U tvrdoj utakmici orahovački Papuk Osječko 1664. remizirao s Dinamom iz Domašinca

Na stadionu NK Papuk u subotu je odigrana utakmica 13. kola 3. NL sjever između domaćeg Papuka Osječko 1664. i Dinama iz Domašinca. Bila je to čvrsta i tvrda utakmica po dosta teškom terenu, ali ipak zanimljiva s puno prigoda. Momčad Zorana Mandića bolje je ušla u utakmicu. Prvu prigodu je promašio Vratković u 19. minuti kada je dobio jednu povratnu loptu na nekih 20 metara, opalio, ali otišlo je preko grede. Isti igrač još jednom je oprobao svoj udarac u 24. no bio je to mlak pokušaj koji je lagano uhvatio vratar gostiju Prekupec. I onda 34. minuta i na sceni Marko Matajia koji se ipak uspio oporaviti od ozljede i nastupiti.

Naime, odlično je probio lijevu stranu obrane gostiju sve do gol-aut linije i uputio povratnu loptu na Benjamina Dijanešića koji iz prve zakucava loptu pod gredu – 1:0. No, Papuk Osječko 1664 nije se dugo radovao, već u 38. minuti, jednu od niza pogrešaka Papukovih igrača u sredini terena koristi Mezga, gura za Leona Rališa koji probija Kratzla za 1:1. S ovim se rezultatom otišlo na odmor, a dugi dio je potpuno pripao domaćinu.

Papuk je nizao prigodu za prigodom, a promašivali su Petar Špoljarić, Vratković i Dijanešić, odnosno Prekupec je odlično branio. Najveću prigodu Orahovčani su imali u 82. minuti. Udarac iz kuta izveo je Dijanešić, na nekih 7-8 metara sjajno je skočio Čavić i kada su svi već vidjeli loptu u mreži, još se jednom ukazao Prekupec i vršcima prstiju je skinuo s gol linije. Gosti su ozbiljnije zaprijetili u 90. minuti kada je Bacinger uputio snažan udarac s nekih 20-ak metara iz kosa, no ispod grede je loptu iščupao Kratzl.

– Tvrda utakmica s dosta prigoda, ali nije htjelo u gol. Šteta što Vratkovića nije htio udarac jer inače takve prigode on redovno zabija, ali što je tu je. Zadovoljni smo bodom, pristupom i borbenošću smo to dosta dobro odradili, iako ipak ostaje žal za sva tri boda. Idemo sad u Virje pokušati nešto napraviti, nadam se kompletni i jedan pozitivan rezultat od tamo bio bi odličan završetak polusezone – rekao je trener Papuka Osječko 1664. Zoran Mandić, a kao igrača utakmice ovoga puta je izdvojio beskompromisnog i hrabrog stopera Stipu Čavića.

– Stipe je još jednom odigrao bez greške u obrani, sve je duele dobio, spasio nekoliko izglednih prigoda gostiju, a u samoj završnici da je bilo više sreće mogao je donijeti i pobjedu – zaključio je Mandić.

Papuk Osječko 1664 – Dinamo (D) – 1:1

Igrač utakmice: Stipe Čavić

