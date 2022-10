Čađavački hodočasnici posjetili svetišta u Ludbregu i Aljmašu te znamenitosti Vukovara

Kao i prethodnih, tako su i ove godine vjernici s područja općine Čađavica hodočastili Svetištu Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu. Puni dojmova i zadovoljstva tim hodočašćem, već na povratku kući dogovorili su novo hodočašće Gospi od utočišta u Aljmašu.

Kako su dogovorili tako su i učinili, te su ove nedjelje, 2. listopada, posjetili Svetište Gospe od Utočišta u Aljmašu koje se nalazi uz rijeku Dunav. Na ulaznim vratima crkve dočekao ih je župnik i novoimenovani upravitelj svetišta Tomislav Ćurić koji je izrazio dobrodošlicu hodočasnicima i držao službu Božju u samoj crkvi. Nakon mise, propovijedi i blagoslova koji se dojmio svakog hodočasnika ponaosob, župnik je upoznao vjernike s povijesti župe i svim nedaćama koje je ista prolazila kroz prošlost, a posebni osvrt uputio je na Domovinski rat kada je crkva u potpunosti uništena. Na prijedlog župnika, hodočasnici su prošetali do izvora vode nad kojim je podignuta kapelica okružena lipama, pa je po tome dobila i naziv “Gospa pod lipom”. Aljmaš čađavački hodočasnici napuštaju popraćeni riječima župnika koji je svima želio mir, utjehu, ispunjenje nakane koja ih je u ovo Svetište dovela, te im uputio blagoslov na putu koji im prethodi.

Svoj put hodočasnici nastavljaju do Vukovara gdje ih čeka unaprijed dogovoreni turistički vodič Dubravko bez kojeg obilazak znamenitosti Vukovara sigurno ne bi bio potpun. Posjet Vukovaru odvijao se po unaprijed dogovorenom programu te je započeo posjetom Ovčari, Spomen domu, masovnoj grobnici, spomeniku i spomen obilježju, a nastavio se obilaskom Memorijalnog groblja žrtava Domovinskog rata, vodotornja, crkve sv. Filipa i Jakova i stare jezgre grada Vukovara. Prošetali su do spomenika Žrtvama za slobodnu Hrvatsku koji se nalazi na otoku rijeke Vuke u Dunav i koji je posvećen svim žrtvama za slobodnu Hrvatsku. Na za to predviđenim mjestima zapaljene su svijeće i u tišini, svako u svojim mislima uputio je molitve svim žrtvama Domovinskog rata s nadom i vjerom da su njihove duše pronašle svoj mir.

Posjet koji su hodočasnici posebno izdvojili je već spomenuta crkva sv. Filipa i Jakova koja se nalazi u sklopu franjevačkog samostana u Vukovaru. Ovdje ih je dočekao fra Matija Marijić koji ih je upoznao s prošlošću same crkve i sa stradanjem koje je proživjela u Domovinskom ratu, pokazao im Franjevački muzej te proveo kroz samostan i njegove sastavne dijelove poput zida križeva, klaustara, oratorija, riznice, zvonika s vidikovcem, kule knjiškoga blaga, kripte, galerije slika i skulptura, knjižnice i na kraju vinoteke.

Puna srca, riječi zahvale hodočasnici su uputili voditelju grupe i organizatoru putovanja Darku Dugaji, te na prijemu, službi i lijepim riječima župniku iz Aljmaša Tomislavu Ćuriću, kao i turističkom vodiču Dubravku i fra Matiji koji je nedjeljno popodne posvetio grupi i ostavio vrlo pozitivan dojam.

