipovački Dinamo koji ima dva boda zaostatka za vodećom dvojkom, a u nedjelju ih očekuje gostovanje kod posljednjeplasiranih Krčevina koje u dosadašnjem dijelu prvenstva još nisu uspjele upisati bodove.

Dva kluba u donjem domu tablice, Mladost iz Bakića i čađavačka Mladost, pokušat će doći do novih bodova kako bi se približili sredini tablice, a isto će pokušati napraviti Ćeralije na teškom gostovanju kod Zrinskog u Novoj Bukovici, dok će u posljednjem susretu kola snage odmjeriti Munja i Standard.

Parovi 6. kola: Plavi Jugovo Polje – Grabić, Mladost Bakić – Mladost 1930. Čađavica, Zrinski Nova Bukovica – Ćeralije, Munja Veliki Rastovac – Standard Nova Šarovka, Dinamo Josipovo – Krčevina Čađavački Lug.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija)