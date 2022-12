Dugoprstići među nama: Kradu cvijeće ispred ulaznih vrata, anđele na groblju, znakove na ulici

Da prilika stvara lopova stara je narodna izreka, a dokazuje i slučaj naše čitateljice Petre koja nam se požalila kako ove godine neće moći uživati u svojoj božićnoj zvijezdi koju je njegovala cijelu zimu, proljeće i ljeto jer je jednog dana jednostavno nestala iz posude koja se nalazila u hodniku ispred ulaznih vrata stana.

Zašto ljudi kradu išta, pa i tuđe cvijeće, pita naša čitateljica, koja svojim iskustvom otvara temu „dugoprstića“ među nama, a koji neće nužno ukrasti hranu, piće ili odjeću, što čini najčešći plijen lopovima.

– Nisam vična uzgajanju cvijeća i činjenica da mi je božićna zvijezda preživjela prošle blagdane, a potom i ostatak godine – bilo je jednaka čudu. Kako bih ju zaštitila od promjene u temperaturi tijekom ljeta, zbog klime u stanu, premjestila sam ju na hodnik zgrade, ispred ulaznih vrata. To zimi čine i brojni drugi susjedi sa svojim cvijećem, a ja sam ljeti.

Zvijezda je tako boravila na hodniku cijelo ljeto i, usprkos svim predviđanjima, preživjela. Štoviše, napredovala je i razgranala se. Vikend uoči njene krađe planirala sam ju unijeti u stan i početi pokrivati kutijom, kako bi lišće pocrvenjelo i kako bi bila spremna za nove blagdane. No, do toga nikada nije došlo. Jednostavno je nestala. Žalim ne samo zbog truda i brige, već i zbog činjenice da je netko spreman i to ukrasti iz hodnika – razočarano kaže naša čitateljica.

Naš čitatelj Ivan ima sličnu priču – mali kaktus, koji mu je prijateljica poklonila za rođendan, dva mjeseca je normalno stajao u hodniku. Povremeno bi ga zalio, no jednog jutra umjesto poznate zelene biljčice dočekala ga je samo prazna posuda.

Cvijeće je na meti i u virovitičkom samostanu. Doznajemo kako iz vrta Sv. Franje uredno „nestaju“ presadnice i biljke koje vrijedni franjevci svake godine sade i o njima brinu.

Na meti kradljivaca su i gradske zelene površine s kojih se u cijeloj sezoni vade presadnice cvijeća i ukrasnog grmlja. Građani se, nažalost, posluže sami. Drugi građani, nažalost, to plaćaju.

Čitateljica Andreja pak ističe kako ju je zaboljelo kad je vidjela da je netko s groba njenih voljenih ukrao kipić ukrasnog anđela i krunicu. Mirta je s nama podijelila da je ostala i bez aranžmana na groblju, kao i bez ukrasnih, sjajnih svijeća koje je donijela iz Njemačke.

Petar ističe kako se sjeća trenutka u kojem je ispred jednog ugostiteljskog objekta u Virovitici „nestala“ i velika posuda s čempresom. A iz virovitičke Gradske uprave stiže zanimljiva informacija da lopovi i na ulici, uz cestu pronađu plijen. Nekad su to prometni znakovi, a nekad poklopci kanalizacijskih okana. Kako je nekome palo na pamet da razmišlja u kontekstu: možda će mi to doma poslužiti? Odgovor još uvijek nemamo.

U trgovačkim centrima, nažalost, priča je stara; lopovi ne biraju – od alkoholnih pića, higijenskih potrepština, ukrasa do alata, dijelova za strojeve i slično, sve se s polica stavlja u torbe i jakne i često prođe “ispod radara”.

Budući da je gotovo uvijek riječ o krađi “male vrijednosti”, konkretno do tisuću kuna, prijava policiji puno ne pomaže jer oštećeni mora privatno tužiti kradljivca, a to se, nažalost, nikome ne isplati.

Ostaje, dakle, samo apelirati na savjest i moral, da prvu slijedeću priliku lopovi – ne iskoriste, zaključuju tužno naši sugovornici.

