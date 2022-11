Na kioscima je novi broj Virovitičkog lista: Evo što vas čeka

Dragi naši čitatelji, na kioscima je novi Virovitički list u kojem vam donosimo pregled najvažnijih događanja s područja Virovitice i Virovitičko-podravske županije, informacije iz vašeg mjesta, zanimljive priče, velik izbor malih oglasa, zabavnik i još puno toga.

• Nova prestižna nagrada za „mali veliki“ muzej, ovaj put iz Slovenije – Gradski muzej Virovitica najbolji je slavenski muzej

• Vijeće Grada Virovitice – Proračun Grada Virovitice za 2023. godinu iznosi 165,3 milijuna kuna, aktualac u znaku tužbe protiv banke

• Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje – Kolona sjećanja prošla kroz Vukovar, lampioni simbolično osvijetlili svaki naš grad i mjesto

• Obrazovanje završila nova generacija – Diplomu u ruke primilo 60 studenata

• Zoranov Adler MB 250 danas je jedini registrirani motor ove vrste u Hrvatskoj – Prekrasan sportski „Orao“, star 70 godina, „plovi“ po cesti i još uvijek izaziva divljenje

• Sudjelovali smo u igri escape room u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica – Kada se okrene ključ u bravi i svjetla se ugase, lov na tragove počinje

• Pitomača jesenski prvak 4. Nogometne lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica, Presečan: Iako smo tek na pola puta, za mene je ovo velika stvar

• AKTUALNO: Svi pozvani na paljenje prve svijeće, Advent u Palači i zanimljiv program za sve generacije

• AKTUALNO: LAG „Virovitički prsten“ već 10 godina djeluje na području grada Virovitice i pet općina – Projektima, savjetima i radionicama povezuju javni i privatni sektor

• AKTUALNO: Na Gradskoj blagajni od 12. do 21. prosinca isplata božićnice za umirovljenike

• AKTUALNO: Priliku za osobno usavršavanje na području naše županije dosad iskoristilo 98 osoba – Vaučeri sve popularniji ne samo za obrazovanje nezaposlenih, već i onih koji rade, ali žele znati više

• OPĆINE: U Špišić Bukovici počela s radom patronažna djelatnost, trudnice i dojilje u Savjetovalištu mogu doći do informacija i podrške

• OPĆINE: Općina Čačinci želi obnoviti zgradu u kojoj se nalazi i Hrvatski dom kulture

• PANORAMA: Posljednjih 15 godina Sanja Kolar je voditeljica Dnevnog boravka za starije osobe – Zahvaljujući njoj korisnici se osjećaju kao u vlastitom domu

• KULTURA: Mjesec hrvatske knjige – Predstavljena „Bibliografija hrvatske košarke do 2020.“ autora Roberta Fritza

• KULTURA: U Gradskom muzeju Virovitica traje izložba „Matematika i vez – vidiš li ti što i ja?“ – Samo umjetnost može spojiti stolnjak star osamdesetak godina i detalje moderne igre Minecraft

• SPORT: 2. HRL Sjever: Mlade rukometašice Zrinskog iznenadile Pitomaču – Maja Mlinarić sa 16 pogodaka predvodila 1234 Viroviticu do velike pobjede u Slavonskom Brodu

• SPORT: Najpoznatiji virovitički navijač i veliki ljubitelj nogometa Zoran Petrić Pero – Vatrenima prognoziram uspjeh na Svjetskom prvenstvu u Katru

• SPORT: Na Kupu Osijeka u karateu virovitički karatisti osvojili tri zlata i dva srebra

• ZANIMLJIVOSTI: U Hali „Viroexpo“ održana 45. Izložba malih životinja – Posjetitelji mogli vidjeti više od 1400 primjeraka golubova, peradi, kuniće

