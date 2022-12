Paljenje svijeće ljubavi, nastup mališana KUU Suhopolje i Djed Božićnjak s vrećom punom slatkiša obilježili četvrti vikend ovogodišnje suhopoljske Božićne priče

Često se kaže da je ljubav ta koja pokreće svijet. I potpuno se slažemo s time, neovisno o tome radi li se o partnerskoj, roditeljskoj, bratskoj ili prijateljskoj ljubavi. Ono što je posebno čarobno u prosincu je to što smo spremniji nego ikada dijeliti ljubav s drugima, čak i s onima koje ne poznajemo, ali osjećamo da im je ljubav potrebna. I upravo je ljubav ono što simbolizira posljednja, četvrta adventska svijeća koje je jučer (subota) zasjala na adventskom vijencu smještenom u dvorištu župne crkve svete Terezije Avilske u Suhopolju.

Svijeću je i ovog puta upalio župnik Ljubo Krmar, koji je uz poruku mira, razumijevanja i zajedništva predvodio molitvu za okupljene mještane. Obredu paljenja nazočio je i načelnik Goran Doležal pritom izrazivši veliko zadovoljstvo ovogodišnjim programom Adventa u Suhopolju.

-Drugu godinu zaredom Općina Suhopolje u suradnji s dobrim prijateljima organizirala je Božićnu priču uoči nadolazećeg blagdana Božića, u sklopu kojeg se pale adventske svijeće i organizira Božićni sajam na kojem su se predstavljale razne udruge sa svojim proizvodima, a sve to bilo je začinjeno toplim i blagdanskim programom na kojem su nastupale naše udruge, škole i svi oni koji nam mogu približiti toplinu najljepšeg doba godine, doba božićnih blagdana i radosti. Suhopolje kao središte naše općine može ponuditi zaista puno toga, počevši od čarobnog perivoja dvorca Janković, pa sve do prekrasnog ambijenta samog dvorca, ali i jedinstvenog ugođaja župne crkve svete Terezije Avilske, kao i samog centra koji se uvijek trudimo prigodno ukrasiti i podići cijelu priču uvijek na jedan viši nivo u odnosu na godinu prije. Već po završetku ovogodišnje Božićne priče rodile su se neke nove ideje za sljedeću godinu, gdje ćemo sigurno cijelu manifestaciju još više približiti našim sumještanima i svim ljudima dobre volje koji namjeravaju posjetiti općinu Suhopolje. Zasigurno da nam je zadatak još više omasoviti ovakve manifestacije jer to nam je najbolji pokazatelj da idemo dobrim putem. Ovim putem želim pohvaliti, čestitati, ali i zahvaliti se svim našim izlagačima na Božićnom sajmu te svima onima koji su nastupili u ovogodišnjem programu jer su odradili fantastičan posao i visoko podigli ljestvicu za sljedeću Božićnu priču. Posebne zahvale idu i Centru za posjetitelje dvorac Janković, Župi svete Terezije Avilske, Turističkoj zajednici općine Suhopolje, Komunalnom poduzeću Suhokom te svim članovima udruga i svima ostalima koji su pomogli u realizaciji ove prekrasne priče – rekao je Goran Doležal.

Načelnik je ujedno iskoristio priliku i sve zainteresirane pozvao na koncert Ansambla LADO u crkvu svete Terezije Avilske u Suhopolju koji je na rasporedu u ponedjeljak, 19. prosinca s početkom u 18:30 sati, te na zajednički doček Nove godine koji će se za razliku od dosadašnjih, po prvi put održati ispred Hrvatskog doma u Suhopolju, a sve goste tom prigodom očekuju topli napitci, dobro društvo i još bolja zabava.

Nakon paljenja četvrte adventske svijeće, ovogodišnju Božićnu priču svojim su nastupom u dvorcu Janković pod vodstvom Snježane Šantavec uveličali mališani folklornih skupina KUU Suhopolje, a predstavili su se plesovima Slavonije, Baranje i Srijema, te s nekoliko recitacija i dječjih igara.

Druženje uz kuhano vino, čaj, fritule i božićne pjesme potom se nastavilo u perivoju dvorca, gdje je stigao i Djed Božićnjak koji je sve mališane obradovao slatkim poklonima.

