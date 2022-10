Načelnik Čačinaca Jurenac najavio nove projekte: Svaki je jednako važan i krucijalan za razvoj općine i život naših mještana

Na u utorak održanoj sjednici Općinskog vijeća Čačinci načelnik općine Alen Jurenac predstavio je vijećnicima završene općinske projekte, kao i one koji su u tijeku i planu. Istaknuo je kako je svaki projekt jednako važan za razvoj općine i život mještana.

– Puno toga radimo, planiramo, stvaramo i doista želimo učiniti sve kako bi naši mještani živjeli u što je više moguće normalnijim uvjetima. Tako bih izdvojio da smo završili s uređenjem mjesnog groblja u Paušnicima, točnije izgradili stazu i plato uz kuću oproštaja, što je bilo nužno. Uveli smo u posao izvođače radova za izgradnju nogostupa u Glavnoj ulici u Čačincima, i to od pruge do kućnog broja 153, to je negdje oko 350 metara staze i sve je to naravno u cilju omogućivanja sigurnosti u prometu svima, a posebno onoj najranjivijoj skupini – pješacima i očekujem kako će radovi vrlo uskoro i krenuti – rekao je Jurenac te istaknuo kako je, prema najavama, od četvrtka čačinačka tržnica preseljena uz vatrogasni dom.

– Konačno smo uklonili i one naše famozne zelene otoke u dogovoru s Komunalnim poduzećem Papuk koji su bili odlagališta otpada po svim našim naseljima. Vjerujem da prema novoj metodologiji razvrstavanja otpada mještani to rade savjesno i ovom prigodom ih pohvaljujem. Raspisat ćemo i natječaj za nabavu kanti jer su nam odobrena sredstva za to od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i kroz kratko vrijeme svim će mještanima biti besplatno dostavljene kante za papir, plastika i dalje ide u one žute vreće, a staklo u određenim kontejnerima koji su postavljeni na nekoliko lokacija u općini. Važno je reći da je od strane istog Fonda raspisan natječaj za energetsku obnovu kuća koji će trajati do kraja godine i važno je da nema više onog najbržeg prsta nego bi oni koji se jave trebali biti financirani – rekao je Jurenac te iznio još jedan iznimno važan općinski projekt, odnosno suradnju.

– U suradnji APN-om raspisali smo anketu koja se odnosi na interes mladih za kupnju stanova. Naime, predložili smo APN-u da bi kao Općina ustupili građevinsko zemljište u središtu mjesta koje je na oko 3000m2 na kojoj bi se gradila zgrada sa 10 ili 12 stanova, ovisi o interesu mještana. Ako je suditi po interesu mještana u prvih pet dana provedbe ankete, isti je vrlo dobar i zato pozivam sve da se izjasne u toj anketi jer je jako važno imati što veći broj mišljenja kako bi ovaj projekt mogao zaživjeti. Imamo odličnu priliku i ne smijemo je propustiti i zato pozivam da nam pomognu – zaključio je načelnik Jurenac.

(www.icv.hr, vg)