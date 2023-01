Abeceda medijske pismenosti: Medijska skupina virovitičke Katoličke klasične gimnazije modernim novinarstvom približava školu i aktualna pitanja vršnjacima

Jedna od onih škola koja njeguje novinarstvo i mlade potiče na kreativnost i rast kroz hobije putem suvremene tehnologije je Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici. Ondje je već godinama aktivna Medijska skupina koja okuplja učenike od prvog do četvrtog razreda te kroz različite novinarske forme i sadržaj život škole i aktualne teme približava srednjoškolcima i publici na internetu, konkretno, društvenim mrežama.

Kako kaže mentor Božidar Biondić, vanjski suradnik škole, trenutno ih je petnaestak i cijele godine primaju nove učenike u skupinu. Božidar je kao mentor prošlog polugodišta zapravo nastavio graditi rad Medijske skupine na izvrsnim temeljima koje je godinama ranije započeo bivši ravnatelj Mario Voronjecki prije odlaska na novo radno mjesto. Božidar i ekipa imaju ideja pa s radošću gledaju na svaki novi zadatak.

– Konkretno, pokrivamo sva bitna događanja iz rada škole i objavljujemo vijesti i reportaže na web stranici škole i na društvenim mrežama. Prije pet mjeseci uveli smo i podcast kao formu i snimamo ih jednom u mjesecu, s različitim sugovornicima i na temu koja je u tom trenutku aktualna. Mladi puno više vole praktični dio novinarstva, ne teoriju. Odnosno, najbolje uče kroz rad – snimanje, montiranje, snalaženje na terenu, umjesto sjedenja i slušanja. Model je to koji se pokazao jako dobrim – zadovoljno ističe mentor, koji redovno održi i koje predavanje vezano uz stvaranje vijesti, video priloga, korištenja interneta i drugih tema važnih uz medijsku pismenost djece i mladih, no nastoji da se sva teorija odmah iskoristi i za praktični dio.

Napravili su i dokumentarni film o 15. obljetnici osnutka škole i to im je, kaže, bila svojevrsna prekretnica koja im je omogućila i novu opremu i nova iskustva.

– Imamo dosta kvalitetnu i modernu opremu, a učenici su pokazali kako se s njom jako dobro snalaze, zahvaljujući i iskustvu koje su dobili iz rada s bivšim voditeljem skupine koji ih je izvrsno uveo u svijet digitalnih medija – pohvaljuje Božidar.

FOTOGRAFIJA, VIJEST, PODCAST

Pronaći u školi učenika koji zna pisati, fotografirati i snaći se u svakoj temi pravi je dar za svakog učitelja, odnosno mentora medijske skupine. Među onima koji su se pokazali talentiranim za sva društvena i medijska pitanja je Lorena Majdak, učenica četvrtog razreda. S nama je podijelila svoje iskustvo rada u Medijskoj skupini, ali i kako novinarske izazove vidi u nastavku školovanja, odnosno na studiju.

– U medijskoj skupini sam zadužena za pisanje vijesti, snimanje podacsta, intervjua, reportaža i smišljanje pitanja – objašnjava Lorena, istaknuvši da joj je pisanje prve vijesti bilo zanimljiv zadatak u kojem joj je puno pomogla knjižničarka. Kasnije joj je svaki novi događaj donio bolju praksu i ideje pa se danas dobro snalazi u svakoj novinarskoj formi.

– Najdraže mi je razgovarati s ljudima u formi intervjua ili reportaža, slobodno, ispred kamere – odaje nam Lorena koja o novinarstvu, uz alternativu psihologije, ozbiljno promišlja kao o životnom zvanju.

Kao i u svakoj redakciji, u Medijskoj skupini svi uče raditi sve, ali istovremeno su svjesni onoga što im prirodnije više „leži“. Naša sugovornica Lana Relić, učenica drugog razreda, otkriva nam da joj je velika ljubav fotografija, koju je iskoristila za ovu izvannastavnu aktivnost.

– Prije nego što sam se uključila u rad Medijske skupine fotografirala sam sama, za sebe, a ovdje sam sada presretna što taj svoj hobi mogu iskoristiti i za školu. Kroz rad u skupini dobila sam priliku puno toga dodatno naučiti, od fokusa, kompozicije i drugih elemenata fotografije – otkrila nam je Lana, koja ocjenjuje posebno zahtjevnim „uhvatiti“ događaje poput sportskih natjecanja kao što je futsal ili priredba, s puno pokreta, u zatvorenom prostoru.

Ostavila je svoj fotografski potpis na arhivi brojnih školskih događanja i zadovoljna je obavljenim zadacima.

– Veseli me što imam mogućnost baviti se fotografijom u školi jer smo među rijetkim školama koje imaju ovu izvannastavnu aktivnost – poručuje Lana.

I dok dokumentarnu fotografiju ostavlja u originalnom izdanju, one koje snima kod kuće voli i digitalno obraditi kako bi dobile umjetničku notu.

PRATE VIŠE MEDIJA, UČE O TEHNOLOGIJI

Prije dvije godine u Medijsku skupinu došao je Luka Skupnjak, koji je danas, kako sam kaže, „one man for all“, odnosno „čovjek za sve“. Oduševljenje prethodnicima zbog kojih se uključio u ovu izvannastavnu aktivnost nije splasnulo, dapače – novi događaj, susret, intervju, gostovanje, predavanje – sve ga i danas raduje kao prilika koju treba zabilježiti.

