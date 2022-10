Svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježen Dan općine Lukač: Nastavak ulaganja maksimalnih napora za bolji i kvalitetniji život svih mještana

U povodu Dana općine Lukač i njezinog zaštitnika svetog Luke, danas (utorak) je u prepunom društvenom domu u Gornjem Bazju održana svečana sjednica Općinskog vijeća.

Na početku sjednice prisutnima se obratio predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Živković naglasivši kako su u proteklom periodu donesene brojne odluke za dobrobit svih mještana općine Lukač.

-Općinsko vijeće u novom sazivu održalo je 14 sjednica. Odluke koje donosimo su transparentne i na dobrobit svih naših mještana. Želim se ovim putem zahvaliti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lukač na čelu s načelnikom Đurom Bukvićem, prije svega na odličnoj suradnji i komunikaciji. Velike zahvale želim uputiti i saborskim zastupnicima Vesni Bedeković i Josipu Đakiću, kao i županu Virovitičko-podravske županije Igoru Androviću sa suradnicima, na svesrdnoj pomoći u realizaciji svih naših hvalevrijednih projekata, a našem župniku Mariju Mesiću od srca čestitam blagdan svetog Luke, zaštitnika naše općine – rekao je Živković te svim mještankama i mještanima uputio čestitku u povodu Dana općine.

Dan općine i blagdan svetog Luke žiteljima je čestitao i načelnik Đuro Bukvić, te naglasio kako je u proteklih godinu dana realizirano i započeto niz novih projekata.

-Na području općine Lukač, od većih investicija, izdvojio bih završetak društvenog doma u naselju Budrovac Lukački, s kompletnom infrastrukturom, namještajem i svime što je potrebno za normalan i funkcionalan rad. Riječ je o projektu vrijednom 2,5 milijuna kuna. Svakako moram spomenuti i društveni dom u naselju Lukač, za koji smo prošle godine aplicirali putem mjere 7 i čiju smo izgradnju najavili u predizbornoj kampanji. Na natječaju nažalost nismo prošli, jer su odobrena sredstva za cijelu Republiku Hrvatsku iznosila 100 milijuna kuna, a potražnja je bila veća od 3 milijarde. Bez obzira na to, obećanje smo ispunili i ove godine u siječnju raspisali javnu nabavu. Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave za projekt Izgradnje društvenog doma u Lukaču – Faza 1, kao najpovoljniji ponuditelj izabran je Građevinski obrt Lagundžić iz Grubišnog Polja. Radovi su počeli proljetos, izvođač je imao krajnji rok za dovršetak radova do kraja 2022. godine, međutim, povoljni vremenski uvjeti omogućili su da radovi budu završeni četiri mjeseca prije krajnjeg roka. Ukupna vrijednost tih radova bila je 1.940.603 kune s PDV-om, a sredstva su osigurana u proračunu Općine Lukač za 2022. godinu. Druga faza radova počinje u siječnju 2023. godine. Jedna od kapitalnih investicija je i most koji spaja Budrovac Lukački i Veliko Polje. Riječ je o projektu koji je nastao u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, a vrijedan je 1.350.000 kuna i bit će završen do kraja godine – istaknuo je načelnik Bukvić.

Uz već spomenute kapitalne projekte, treba istaknuti i sanaciju te izgradnju makadamskih puteva koji se financiraju direktno iz proračuna Općine Lukač, dok se brojne manje investicije, prema riječima načelnika, svakodnevno odvijaju prema svom planu i programu.

-Postoji još nekoliko kapitalnih investicija koje su pred nama, ali ih nije moguće financirati iz općinskog proračuna, pa ćemo sredstva, nadam se, uspješno povući iz EU fondova. To je proces i potrebno je malo razumijevanja, stoga mještane molim za dodatno strpljenje. Pred sam početak školske godine obnovili smo i parkove te dječja igrališta u svim općinskim naseljima. Moram istaknuti odličnu suradnju sa svim mjesnim odborima, udrugama i sportskim klubovima u općini Lukač, kao i župnikom Mesićem. Uključeni smo u sve segmente društva, nastavljamo s realizacijom planiranih projekata i uložit ćemo maksimalne napore kako bi omogućili što kvalitetniji život svim našim mještanima – zaključio je načelnik Bukvić.

Čestitkama se pridužila i zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek – Golinac.

