Županijski volonterski centar Kreda i Savjet mladih Općine Suhopolje započeli s volonterskim projektom “72 sata bez kompromisa”

Županijski volonterski centar Kreda i Savjet mladih Općine Suhopolje, uz podršku Općine Suhopolje, i ove su godine organizirali volonterski projekt “72 sata bez kompromisa” koji je započeo danas (petak). Riječ je o velikom međunarodnom volonterskom projektu za mlade koji se već niz godina provodi diljem Europe. U projektu od 2018. godine sudjeluje i Suhopolje, a kao i na početku, i ove je godine jedina općina u Hrvatskoj koja se uključila u projekt.

– Ovdje se radi o projektu koji okuplja mlade koji žele svoje slobodno vrijeme iskoristiti na plemenit način, pomažući onima kojima je najpotrebnije. Istog se vikenda provodi diljem cijele Hrvatske, a procjenjuje se da u njemu sudjeluje više od 4000 mladih volontera. Volonteri se raspoređuju na različite volonterske akcije – radne, ekološke ili socijalne, pomažu u dječjim domovima, domovima za starije, udrugama, školama i drugim raznim institucijama. Ljepota i beskompromisnost volontiranja u projektu “72 sata bez kompromisa” nalazi se u tome što volonteri do zadnjeg dana ne znaju koju će akciju dobiti, gdje će volontirati ni što će raditi. Ujedno, prilika je to koja svima donosi nova poznanstva i prijateljstva, ali i otkrivanje sebe i svojih vještina i sposobnosti koje do sad nisu poznavali – kaže Lucija Lukačević, ovogodišnja voditeljica projekta u Suhopolju.

Ove se godine volontira pod geslom #ProbudiSe, sudjeluju osobe od 15 do 35 godina, a volontira se danas (petak) i sutra.

– Za sada smo posadili voćnjak u OŠ Suhopolje, uredili smo dio igrališta DV Suhopolje, prikupljali smo namirnice za socijalnu samoposlugu Crvenog križa na dvije lokacije u Suhopolju, a pomogli smo i u pripremama za proslavu 220 godina župe sv. Terezije Avilske. Poslijepodne uređujemo javne ograde na javnim površinama u Borovi, a sutra izrađujemo i postavljamo nove elemente na dječje igralište u Kolodvorskoj ulici uz druženje za sve volontere. Sve spomenuto organizirano je uz podršku Savjeta mladih te uz odličnu suradnju s učenicima i odgajateljima iz Učeničkog doma u Virovitici, a ove smo godine imali i goste volontere iz Nove Bukovice i Kapela Dvora- zaključila je Lucija.

(www.icv.hr, af, ll)