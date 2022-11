“Kraljice šoka” imaju dobar ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2023. godine: Šoštarićeve izabranice protiv Slovačke, oba susreta igraju se u travnju

U Ljubljani, gdje se održava završnica Europskog prvenstva za rukometašice, danas (subota) su izvučeni kvalifikacijski parovi za plasman na Svjetsko prvenstvo, koje će se održati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj 2023. godine.

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija za suparnice je dobila ekipu Slovačke.

Prva utakmica se igra 7./8. travnja u Slovačkoj, a uzvrat 11./12. travnja u Hrvatskoj. Bolja ekipa iz ova dva ogleda plasirat će se na Svjetsko prvenstvo.

-Bilo je i boljih, ali i lošijih kombinacija, odnosno suparnika. Željeli smo izbjeći Češku. Nije loše. Mi znamo svoj cilj, a on je proći na Svjetsko prvenstvo. Mislim da smo bolji od Slovačke. Oni su se u posljednje vrijeme okrenuli španjolskoj školi, odnosno trenerima, tako da sigurno imaju neke varijante s kojima dolaze. Dosta ulažu u posljednje vrijeme, kao i mnoge druge države. Većina igračica im dolazi iz te češko – slovačke lige, ali ih ima i u mađarskoj, njemačkoj i francuskoj ligi. Naša zadaća je sada snimiti ih do kraja, pogledati sve kvalifikacijske i prijateljske susrete koje su igrali u posljednje vrijeme i dobro se pripremiti. Najvažnije od svega je da mi budemo kompletni. Uz sve to na ruku nam ide i činjenica da smo domaćini u uzvratnom susretu, tako da se nadam i vjerujem u prolazak na Svjetsko prvenstvo – izjavio je hrvatski izbornik Nenad Šoštarić.

