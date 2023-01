1. HRL U-16 Rukometašice Slatine iz Osijeka se vraćaju s dva boda: Orahovica upisala prvu ovosezonsku pobjedu

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 6. kola 1. HRL U-16 Regije 2, a u Osijeku, gdje ih je dočekala istoimena domaća momčad i Olimpija, gostovale su rukometašice Slatine i Orahovice.

OSIJEK – SLATINA 34:19

Vodeća ekipa lige, Osijek, uvjerljivo je slavila protiv rukometašica Slatine. Gošće su pružale dobar otpor do 15. minute utakmice kada je rezultat bio 9:8 u korist Osječanki, no do odlaska na odmor domaći sastav odlazi na +8 (18:10). Bez promjena odigrao se drugi dio utakmice, a domaća ekipa upisala je pobjedu konačnim rezultatom 34:19. Najefikasnija u redovima Slatine još je jednom bila Tena Jurlina s 13 pogodaka.

Slatina: Marta Dušak, Ana Vorgić 4, Donatella Beneš, Katja Košćak, Mirna Grgurić, Nikolina Đorđević, Marta Mikolić, Simona Srnović 2, Mihaela Sabo, Tena Jurlina 13, treneri: Slobodan Filipović i Maja Jurlina.

SLATINA – OLIMPIJA OSIJEK 26:3

Tena Jurlina predvodila je Slatinu do pobjede u dvoboju s osječkom Olimpijom, a mrežu je pogodila čak 18 puta. Osječanke su u ovom susretu postigle samo tri pogotka, sva tri u prvom poluvremenu, što je otvorilo put Slatini do uvjerljivog slavlja.

Slatina: Marta Dušak, Ana Vorgić 1, Donatella Beneš, Katja Košćak, Mirna Grgurić, Nikolina Đorđević 1, Marta Mikolić, Simona Srnović, Mihaela Sabo 4, Tena Jurlina 18, treneri: Slobodan Filipović, Maja Jurlina.

OLIMPIJA OSIJEK – ORAHOVICA 8:16

Prvu ovosezonsku pobjedu upisale su rukometašice Orahovice koje su slavile protiv Olimpije. Igračice Andrijane Rukavine od prve do posljednje minute imale su kontrolu nad rezultatom, a do pobjede su Orahovicu predvodile Mia Staka s 8 i Arijana Čočaj s 5 zgoditaka.

Orahovica: Ema Zeman, Petra Erceg, Ivna Maričić, Mia Straka 8, Pia Rađenović, Ivona Glasovac, Lana Belobradić 1, Lucija Cigler, Lea Kolar 1, Lana Potalec, Bojana Stojnović 1, Arta Čočaj, Ines Poljak, Arijana Čočaj 5, trenerica: Andrijana Rukavina.

ORAHOVICA – OSIJEK 11:23

U drugoj utakmici Orahovica je poražena od Osijeka. Uvodne tri minute protekle su u egalu, no nakon toga su Osječanke ubacile u brzinu više. Na poluvremenu je prednost domaće momčadi iznosila +10, dok je utakmica u konačnici završena rezultatom 23:11.

Orahovica: Ema Zeman 1, Petra Erceg 1, Ivna Maričić, Mia Straka 5, Pia Rađenović, Ivona Glasovac, Lana Belobradić, Lucija Cigler 2, Lea Kolar 2, Lana Potalec, Bojana Stojnović, Arta Čočaj, Ines Poljak, Arijana Čočaj, trenerica: Andrijana Rukavina.

(www.icv.hr, mra, foto: ŽRK Slatina)