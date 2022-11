U Hrvatskoj nestašica pojedinih lijekova, nekih neće biti sve do iduće godine

Zbog povećanje potrošnje i poremećaja u lancima nabave te proizvodnje došlo je do privremene nestašice pojedinih lijekova u ljekarnama.

Najveći je problem, piše Danica.hr, je s antibiotikom Zinnat od 500 mg kojeg proizvodi Glaxo. Riječ je o snažnom antibiotiku koji se primjenjuje tamo gdje ne pomažu ‘slabiji’. Kako se čini, neće ga biti na hrvatskom tržištu do počeka travnja iduće godine.

U kompaniji Glaxo navode kako je razlog nestašice tog lijeka “povećana potražnja”, odnosno potrošnja veća od uobičajene.

Farmaceutski div Merck pak prijavio je privremenu nestašicu Decortina 5 mg i 20 mg. To je kortikosteroid, odnosno poznati protuupalni lijek. On bi se trebao vratiti u hrvatske ljekarne do sredine prosinca.

Nestašicu svojeg poznatog lijeka Hrvatskoj agenciji za lijekove prijavio je ovih dana i Belupo. Riječ je o lijeku Torvas 10 mg i 20 mg koji se propisuje za regulaciju, odnosno snižavanje masnoća u krvi.

Kao uzrok nestašice navode se “razlozi povezani s proizvodnjom”. U Belupu kažu kako bi lijek trebao biti dostupan u ljekarnama i veledrogerijama najkasnije do kraja siječnja iduće godine.

Sanofi, s druge strane, prijavljuje ovih dana nestašicu svojeg lijeka Arava 10 mg. Riječ je o poznatom antireumatiku kojim se, primjerice, liječi artritis. Lijeka neće biti do početka veljače iduće godine, a “razlozi su povezani s proizvodnjom”.