– Fotografiram, snimam, uređujem, pišem vijesti… Zahvaljujemo našem mentoru Božidaru koji je sva svoja znanja prenio na nas i koji nas podučava – kaže Luka.

Poput svojih vršnjaka gotovo cijeli dan je na internetu – prati portale, čita vijesti, osobito sport te kako sam kaže, uspoređuje više medijski platformi i njihov sadržaj kako bi došao do „jedne istine“.

Praćenje medija i kao čitatelj i kao stvaratelj vijesti pomaže mu, kaže, otkriti što je točno, a što lažna informacija i kako istinitu informaciju prezentirati kroz tekst, fotografiju ili video sadržaj. Dio toga učili su i na nastavi, a veliki dio snalaženja na internetu mladi danas prolaze – sami.

Budući da uskoro napušta srednju školu, Luka planira kupiti dio opreme kako bi se fotografijom i videom nastavio baviti i kod kuće.

– Nakon srednje škole želim ostati u informatičkom području i educirati se za programskog inženjera, u tome se definitivno vidim, kao i u ovom hobiju kojim sam se bavio tijekom srednje škole – ističe.

Sve važnije što se u školi dogodi, završi na službenoj stranici i društvenim mrežama, što prate učenici, profesori, roditelji, javnost. Ta vidljivost, angažman, interakcija s publikom te mogućnost pretvaranja hobija u korisnu aktivnost za školu privukla je i nove članove u Medijsku skupinu.

OBJAVE I NJIHOVI UČINCI

Među njima je Ema Marjanović, učenica drugog razreda, koja je također iskazala interes za sve; snimanje, fotografiranje i uređivanje materijala. U osnovnoj školi fotografirala je događaje i sportska natjecanja pa joj je ovo bio lagan izbor.

– Volim biti upućena u sve što se događa i biti na izvoru informacija, a upravo to me i privuklo Medijskoj skupini – kaže nam Ema, s kojoj smo više riječi podijelili o interakciji s publikom.

U razgovoru s Emom dotaknuli smo se i jedne važne teme, a to je korištenje društvenih mreža, odjeka komunikacije na mrežama na stvarnost mladih, ali i posljedica vršnjačkog nasilja na internetu koje ostavlja bolne posljedice u realnom životu. Sve počinje jednim komentarom, kaže nam naša sugovornica.

– Osobno uz članak volim pročitati i komentare jer oni objavi daju zanimljivost, ali i kritiku. Kao da nadopune samu vijest. Inače, sama ne komentiram članke na portalima, ali susrela sam se s negativnim učincima društvenih mreža. Profil na društvenim mrežama koristim uglavnom za dopisivanje i bila sam žrtva ružnih poruka – priznaje nam Ema, koja dodaje kako svaka poruka uvijek utječe na osobu kojoj je namijenjena. Treba i vremena i iskustva da čovjek shvati kako se s tim nositi, kaže, „doći do one razine kad shvatite na što treba reagirati, a što pustiti da samo stoji negdje u digitalnom prostoru, gdje će i proći, kako je došlo, jer će prestati biti zanimljivo“.

Drugo je kad objave dolaze od bliskih ljudi, kaže.

– Ako vam objave dolaze od prijatelja, onda se ne možete ne obazirati, morate ih uzeti u obzir, ali ako je od osoba s kojima se ne družim ili nekoga tko me zapravo uopće ne pozna, to ću onda zanemariti. Ljudi, nažalost, puno toga govore o svakome i to uglavnom na internetu – kaže hrabra Ema, te naglašava kako razmirice u digitalnom prostoru, ako dolaze zbog ljudi do kojih joj je stalo, uvijek nastoji riješiti „u četiri oka“, u stvarnom životu, a ne na internetu. Razgovor uživo pokazao se tako kao najbolji lijek za sve riječi izbačene u javni i često anonimni prostor interneta – kaže nam Ema.

I njoj i svima koji su imali slična iskustva želimo da se ne ponove i da ostanu hrabri, da se ne obaziru na grube riječi, već da slijede svoje snove, želje i nastave raditi na dobrome, na svojim brojnim kvalitetama, te da svoje vrline iskoriste u Medijskoj skupini kroz nastavu i učenje te hobije kroz koje će se ostvariti.

Odlučio je to i Šimun Vukić, učenik prvog razreda, koji se nedavno uključio u rad Medijske skupine.

– Privukla me montaža videa, fotografiranje, snimanje, budući da to volim raditi i u svoje slobodno vrijeme. O tome želim više naučiti – kaže Šimun.

Izvrsno je odradio neke od prvih zadataka – duhovnu obnovu u školi i božićnu priredbu. Nova znanja upija od kolega, ali i putem interneta, društvenih mreža, putem online vodiča i predavanja, a tu su i brojne besplatne aplikacije i programi za koje je potrebno samo malo volje i vremena kako bi ih se svladalo, kaže. Širok spektar novih znanja nada se steći u Medijskoj skupini, pa se raduje svakom novom zadatku i događaju, poručuje.

(www.icv.hr, mlo; foto: KKG Virovitica)