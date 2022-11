KTC Hrvatski lanac trgovačkih centara koji jedini ne radi nedjeljom

Američki je san moguć i u Hrvatskoj, piše vecernji.hr. Nije to floskula, već činjenica. Podosta je primjera koji su to uspjeli ali uglavnom pojedinci u nekim individualnim segmentima, ali rijetko kolektiv koji je startao iz nule. U izazovnim godinama kada se nije znalo što će biti sutra, a kamoli za desetljeće ili više, kada se strepilo kada će država napokon biti slobodna, jedna je obitelj uz sve brige o neizvjesnoj svakodnevici imala i dugoročni san – osnivanje tvrtke koja će se baviti trgovinom. Početak je uvijek i u svemu težak, a posebno kada se počinje nova djelatnost za koju je poznato da je konkurencija velika, kupci izbirljivi, tržište nesigurno, a država mlada i tada još uvijek dobrim dijelom okupirana.

PRVI TRGOVAČKI CENTAR U KRIŽEVCIMA

Nakon klasične hrvatske priče – borbe s administracijom i ostalim problemima za koje znaju svi poduzetnici, obitelj Katavić bila je ustrajna u svome planu. Tvrtka je otvorena 1992. godine, a trgovački centar u Križevcima, kao prvi u nizu, svoja vrata otvorio je u listopadu 1994. godine. Tada je sve što će poslije uslijediti drugima izgledalo kao utopija, ali vrijedni osnivači imali su svoj cilj i svoj put. Slijedili su prvotni plan da nude kvalitetne proizvode uglavnom domaće proizvodnje, ali i da cijenama budu konkurentni. Bilo je tada dosta “nevjernih Toma” koji su govorili da s takvim cijenama nema uspjeha, kao i da je nemoguće opstati i širiti se bez stalnog i što većeg uvoza. Na sreću, nisu bili u pravu. Malo pomalo otvarale su se nove trgovine, jedna za drugom. U minula tri desetljeća tvrtka KTC otvorila je svoje centre u 26 gradova Hrvatske u kojima posluje 28 supermarketa. Zapošljava više od 1500 djelatnika.

FOKUS NA DOMAĆU PROIZVODNJU

Još od samih početaka fokusirani su na domaću proizvodnju i to je misao vodilja koja najbolje opisuje tvrtku. Surađuju sa 250 kooperanata od kojih godišnje otkupljuju oko pet tisuća tona poljoprivrednih proizvoda. Zato na police svakog od 28 supermarketa dnevno stižu svježi proizvodi vrhunske kvalitete uzgojeni u nekom od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Kupci znaju da će svakodnevno moći izabrati neku od željenih vrsta mesa ili mesnih prerađevina, kruha i ostalih pekarskih proizvoda ili pak iz velike ponude voća i povrća. I sve to nije samo od kooperanata sa sela već je u ponudi i povrće uzgojeno u plastenicima KTC-a koje tek što se ubere putuje u prodajne centre. Do kupca stigne praktički tek ubrano. A lani je u tim plastenicima uzgojeno više od sedamsto tona rajčica. Osim prehrambenih proizvoda tu je i veliki izbor robe široke potrošnje – pića, kozmetike, proizvoda za pranje i čišćenje, tekstila, tehničke robe, igračaka, raznih kućanskih potrepština…

MAME I TATE NEDJELJOM NE RADE, ALI I SVAKI IM JE BLAGDAN SLOBODAN

KTC je jedini domaći trgovački lanac koji ne radi nedjeljom. Također, djelatnici su slobodni I za baš svaki blagdan. Zadovoljan radnik, najbolji je radnik. Rečenica je to koju svi znamo i ponavljamo, ali nije baš da je svi poduzetnici provode i u praksi. U KTC-u to čine. Još od prvih dana kada su tek počeli zapošljavati znali su da svojim djelatnicima trebaju pružiti dobre uvjete da bi zauzvrat oni davali sve od sebe i bili odgovorni i savjesni. Mnogi koji su počeli kao pripravnici danas su na nekim vodećim pozicijama. U sva tri desetljeća postojanja plaća nije kasnila ni jedan jedini dan. A da bi bili još zadovoljniji uvedena je neradna nedjelja. Po tome su jedini trgovački lanac u Hrvatskoj. I ta odluka nije kod nekih dočekana s veseljem jer pričali su kako će ih konkurenti “pojesti”. No, to se nije dogodilo, a djelatnici su presretni što imaju svoj obiteljski slobodni dan koji mogu provesti baš kako žele. Posebno zato što većinu zaposlenika čini ženska populacija koje su uglavnom i majke kojima je nedjeljni obiteljski ručak svetinja, kao i vrijeme koje mogu posvetiti svojoj djeci. Rad nedjeljom ukinut je početkom siječnja 2020. godine. Prihodi otada nisu pali već su u porastu. A radnicima je u proteklih godinu dana plaća porasla u dva navrata što je trošak investicije u povećanje osobnih dohodaka za 26 milijuna kuna. I to je vodilja koju slijede još od samih početaka: pošteno poslovanje i pošteno plaćanje radnika

SVE ZA KUPCA

Da bi kupci na jednom mjestu mogli obaviti što više i tako uštedjeti vrijeme i novac u sastavu centara KTC-a uz supermarkete na većini lokacija su i poljoljekarne. Za sada ih je 20, te jedan vrtni centar. Mogu se na jednom mjestu kupiti razni alati i pribor za poljoprivredu, ali i gnojiva, supstrati, treset, sjemenje, sredstva za zaštitu bilja, enološka sredstva i pribor, stočna hrana, jednodnevni pilići i mnogo drugih proizvoda i to po povoljnim cijenama. Educirano osoblje ponudit će Vam i herbicide, fungicide, insekticide…sve što vam je potrebno za zaštitu bilja i uzgoj domaćih životinja. Također, dodatna ponuda su i 15 benzinskih postaja i niz ugostiteljskih objekata, restorana i caffe barova. U gradovima u kojima su restorani uz supermarkete, nametnuli su se odličnom ponudom “gableca” po popularnim cijenama, ali i općenito bogatom gastro ponudom kao i organizacijom vjenčanja i raznih evenata. Obiteljska tvrtka Katavić bavi se i turizmom. Možete provesti u odmor u hotelima ili apartmanima u Makarskoj, Baškoj Vodi ili na Rabu ili pak u nekom odredištu na kontinentu, a organiziraju i lovni turizam. Turistička agencija posluje u Križevcima.

Svaki kupac može imati i besplatnu karticu Kluba vjernosti kojom skuplja bodove i ostvaruje uštedu. Gotovo svakodnevne su i akcijske ponude raznih proizvoda, sniženja, iznenađenja za kupce, ali i nagradne igre s vrijednim dobicima. Klub vjernosti KTC-a trenutačno ima više od 227 000 članova. Tijekom godine u tom jedinstvenom trgovačkom lancu svoju kupovinu obavi više od 14 milijuna potrošača. Za sve njih, kao i one koji će to tek postati slijede nova iznenađenja jer obitelj koja je imala svoj san i ostvarila ga, i za budućnost tvrtke ima velike planove koji će razveseliti kupce. Imaju oni još snova i svaki će ostvariti. Jedan po jedan, jer nove generacije uče od prethodih i nastavljaju niz.

(vecernji.hr, KTC)