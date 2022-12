1. HRL U-12 Dvije pobjede 1234 Virovitice na domaćem terenu: Orahovica upisala dva boda

Proteklog vikenda odigrani su susreti 3. kola 1. HRL U-12 za rukometašice, a virovitičke “lavice” na svom su terenu ugostile Orahovicu, Osijek te osječku Olimpiju.

OSIJEK – ORAHOVICA 18:16

U prvom susretu dana Orahovica je, unatoč dobrom otporu, poražena od Osijeka. Osječanke su se nakon prvih 20 minuta odvojile na +5, no igračice Andrijane Rukavine nisu se predavale. U posljednjih pet minuta dvoboja ulazi se u egalu (15:15), no do kraja su gošće bile uspješnije te su upisale dva boda.

Orahovica: Amra Osmani, Nika Solić 2, Karla Spasenovski, Tara Liović 2, Marta Batrac 1, Ivona Mihelčić, Leona Adžaga, Arba Čočaj, Dina Gubeljak, Lara Grabovac 3, Arijana Čočaj 8, Kata Klanica, Sara Mesinger, Nika Tomljenović, trenerica: Andrijana Rukavina

OLIMPIJA – 1234 VIROVITICA 4:23

Virovitičke “lavice” u svojoj su prvoj utakmici uvjerljivo slavile protiv Olimpije. Gošće iz Osijeka povele su 1:0, a to je ujedno bio i njihov jedini zgoditak u prvom poluvremenu. Mia Bančić bila je najefikasnija igračica 1234 Virovitice u ovoj utakmici s 10 zgoditaka, a igračice Andrijane Miklić slavile su u konačnici s 19 pogodaka razlike.

1234 Virovitica: Petra Pavlek, Ana Kosanović 5, Una Grdić, Franka Jakelić 1, Emily Karol Grubić 1, Ena Tkalčec, Anja Mustač, Dea Klešić 1, Mia Bančić 10, Nina Čubrić 1, Laura Radić 4, trenerica: Andrijana Miklić

ORAHOVICA – OLIMPIJA 25:3

Uvjerljive su protiv Olimpije bile i rukometašice Orahovice koje su od samog starta preuzele kontrolu nad utakmicom te slavile s visokih 25:3.

Orahovica: Amra Osmani, Nika Solić 4, Karla Spasenovski, Tara Liović 2, Marta Batrac 2, Ivona Mihelčić, Leona Adžaga 4, Arba Čočaj 4, Dina Gubeljak, Lara Grabovac 2, Arijana Čočaj 3, Kata Klanica 4, Sara Mesinger, Nika Tomljenović, trenerica: Andrijana Rukavina

1234 VIROVITICA – OSIJEK 18:14

1234 Virovitica slavila je i u drugoj utakmici dana, u nešto izjednačenijem susretu protiv Osijeka. Na osjetniju prednost “lavice” su se odvojile sredinom prvog poluvremena kada je bilo 7:3, do odlaska na predah Osječanke su uspjele smanjiti zaostatak za jedan pogodak, no Virovitičanke u nastavku nisu dozvolile povratak već su održavale prednost do konačnih 18:14.

1234 Virovitica: Petra Pavlek, Ana Kosanović 4, Una Grdić, Franka Jakelić 1, Emily Karol Grubić 1, Anja Mustač, Rna Tkalčec, Dea Klešić, Mia Bančić 8, Nina Čubrić 1, Laura Radić 3, trenerica: Andrijana Miklić

(www.icv.hr, mra, 1234 Virovitica)