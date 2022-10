DAN OPĆINE MIKELUŠ Povodom blagdana sv. Terezije Avilske i proslave Dana općine održana svečana sjednica Općinskog vijeća

U povodu Dana općine i blagdana svete Terezije Avilske, jučer (petak) je održana svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Mikleuš.

Nakon intoniranja hrvatske himne te odavanja počasti svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima minutom šutnje, nazočne, među kojima su bili i saborska zastupnica Vesna Bedeković, saborski zastupnik Josip Đakić, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, gradonačelnik Orahovice Saša Rister, gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, dogradonačelnik Slatine Ilija Nikolić, načelnici općina s područja Virovitičko-podravske županije, predstavnici policije, predstavnici javnih ustanova s područja Virovitičko-podravske županije i općine Mikleuš, općinski vijećnici i dugi uvaženi gosti iz društvenog života općine Mikleuš i Virovitičko-podravske županije, kao i predstavnici udruga te mještani, pozdravio je predsjednik Općinskog vijeća Općine Mikleuš Miroslav Lazar, ujedno uputivši mještankama i mještanima općine Mikleuš čestitku povodom Dana općine i blagdana sv. Terezije Avilske.

– Danas smo ovdje kako bismo svečanom sjednicom proslavili Dan općine Mikeluš. Želio bih izraziti optimizam kako smo na dobrom putu da poboljšamo naš životni standard i stvorimo preduvjete za ubrzaniji razvoj naše općine. Odgovornost prema našim mještanima nas motivira da svojim radom doprinosimo boljitku općine i svakog njenog stanovnika. Pažljivo osluškujemo potrebe svih naših žitelja koje nas pokreću u stvaranju i realiziranju naših planova u skladu sa našim mogućnostima. Veseli me što naša mala općina ima ljude uz koje je lako ostvariti planirano. Stoga želim zahvaliti svima koji na bilo koji način doprinose našem napretku. Svim našim dragim mještankama i mještanima upućujem čestitku povodom Dana općine i blagdana svete Terezije Avilske – rekao je predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Lazar.

O projektima koji su provedeni, te onima koji su u provedbi i planu, govorio je načelnik Općine Mikleuš Robert Grabar.

– Svečana sjednica je prigoda da se prisjetimo svega onoga što smo u protekloj godini ostvarili, a i da se dotaknemo svega onoga što ćemo realizirati u bližoj i daljoj budućnosti. Jedan takav projekt koji smo realizirali je uređeno parkiralište ispred nogometnog i fitness igrališta u Mikleušu, a u tijeku je i izgradnja pješačke staze u Mikleušu. Također, upravo smo završili projekt uvođenja sustava grobni očevidnik za sva groblja na području općine, u tijeku je projekt nabave spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i papira u sklopu kojeg je predviđena i edukacija mještana. Uz pomoć Hrvatskih voda obnovili smo most preko rijeke Voćinke u Četekovcu, u tijeku su radovi na uređenju poljskih putova, iskopu kanala i uređenju cijevnih propusta. Uređeni su uredski prostori i vijećnica Općine Mikleuš, opremljeni su objekti NK ”Dinamo” Četekovac i KUD-a Mikleuš klima uređajima, te je postavljena nova rasvjeta kod nogometnog i fitness igrališta. U planu nam je uređenje centra Mikleuša za što je već ishodovana građevinska dozvola, no budući da se radi o projektu koji Općina Mikleuš ne može sama financirati, očekujemo natječaj na koji ćemo se moći prijaviti za bespovratna sredstva. Također, nadam se da ćemo u skoroj budućnosti moći prijaviti na natječaj za izgradnju dječjeg vrtića. U narednom razdoblju nastavljaju se aktivnosti na projektu izrade širokopojasnog interneta i projekta odvodnje, gdje su projekti za naselja Borik i Mikleuš spremni za izdavanje građevinske dozvole. Prijavili smo projekt sanacije krovišta i izgradnju nadstrešnice na društvenom domu u Četekovcu, a u planu je do kraja godine zamijeniti drvenu stolariju PVC stolarijom na kući oproštaja u Mikleušu. To su samo neki projekti koje planiramo u budućnosti, a i nadalje ćemo sufinancirati rad naših udruga, dijeliti ćemo potpore za novorođenu djecu, sufinancirati prijevoz naših učenika, dodjeljivati potpore redovnim studentima, sufinancirati rad Hitne medicinske službe kao i dolazak specijalista u Slatinu…Iako smo općina s najmanjim proračunom na području naše županije, nastavit ćemo raditi na uređenju komunalne infrastrukture i pomagati mještanima kako bi stvorili što bolje uvjete za život u našoj općini. Zato koristim ovu priliku zahvaliti se županu Virovitičko-podravske županije Igoru Androviću i njegovima suradnicima, te saborskim zastupnicima Vesni Bedeković i Josipu Đakiću koji su pomogli u realizaciji naših dosadašnjih projekata. Zahvaljujem svim vijećnicima Općine Mikleuš i udrugama s područja općine koje svojim radom i aktivnostima doprinose promociji općine Mikleuš, te svima vama koji ste na bilo koji način pomogli našoj općini. Zahvaljujem svima vama koji ste nazočili ovoj svečanoj sjednici, a mještankama i mještanima općine Mikleuš čestitam blagdan svete Terezije Avilske i Dan općine – rekao je načelnik Robert Grabar.

