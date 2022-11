EHF EUROPA LIGA Uz briljantnu igru, ‘Gromovi’ pred prepunim tribinama ‘pomeli’ momčad s Balatona

U prepunoj sportskoj dvorani Osnovne škole kralja Tomislava, u drugom kolu skupine C EHF Europa lige, našički NEXE uvjerljivo je svladao mađarski Balatonfüredi rezultatom 37:23.

Prve četiri minute, do rezultata 2:2, gosti su držali rezultatski priključak. Zatim se domaći rukometaši počinju odvajati. Prvo na 6:2, a ubrzo na 8:3. Mađari se malo bude i smanjuju zaostatak na dva do tri pogotka. U posljednjih desetak minuta prvog dijela Našičani ubacuju u veću brzinu i do odmora odlaze na +8 (18:10).

Prvih deset minuta drugog dijela rezultat se nije bitnije mijenjao. Igralo se većinom gol za gol. Pet minuta (od 40. do 45.) ‘Gromovima s Krndije’ bilo je dovoljno da naprave seriju 6:0 i odu na nedostižnih 27:15. Do kraja je samo bilo pitanje s kojom razlikom će NEXE pobijediti. U jednom trenutku domaći rukometaši imali su i +16 (35:19), ali su Mađari uspjeli ublažiti poraz na konačnih 37:24.

U domaćim redovima gotovo sve je ‘klapalo’ idealno. Čvrsta obrana, raspoloženi vratari i brz i efikasan napad. Najefikasniju u našičkim redovima bili su Ivan Sršen, Tomislav Severec i Fahrudin Melić s po šest zgoditaka, dok su vratari ukupno sakupili 22 obrane.

-Odlična utakmica. Oduševljen sam pobjedom i mislim da tako trebamo nastaviti i dalje – zadovoljan je bio vratar Dominik Kuzmanović.

Trener Branko Tamše u igri je izrotirao sve raspoložive igrače.

-Tražio sam brzu igru, a dečki su to na terenu realizirali. Igrali smo sa svih 16 igrača i sve bih pohvalio za angažman. Žao mi je zbog ozljede Marija Tomića. Gosti nisu bili toliko loši, koliko smo mi bili dobri. Svakako se zahvaljujem i našoj vjernoj publici, koja nas uvijek prati i podržava iz petnih žila – rezimirao je trener NEXE-a Branko Tamše.

NEXE: Dominik Kuzmanović (11+1), Marko Račić 1, Aleksandar Bakić 1, Fran Mileta, Ivan Sršen 6, Mihailo Radovanović 1 (8+2), Marin Jelinić 4, Borna Manci Mičević, Andraž Velkavrh 3, Tomislav Severec 6, Luka Moslavac 2, Janko Kević, Mario Tomić 1, Fahrudin Melić 6, Dorian Markušić 3, Gianfranco Pribetić 3. Trener: Branko Tamše

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)