Uspješno proveden projekt GastroTop: Veleučilište u Virovitici zaokružilo priču o novim posebnim prehrambenim potrebama tržišta

Sa svrhom razvoja sveobuhvatne obrazovne podrške za proizvođače hrane i pružatelje usluge spremanja hrane koja će olakšati potražnju za novim posebnim prehrambenim potrebama tržišta, Veleučilište u Virovitici je u suradnji s projektnim partnerima, i u okviru Interreg V-A Programa prekogranične suradnje HU-HR 2014. – 2020 provelo projekt GastroTop.

Uz Veleučilište u Virovitici partneri na projektu bili su Mađarsko poljoprivredno sveučilište, Kampus u Kaposvaru (MATE), Šomođska trgovačka i industrijska komora iz Kaposvara (SKIK) i Trgovačka i industrijska komora Zalske županije iz Zalaergeszega (ZMKIK), te kao vodeći partner na projektu Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (VGUK). Ukupna vrijednost ovoga hvalevrijednog projekta iznosi 291.243 eura.

– Veleučilište u Virovitici je u suradnji s projektnim partnerima iz Hrvatske i Mađarske prepoznalo važnost rastućeg tržišta posebnih prehrambenih potreba (ograničenja) potrošača za koje se treba ojačati trenutno nedostatna ponuda u pograničnom području (HU-HR). Projektom Gastrotop adresirali su se izazovi navedenog tržišta te se išlo u smjeru razvoja sveobuhvatne obrazovne potpore proizvođačima hrane i pružateljima usluge pripremanja hrane, s ciljem njihovog osposobljavanja za isporuku proizvoda i usluga potrošačima s posebnim prehrambenim potrebama (funkcionalna hrana, zdrava hrana, „free from food“, hrana posebnih nutricionističkih vrijednosti i sl.).

Projekt Gastrotop je usmjeren k poticanju poduzetništva u području proizvodnje i pripremanja hrane među studentima poljoprivrede i turizma u prekograničnom području (HU-HR) s ciljem potenciranja samozapošljavanja mladog stanovništva. Također, projektom su animirani i predstavnici malih poljoprivredno-prehrambenih i ugostiteljskih subjekata. Projektom je izrađena studija o uključivanju pojedinih dionika na tržište ponude hrane za potrošače s posebnim prehrambenim potrebama, uspostavljen je i proveden pilot program edukacije za studente, proizvođače i pružatelje proizvoda i usluga hrane te je izrađen priručnik i udžbenik za obrazovanje polaznika u predmetnom području.

Vjerujem da je projekt Gastrotop, osim što je postigao zadane ciljeve i outpute, pridonio i poboljšanju kompetencija studenata i njihovom položaju na tržištu rada, kao i lokalnoj zajednici u smislu usmjeravanja na iskorištavanje poslovnih prilika i posljedično povećanja blagostanja (povećanje ulaganja, nova radna mjesta, stabilni izvori prihoda i sl.). Na kraju, projekt Gastrotop je pokazao da su ovakvi istraživačko-aplikativni projekti dobrodošli, s obzirom na njihove višestruke učinke na sve uključene dionike te lokalnu zajednicu u cjelini – izjavio je voditelj projekta s Veleučilišta u Virovitici Božidar Jaković.

GASTRO RADIONICE I „FREE FROM“ JELA

Sveukupni cilj projekta bio je poboljšati dostupnost edukacije u području tržišta posebnih potreba i ograničenja u prehrani kroz razvoj i provedbu programa obuke, kreativni studentski kamp – radionicu, panel diskusiju za studente, poduzetnike i akademsku zajednicu, studentsku radionicu za inovacije u segmentu proizvodnje hrane, idejno natjecanje za sastavljanje paketa turističkih proizvoda usmjerenih na posebne prehrambene zahtjeve, radionica na temu različitih prehrambenih pristupa/trendova kao i edukacija o pripremi “free from” jela.

Upravo je Veleučilište u Virovitici u sklopu svojih aktivnosti bilo domaćin i organizator obuke – gastro radionice „Osnove pripreme jela bez aditiva – zdravstveno prilagođenih jela“ koja je održavana u Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici. Gastro radionice bile su izvrsna prilika za stjecanje i unaprjeđenje vještina pripremanja „free from“ jela kako za studente, tako i za ostale polaznike radionica (srednjoškolce, djelatnike u ugostiteljstvu, osobe u nepovoljnom položaju i pojedince).