Čestitke povodom Dana općine i blagdana svete Terezije Avilske, uputili su i gradonačelnik prijateljskog grada Donje Stubice Nikola Gospočić, virovitičko-podravski župan Igor Andrović i saborski zastupnik Josip Đakić.

– U svoje osobno ime i u ime predsjednika Gradskog vijeća Donje Stubice upućujem svima vama srdačne pozdrave, a mještankama i mještanima vaše općine čestitam Dan općine i blagdan svete Terezije Avilske – rekao je gradonačelnik Nikola Gospočić.

– Zadovoljstvo mi je sve vas ovdje okupljene pozdraviti u ovom svečanom obilježavanju Dana općine Mikleuš. Vaša općina je stradalnička općina u kojoj su se dogodila svakakva zvjerstva za vrijeme Domovinskog rata, pogotovo u mjestima Čojlug, Čatekovac i Balinci. Danas, u mirovno vrijeme je drugačija vrsta potrebe i borbe, i uz sjećanja na te teške dane iz Domovinskog rata danas je preokupacija stvoriti ljepši i kvalitetniji život na prostoru cijele općine, u svim vaši naseljima. Vaš mladi načelnik čini puno toga sa svojom energijom i entuzijazmom, a mi saborski zastupnici smo ovdje kako bi mu pomogli da sve svoje planove i ostvari. Vama, mještankama i mještanima općine Mikleuš čestitam blagdan svete Terezije i Dan općine – istaknuo je, između ostalog, saborski zastupnik Josip Đakić.

– Sve vas ovdje okupljene srdačno pozdravljam u svoje osobno ime i u ime svojih suradnika iz Virovitičko-podravske županije, a vama domaćinima se zahvaljujem na pozovu da nazočim svečanoj sjednici Općinskog vijeća. Općina Mikleuš je poznata po vrijednim i marljivim ljudima koji njeguju svoje običaje, što se i vidi svake godine povodom proslave Dana općine organizacijom raznih manifestacija, a jedna od njih je i smotra folklora kao jedna od najvećih na području Virovitičko-podravske županije. Vaša općina prepoznatljiva je i po sportskim udrugama, ali po načelniku kojemu poslije posla nije teško obući sportski dres niti narodnu nošnju i aktivno sudjelovati u društvenim događajima. Iz izvještaja načelnika mogli smo čuti što se sve u općini Mikleuš napravilo od prošle svečane sjednice Općinskog vijeća, ali smo čuli i što se sve planira, a ja mogu samo obećati da ćete u svojim nastojanjima kako bi poboljšali život svih svojih stanovnika imati moju i podršku Virovitičko-podravske županije. Drage mještanke i dragi mještani općine Mikleuš, od srca vam čestitam blagdan svete Terezije Avilske i Dan općine – zaključio je župan Igor Andrović.

Svečana sjednica Općinskog vijeća ujedeno je bila i prigoda da se dodijele zahvalnice ovogodišnjim laureatima, a uručili su ih općinski načelnik Robert Grabar i predsjednik Općinskog vijeća Miroslav Lazar. Zahvalnicu za izvanredne sportske rezultate i izuzetan doprinos promociji sporta u općini Mikleuš dobio je Zlatko Šantić. Zahvalnica je uručena i Lovačkoj udruzi ”Zec” Četekovac u povodu obilježavanja 30 godina uspješnog djelovanja. Za iznimne uspjehe i osobit doprinos u razvoju i promociji kulture općine Mikleuš, zahvalnica je uručena KUD-u Mikleuš. Zahvalnicu je dobio i Franjo Krupa, za nesebičan angažman i velik doprinos uspostavljanju prijateljskih odnosa i suradnje između Grada Donje Stubice i Općine Mikleuš. U ime nagrađenih zahvalio se Milan Pinčar iz LU ”Zec” Četekovac.

Nakon dodjele zahvalnica uslijedila je svečana večera, a molitvu prije blagovanja predvodio je vlč. Dejan Ilić.

Uoči svečane sjednice Općinskog vijeća gosti su imali priliku razgledati izložbu slika, autorica Sanje Dušak i Lorite Kušanić, postavljenu u vijećnici Općina Mikleuš.

(www.icv.hr, adf; foto: D. Fišli)