-Svim mještanima općine Lukač čestitam njihov Dan i blagdan svetog Luke, a načelniku Đuri Bukviću i njegovom timu ljudi želim puno uspjeha u daljnjem radu i ostvarivanju planiranih investicija. Neizmjerno mi je drago što je općina Lukač jedna od općina koja intenzivno radi na ozelenjavanju dječjih igrališta. To su možda mali projekti, ali meni posebno dragi, jer osmijeh na licu djeteta nema cijenu – rekla je Honjek Golinac.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović čestitao je Dan općine svim Lukačanima te naglasio sigurnost u pozitivnu budućnost općine.

-Svečana sjednica najbolja je prilika da se prisjetimo što je sve napravljeno u proteklih godinu dana. Iz svega ovoga možemo zaključiti da općina Lukač svake godine sve više napreduje i to u svim segmentima društvenog života, kao i komunalne infrastrukture. Općina skrbi o mališanima, 40 djece upisano je u Dječji vrtić Bubamara, a isto tako skrbi o mještanima treće životne dobi kroz projekt Zaželi. Jasno je vidljiva i skrb o brojnim udrugama s područja općine, odnosno skrb o društvenom životu jer ipak su udruge te koje nose društveni život svakog mjesta, svake općine, grada i županije. Drago mi da i mi kao županija sudjelujemo u realizaciji pojedinih projekata kako na području općine Lukač, tako i na području ostalih općina. Općina Lukač može se pohvaliti i velikim brojem poduzetnika i OPG-ova, a kada budu realizirani neki od planiranih kapitalnih projekata u narednom periodu, nadam se da će ih biti još i više. Virovitičko-podravska županija na području općine Lukač priprema nekoliko velikih investicija, a riječ je, prije svega, o sustavu navodnjavanja Lukač, kao i novoj zgradi Doma zdravlja, koju žitelji itekako zaslužuju. Općina Lukač, na čelu s načelnikom Đurom Bukvićem općina je za primjer i uvijek će imati maksimalnu podršku Virovitičko-podravske županije – dodao je župan Andrović.

Saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić pridružio se čestitkama u povodu Dana općine te naglasio kako je općina Lukač mjesto u kojemu svi kao zajednica doprinose gospodarskom, kulturnom i društvenom razvoju.

-Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas u ovom svečanom raspoloženju, danas kada obilježavate svoj Dan, kada slavimo blagdan svetog Luke i kada zbrajamo rezultate od protekle sjednice. Puno je toga napravljeno, puno toga se planira i puno toga očekuju mještani, kao i gospodarstvenici na prostoru vaše općine. Vjerujem da je teško i nabrojati sve projekte koji su u tijeku i nema ih potrebe niti ponavljati. Oni krucijalni, koji se odnose na izgradnju aglomeracije, koja ujedno znači moderniji, bolji i kvalitetniji život na ovim prostorima, siguran sam da će biti realizirani u narednom periodu iz mjera oporavka i otpornosti za koje je osigurano 26 milijardi eura iz fondova EU. Vjerujemo u daljnji napredak općine Lukač, prije svega kroz gospodarstvenike koji zapošljavaju, brinu i radom doprinose općini, a Vladine mjere sigurno će im pomoći u ovim kriznim vremenima kako bi dodatno olakšali život, rad i stvaranje. Želim vam puno sreće i zadovoljstva, da maksimalno koristite sve mogućnosti kako bi svaki projekt našao svoju rubriku u našim ministarstvima i u našoj Vladi, a sve kako bi što više dobroga učinili za ovaj prostor i oplemenili ga, jer to mu je potreba, želja i cilj, da imamo jednake uvijete za življenje kao i oni u gradovima – zaključio je Đakić.

Svečanoj sjednici nazočili su i zamjenik župana virovitičko-podravskog Marijo Klement, načelnik općine Gradina Josip Vučemilović Jurić, župnik Mario Mesić te ravnatelji i direktori tvrtki i ustanova, kao i predstavnici udruga s područja općine Lukač.

U sklopu svečane sjednice uručena su javna priznanja zaslužnima za postignuća kojima su pridonijeli razvoju ili promicanju značaja općine Lukač, a cijelu svečanost svojim izvedbama uveličale su Tena Blažević i Petra Kubin, učenice GŠ Jan Vlašimsky Virovitica pod vodstvom svoje mentorice Daniele Savinovski.

(www.icv.hr, ts, foto: M. Rođak)