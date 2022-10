Najmlađi kandidat “Večere za 5 na selu” Maro oduševio večerom: Nagradili ga maksimalnim bodovima

Treći je dan u tjednu Sjeverozapadne Slavonije gdje kuhaju natjecatelji ‘Večere za 5 na selu’, a večeras je kuhao Maro. Student medicinske laboratorijske dijagnostike, rodom je iz Pitomače, ali je kuhao kod tate u Slatini. S obzirom na to da je veliki obožavatelj emisije i ne toliko iskusan, 18-godišnji Maro je odradio i probnu večeru kako bi, kad stignu gosti, sve bilo kao po špagi.

Predjelo naziva Salid Y Disfrutad, glavno jelo Ginga te desert Božja ruka zaintrigirala je goste. Ivana je odmah komentirala kako bi za desert moglo biti nešto od jabuka, a Ratka za predjelo da je sigurno slanina.

Maro je otkrio što uistinu znači naziv njegova predjela:

– Znači na nizozemskom opusti se i uživaj, a to je rekao veliki pokojni Johan Cruyff, legenda Ajaxa, Nizozemske i općenito nogometa – objasnio je Maro. Gosti su odlučili iznenaditi Mara i našaliti se pa su odjenuli medicinsku odjeću s obzirom na to da on želi studirati medicinu.

Na stol je stiglo predjelo Salyd Y Disfrutad iliti rižoto od cikle.

– On se baš potrudio s obzirom na godine, ukusno je bilo – komentirao je Božo.

Piletina i krumpir te krema od graška su stigli za glavno jelo, a gosti su ostali zaprepašteni jer su pilići bilo jako malo no Maro je objasnio da su to posebni pilići. U umaku od graška bila je i menta što je oduševilo Ratku.

– Nikad se ne bih sjetila staviti mentu u kremu od graška, odlično je bilo! – rekla je Ratka, a svi su pohvalili i piliće.

– Imam osjećaj da je to ravnalom mjerio i za jednog mladića od 18 godina, svaka čast! – rekla je Irena, a ostali su komentirali da bi Maro trebao razmisliti želi li baš studirati medicinu s obzirom na to da tako dobro kuha.

– Kao da sam u restoranu ne znam kojem. On ima 18 godina! On to voli raditi, nemam riječi! – komentirao je Žuan.

Uslijedilo je ocjenjivanje, a Maro je zaradio najviših 40 bodova baš kao i Ratka! Sutra kuha Božo, a hoće li i on oduševiti goste gledatelji će doznati u 20.15 sati.

(rtl.hr)