Potpisan ugovor: Studenti s područja Virovitičko-podravske županije besplatno će putovati vlakom

Studenti s područja Virovitičko-podravske županije od 1. siječnja besplatno će putovati vlakom na fakultet, ali i bilo gdje drugdje u Hrvatskoj. Nova je to potpora studentima za koju je danas (srijeda) župan Igor Andrović potpisao ugovor s predsjednikom Uprave HŽ Putnički prijevoz Željkom Ukićem.

Ugovor se odnosi na redovne studente koji imaju prebivalište na području Virovitičko-podravske županije, a kojima će Virovitičko-podravska županija u potpunosti sufinancirati prijevoz željeznicom za akademsku godinu 2022./2023., koji studiraju na području RH, a koji su podnijeli zahtjev za sufinanciranje i udovoljavaju uvjetima Javnog poziva koji se može vidjeti OVDJE.

Prijevoz obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, odlasci na ljetovanja i druga putovanja, isključivo u 2. razredu redovnih vlakova HŽ-a na području Hrvatske.

– Raspisali smo javni poziv za iskaz interesa i do sada se javilo 385 studenata za koje ćemo osigurati oko 260 tisuća kuna u Proračunu. Taj javni poziv će biti otvoren i tijekom cijele iduće godine, do kada traje pilot projekt. Kako se bude povećavao broj zainteresiranih, a vjerujem da hoće, rezervirat ćemo dodatna sredstva u proračunu – rekao je župan Igor Andrović.

Demografska je to mjera koja se nastavlja na Pilot-projekt Vlade RH, a koji se odnosi na povoljniji javni željeznički prijevoz studenata i kojim je studentima omogućena kupovina mjesečne karte po povlaštenoj cijeni od 75 kuna ili 10 eura. Današnjim potpisivanjem ugovora Virovitičko-podravska županija se obvezala da će u potpunosti sufinancirati taj iznos.

– HŽ Putnički prijevoz godinama studentima omogućava što povoljniji prijevoz, ove godine u taj program se uključila Vlada RH i donijela odluku da po vrlo poticajnoj povlaštenoj cijeni od 75 kuna studenti mogu neograničeno putovati vlakom po cijeloj Hrvatskoj. Današnji ugovor vrijedit će od 1. siječnja do 30. rujna, do kraja akademske godine i on redovnim studentima s područja ove županije omogućava u potpunosti besplatno putovanje – rekao je predsjednik Uprave HŽ Putnički prijevoz Željko Ukić.

Svim studentima koji su se javili na Javni poziv Upravni odjel za obrazovanje i demografiju od sutra, 29. prosinca će izdavati potvrde.

Potpisivanju ugovora nazočili su i zamjenik župana Marijo Klement te županijski pročelnici.

