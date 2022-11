1. HRL U-16 Rukometašice 1234 Virovitice stopostotne nakon četiri odigrane utakmice

Proteklog vikenda odigrani su susreti 3. kola 1. HRL U-16 Regije 2, a virovitičke “lavice” gostovale su u Belom Manastiru gdje su upisale dvije nove pobjede.

1234 VIROVITICA – MULTINORM CERNA 33:14

Prvi susret, protiv Multinorm Cerne, Virovitičanke su riješile već nakon 13 minuta kada su povele s 12:1. U ostatku utakmice izabranice Darka Grdića dodatno su povećale svoju prednost, a nakon 50 minuta igre “lavice” su imale +19

1234 Virovitica: Lorena Ariana Volenik, Helena Zeman, Klara Pokupić 3, Tea Blažev 1, Korina Velić 3, Una Velić 9, Ena Jug 7, Elena Glavica 1, Ema Drljić, Lana Lipovac, Darma Rončević 9, Gabriela Šerment, trener: Darko Grdić

BARANJA – 1234 VIROVITICA 10:36

Još uvjerljiviju pobjedu 1234 Virovitica ostvarila je protiv domaćina, Baranje. Povela je domaća ekipa na otvaranju utakmice, no to im je do kraja susreta bila jedina prednost. Predvođene Enom Jug, koja je postigla 12 zgoditaka, “lavice” su upisale uvjerljivu pobjedu.

1234 Virovitica: Lorena Ariana Volenik, Helena Zeman, Klara Pokupić 3, Tea Blažev, Korina Velić 3, Una Velić 3, Ena Jug 12, Elena Glavica 5, Ema Drljić 1, Lana Lipovac, Darma Rončević 9, Gabriela Šerment, trener: Darko Grdić

(www.icv.hr, mra)