Na radionicama je sudjelovalo 20 polaznika koje je osposobljavao gastro chef Darko Baričević i za koje su osim obuke u pripremanju „free from“ jela od vrhunskih namirnica bili osigurani i nastavni materijali u elektroničkom obliku. Ukupno su održane četiri radionice prigotovljavanja jela bezglutenske prehrane, pripreme jela bez jaja i sa zamjenama za jaja, jela za osobe s intolerancijom na laktozu te slatkih jela sa zamjenama za šećer. Osim toga, održane su i brojne druge aktivnosti kako u Hrvatskoj, tako i u Mađarskoj, a sve kako bi se pridonijelo osposobljavanju dionika te stvaranja proizvoda i usluga namijenjenih potrošačima s posebnim prehrambenim potrebama. Također, studenti i nastavno osoblje Veleučilišta u Virovitici sudjelovali su zajedno s kolegicama i kolegama s partnerskih ustanova, Visokog gospodarskog učilišta iz Križevaca, Sveučilišta u Kaposvaru te Gospodarskih komora mađarskih županija Zsala i Somogy, na studijskom putovanju u Međimurskoj županiji koje je organiziralo Veleučilište u Virovitici.

STUDIJSKO PUTOVANJE U MAĐARSKU

Isto tako, od 21. do 22. lipnja održano je i studijsko putovanje u Mađarsku, Šomođi županiju, pod nazivom „Free food studytour programme“. U okviru studijskog putovanja organizirane su brojne aktivnosti, od posjeta pivovari i pivnici koja se bavi proizvodnjom i prodajom piva bez glutena, do degustacija vina koja su uzgajana prirodno, bez dodavanja kemijskih sredstava ili tretiranja pesticidima.

Još jedna projektna aktivnost na kojoj je sudjelovalo i Veleučilište u Virovitici je radionica „My food – My life“ koja je održana u organizaciji projektnog partnera ZMKIK. Radionica je bila popraćena predavanjima „Free from“ meals in everyday life i Health Challenges of Intolerances – Dietary Supplements, Herbs, Essential Oils for Our Health, a čiji je cilj osvijestiti dionike koji su od utjecaja na tržište ponude, sa svrhom prilagođavanja posebnim prehrambenim potrebama pojedinaca koji su u kontinuiranom porastu, nakon čega su sudionici imali priliku konzumirati hranu pripravljenu po principu „free from”.

Nakon svih uspješno prevedenih radionica održana je i zajednička gastro radionica koja je okupila članove projektnih timova partnera te polaznike prethodno održanih gastro radionica u Mađarskoj i Hrvatskoj. Na održanoj radionici pod nazivom „Pecimo i kuhajmo zajedno bez alergena“ sudionici su mogli zajedno pripremiti jela bez alergena u suradnji s kvalificiranim kuharom, a radionica se održala u mjestu Szentkozmadombja.

VAŽNOST SURADNJE

Koliko je važna suradnja obrazovnih ustanova i lokalne zajednice, istaknuo je i dekan virovitičkog veleučilišta Dejan Tubić.

– Veleučilište u Virovitici je pokazalo da uistinu nastoji biti lider u pružanju novih znanja i osposobljavanja studenata i lokalne zajednice za perspektivna i profitabilna tržišta. Provedbom projekta Gastrotop detektiran je porast potrošača s posebnim prehrambenim potrebama, uz prisutnost nedovoljne ponude hrane i turističko-ugostiteljske ponude u prekograničnom HU-HR području. Stoga je bilo opravdano razviti i provesti neformalni edukacijski program za gastro turizam, brojne radionice i panel diskusije za studente, poduzetnike i akademsku zajednicu u segmentu proizvodnje hrane i turizma na temu posebnih prehrambenih potreba, kao i kreativni studentski kamp za generiranje i procjenu inovativnih poslovnih ideja – zaključio je D. Tubić.

Kako je i planirano, projekt je trajao 16 mjeseci te je završnom konferencijom održanom u utorak, 27. rujna 2022. godine u Kaposvaru na Hungarian University of Agriculture and Life Science (MATE) i priveden kraju. Na njoj su uz sve partnere sudjelovali i članovi projektnog tima Veleučilišta u Virovitici. Uz partnere na projektu na završnoj konferenciji su sudjelovali i studenti, predstavnici Zajedničkog tehničkog tajništva te predstavnici uprave Sveučilišta MATE. Na samoj konferenciji su prikazana značajna postignuća i rezultati projekta.

Sadržaj je isključiva odgovornost Veleučilišta u Virovitici i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.