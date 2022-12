Božićni sajam u Čačincima još jednom donio pregršt ukrasa i domaćih proizvoda: Obilježio ga navijački duh i Djed božićnjak

U Čačincima su nastavljeni sadržaji ovogodišnjeg Adventa u organizaciji Turističke zajednice i Općine Čačinci. Na tradicionalnom Božićnom sajmu predstavili su se brojni izlagači, od onih kojih su izložili prelijepe božićne ukrase poput Jaglaca i čačinačkog Dječjeg vrtića Lipa do štandova s ukusnom gastro i eno ponudom. Ovaj dio čačinačke Adventske priče započeo je recitalom polaznika Dječjeg vrtića Lipa Čačinci, a potom je odigrana kazališna predstava koju su pripremili Red vitezova Ružice grada Orahovica i Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci.

– Priča govori o obećanju kneginje Ružice djeci kako će i ove godine moći vidjeti snjegovića, no ona dolazi do problema jer ne padne niti jedna pahulje snijega. Ipak, kada je već potpuno očajna, u pomoć joj dolazi snježna vila koja je govori da samo treba vjerovati i sve će joj se želje ostvariti. Kneginja je rekla da vjeruje da će snjegović pojaviti i on se pojavio, ali samo ga je ona vidjela i djeca joj nisu vjerovala. Ipak, na kraju uz pomoć djece iz publike djeca iz bajke povjeruju kneginji i snjegović se na kraju pojavi, ali ne samo on nego i Djed Božićnjak. Poruka bajke je bila da treba uvijek vjerovati i čuda se događaju, a bila je jednako upućena i djeci i odraslima – rekao je autor bajke, predsjednik Reda vitezova Ružice grada Vlado Grgić koji je utjelovio snjegovića.

Uz zajedničko pjevanje neizostavnih Zvončića, nastalo je pravo veselje, a potom su mališani zajedno s djedom Božićnjakom pohitali u vlakić gdje su ih čekali slatki pokloni. Nakon kratke pauze sve su oči bile uprte u veliki projektor gdje se pratila utakmica za 3. mjesto na Svjetskom prvenstvu u Katru između Hrvatske i Maroka.

Zanimljiva i potpuno ispunjena čačinačka večer završila je puštanjem svjetlećih lampiona u znak mira, ljubavi i veselja te paljenjem četvrte Adventske svijeće u čačinačkoj župnoj Crkvi Presvetoga Trojstva.

– Iako je bilo dosta hladno vjerujem kako su se svi dobro zabavili, posebno oni najmlađi kojima je ova večer ponajviše bila i posvećena. Hvala svim sudionicima i svima koji su nam pomogli da sve ovo pripremimo. Mi nastavljamo dalje, u nedjelju pozivamo sve u školsku športski dvoranu u 17 sati na veliki Božićni koncert pod nazivom ”Darujemo vam ljubav” na kojem nastupaju Tamburaški orkestar Osnovne glazbene škole ”Kontesa Dora” i Tamburaško društvo ”Dora Pejačević” Našice – rekla je direktorica Turističkog ureda Čačinci Ana Marunica.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)